Splashtop Personal: Scorciatoie configurabili e GamePad
Funzionalità che consentono di utilizzare una soluzione di accesso remoto mentre si lavora al di fuori della propria rete locale
Adesso Splashtop Personal ha una nuova fantastica funzione: scorciatoie e gamepad configurabili. Con questa funzione è possibile controllare facilmente le app e i giochi su computer Windows o Mac. Ecco come funziona:
Crea scorciatoie e profili personalizzati
Le scorciatoie su schermo corrispondono alle funzioni Windows e Mac più utilizzate
Utilizza profili integrati per Microsoft Office, lettori multimediali, browser, Windows 8, Mac OS X, Diablo e Pro Evolution Soccer 2012
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Demo Video: Splashtop Personal: Configurable Shortcuts & GamePad