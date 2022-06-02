Supporto Splashtop On-Demand ora integrato con l'Help Desk IT di Spiceworks
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.
Gli MSP e gli IT possono lanciare facilmente sessioni di supporto remoto ad alte prestazioni di Splashtop dall'help desk di Spiceworks
San Jose, CA - 30 marzo 2016 - Splashtop Inc., leader mondiale nell'accesso remoto, nel supporto e nella collaborazione cross-device ad alte prestazioni, annuncia l'integrazione della soluzione Splashtop On-Demand Support (SOS) con Spiceworks. Spiceworks è una comunità gratuita per gli IT e gli MSP che si riuniscono per condividere le conoscenze. Spiceworks offre una soluzione gratuita per la gestione e l'inventario dei sistemi con un help desk integrato. L'integrazione semplifica l'avvio di una sessione di controllo remoto da parte del tecnico IT all'interno di un ticket di help desk.
Semplicemente installando il nuovo plug-in Splashtop e acquistando una licenza Splashtop On-Demand Support (SOS), gli utenti dell'help desk di Spiceworks possono usufruire di:
Soluzione conveniente a una frazione del costo dell'alternativa - 244 € per tecnico all'anno
Le migliori prestazioni di accesso remoto della categoria con zero lag
Connettività senza soluzione di continuità attraverso qualsiasi rete
Sicurezza robusta - TLS con crittografia AES a 256 bit
Trasferimento file
Chatta
Registrazione sessione
Spiceworks è utilizzato da oltre 5 milioni di professionisti IT per condividere le best practice tra loro, gestire l'infrastruttura tecnologica e fornire assistenza ai clienti.
I prodotti Splashtop Remote Support sono inoltre ben integrati con diverse soluzioni di Remote Monitoring and Management (RMM) e Professional Services Automation (PSA), consentendo agli IT e agli MSP di essere più efficaci nell'assistenza ai propri clienti.
"Oltre trentamila MSP e IT hanno adottato la soluzione di supporto remoto Splashtop", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Molti utenti di Spiceworks hanno chiesto l'integrazione con l'help desk gratuito di Spiceworks e siamo entusiasti di mantenere la nostra promessa di aggiungere continuamente valori ai nostri clienti."
Il plug-in Splashtop per Spiceworks è pubblicato su Spiceworks App Center: https://community.spiceworks.com/appcenter/app/plugin_1918.
Per saperne di più e iscriversi alla prova gratuita di Splashtop On-Demand Support (SOS): https://www.splashtop.com/sos
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Informazioni su Splashtop
Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività, assistenza e collaborazione cross-screen, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. Splashtop servizi di desktop remoto consentono alle persone di accedere e controllare le loro app, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Prodotti di collaborazione come Splashtop Classroom e Mirroring360 consentono di condividere efficacemente lo schermo da uno a molti dispositivi. Oltre 18 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.
Questa soluzione di accesso al desktop remoto e alle applicazioni dalle prestazioni eccellenti è un modo più rapido, semplice ed economico per risolvere i problemi di compatibilità con le VPN mobili e l'RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito attraverso partner MDM/MAM e altri rivenditori. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con filiali internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com
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