Splashtop riceve il premio 2025 Buyer’s Choice da TrustRadius
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Riconosciuto dai suoi clienti per le migliori capacità, il miglior rapporto qualità-prezzo e la migliore relazione con i clienti.
CUPERTINO, Calif., 1 nov. 2024 – Splashtop, leader nelle soluzioni remote che semplificano il mondo del lavoro ovunque, ha annunciato oggi il suo riconoscimento nei 2025 Buyer’s Choice Awards di TrustRadius, vincendo nelle categorie desktop remoto e Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza. Questi prestigiosi premi si basano esclusivamente sul feedback degli utenti e sui punteggi di soddisfazione. L'algoritmo proprietario trScore combina le raccomandazioni degli utenti con punteggi specifici delle funzionalità come usabilità, dashboarding e supporto. Splashtop ha raggiunto un trScore di 8,7 su 10, riflettendo una forte soddisfazione dei clienti in aree essenziali come affidabilità, facilità d'uso e supporto clienti.
I clienti elogiano la sua semplicità, sicurezza e prestazioni eccezionali. Con Splashtop, i lavoratori remoti possono facilmente accedere a grandi quantità di dati, file grafici e applicazioni che richiedono molte risorse senza sacrificare le prestazioni. Le autorizzazioni granulari consentono all'IT di controllare l'accesso in base alle loro politiche. Possono supportare senza problemi gli utenti finali su qualsiasi dispositivo, inclusi Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Tutti gli accessi sono criptati e sottoposti a un'autenticazione obbligatoria del dispositivo. Splashtop è diventata una scelta fidata a livello mondiale semplificando il lavoro remoto e permettendo alle organizzazioni di ottenere di più con meno risorse.
"Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento da TrustRadius e sono grato ai nostri clienti per il loro continuo supporto e la loro fiducia", ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. "Facciamo affidamento sul loro feedback per rendere i nostri prodotti ancora migliori. Fin dalla nostra nascita, ci siamo concentrati sull'offerta di soluzioni di lavoro da remoto semplici, affidabili e sicure, facili da provare, acquistare e usare. Vogliamo semplificare l'IT e la sicurezza per i nostri clienti, così possono concentrarsi sulla crescita della loro attività."
Ascolta gli utenti verificati che raccomandano Splashtop:
“Sono un reparto IT composto da una sola persona che supporta oltre 400 utenti finali. Questo prodotto mi fa risparmiare un'infinità di ore di guida tra concessionarie per "risolvere" problemi minori. Ha superato di gran lunga il prodotto di [un concorrente] e per meno soldi. L'installazione del client è facile. L'interfaccia del pannello di controllo è perfetta. Consentire ad altri utenti di accedere solo a un particolare PC è fantastico. Il prodotto Splashtop è perfetto per le nostre esigenze ed è molto ragionevolmente prezzato. Non vedo alcun motivo per cui dovremmo anche solo considerare un'altra soluzione.” – Direttore IT nell'industria automobilistica, 201-500 dipendenti
"Il reparto IT è composto solo da me, quindi avere una soluzione così semplice è stato un incredibile sollievo. Splashtop ha permesso ai miei utenti di telelavoro, lavorando da casa, lavorando a distanza, telelavoro, lavorare da casa, smart working, il che è stato estremamente utile e tempestivo durante una recente tempesta tropicale. La nostra città non può chiudere, quindi permettere ai capi dipartimento di lavorare in sicurezza dalle loro case è stato fondamentale per mantenere la città operativa. Per qualsiasi organizzazione che cerca una soluzione per desktop remoto facilmente gestibile, forse accesso remoto per i dipendenti, o per supporto IT remoto, direi di non cercare oltre Splashtop." – Amministratore in Information Technology con un'azienda di amministrazione governativa, 51-200 dipendenti
"Usiamo Splashtop in tutta la nostra azienda per assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza, principalmente supervisionata, ma abbiamo installato lo streamer su tutti i dispositivi per gestire l'assistenza non supervisionata." Ci permette di supportare/aggiornare i dispositivi facilmente.
Avendo utilizzato il software per oltre 2 anni, ha soddisfatto le nostre esigenze mentre ci siamo espansi da 50 a 200 endpoint.” – Network & Infrastructure Manager nel settore Salute, Benessere e Fitness, 201-500 dipendenti
"Le soluzioni di desktop remoto e supporto di Splashtop che guadagnano il TrustRadius Buyer’s Choice Award riflettono il suo valore nel consentire un accesso remoto sicuro e affidabile per le aziende di tutto il mondo," ha detto Allyson Havener, SVP di Marketing e Community presso TrustRadius. "Questo premio, guidato da recensioni verificate dei clienti, evidenzia come Splashtop consenta alle organizzazioni di supportare team e clienti senza problemi, ovunque si trovino. Congratulazioni a Splashtop per il suo impegno nella facilità d'uso, sicurezza e soddisfazione del cliente negli ambienti di lavoro sempre più flessibili di oggi."
I Buyer's Choice Awards si basano interamente su recensioni di clienti verificate e imparziali, e sono stati selezionati come aventi le migliori capacità, valore per prezzo e relazioni con i clienti.
Durante il processo di valutazione, ai revisori viene chiesto se i prodotti e i loro team di supporto soddisfano le aspettative e se acquisterebbero di nuovo il prodotto. Queste risposte determinano se un prodotto viene scelto come il migliore in tre aree chiave: capacità, valore per prezzo e relazione con il cliente.
Per ulteriori informazioni sull'accesso desktop remoto premiato di Splashtop e sulle soluzioni di assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza, visita Splashtop.com.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è un leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e l'IT / MSP Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di raggiungere una qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza ultra-bassa. Splashtop viene fornito con funzionalità di sicurezza avanzate, ampio supporto per dispositivi e un servizio clienti reattivo. Più di 30 milioni di utenti, 250k aziende, comprese quelle nell'85% delle imprese Fortune 500, godono dei prodotti Splashtop a livello globale. Splashtop.com
Informazioni su TrustRadius
TrustRadius è una piattaforma di intelligenza per gli acquirenti di tecnologia aziendale. Consentiamo agli acquirenti di prendere decisioni sicure, attraverso informazioni complete sui prodotti, approfondimenti dettagliati dei clienti e conversazioni tra pari. Aiutiamo i marchi tecnologici a catturare e attivare la voce autentica dei clienti per migliorare i loro prodotti, costruire fiducia con i potenziali clienti e coinvolgere gli acquirenti sul mercato per migliorare il ROI. Fondata da imprenditori di successo e con sede nel polo tecnologico di Austin, Texas, TrustRadius è supportata da Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners e Next Coast Ventures.