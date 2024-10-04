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Splashtop Personal: Scorciatoie configurabili e GamePad

Funzionalità che consentono di utilizzare una soluzione di accesso remoto mentre si lavora al di fuori della propria rete locale

Adesso Splashtop Personal ha una nuova fantastica funzione: scorciatoie e gamepad configurabili. Con questa funzione è possibile controllare facilmente le app e i giochi su computer Windows o Mac. Ecco come funziona:

  • Crea scorciatoie e profili personalizzati

  • Le scorciatoie su schermo corrispondono alle funzioni Windows e Mac più utilizzate

  • Utilizza profili integrati per Microsoft Office, lettori multimediali, browser, Windows 8, Mac OS X, Diablo e Pro Evolution Soccer 2012

Scopri di più su Splashtop Personal.

Demo Video: Splashtop Personal: Configurable Shortcuts & GamePad
Demo Video: Splashtop Personal: Configurable Shortcuts & GamePad


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