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Splashtop - La soluzione di accesso remoto preferita dagli istituti scolastici

Le nostre soluzioni di accesso e supporto remoto favoriscono l'apprendimento ibrido per studenti e docenti

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Le università, i college e le scuole dell'istruzione elementare e secondaria di tutto il mondo utilizzano Splashtop per consentire agli studenti di accedere ai computer di laboratorio Windows e Mac da remoto, ai docenti di lavorare da casa e agli amministratori IT di supportare da remoto qualsiasi dispositivo.

Scopri di più sulle nostre soluzioni per l'apprendimento remoto.

Demo Video: Splashtop - The Preferred Remote Access Solution for Educational Institutions
Demo Video: Splashtop - The Preferred Remote Access Solution for Educational Institutions


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