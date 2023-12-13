Splashtop e Swif uniscono le forze per semplificare la gestione dei dispositivi con l'accesso desktop remoto integrato
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Questa partnership, che mira a rafforzare la sicurezza delle PMI e delle grandi aziende, apre la strada a un approccio semplificato alla gestione dei dispositivi remoti.
CUPERTINO, California, 14 dicembre 2023 - Splashtop, azienda all'avanguardia nelle soluzioni di accesso remoto sicuro, è orgogliosa di annunciare una nuova partnership di integrazione con Swif, leader nella gestione dei dispositivi e nella sicurezza. Questa collaborazione rappresenta un passo avanti verso la realizzazione di una soluzione semplice ma robusta, in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle PMI e delle grandi aziende per garantire la sicurezza e l'efficienza dei loro ecosistemi di dispositivi.
Pensata per sostituire sistemi complessi, Swif offre una piattaforma centralizzata per dispositivi Mac, Windows e Linux che affronta aspetti cruciali dell'automazione della conformità, come il blocco dei dispositivi, la crittografia dei dischi, l'accesso remoto, la distribuzione dei criteri di sicurezza, la gestione dell'accesso alle app nel cloud e l'installazione di malware.
L'integrazione tra Splashtop e Swif introduce la funzionalità Desktop remoto, un potente strumento che consente agli utenti di connettersi a un dispositivo da remoto e controllarlo proprio come farebbero se ci fossero seduti davanti. Questa integrazione soddisfa le diverse esigenze del mercato, dalle piccole aziende che si preparano alla conformità alle grandi imprese che cercano soluzioni avanzate per la sicurezza dei dispositivi.
"Siamo entusiasti di collaborare con Swif e di poter offrire il nostro accesso remoto ad alte prestazioni alla loro base di utenti", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Questa collaborazione si allinea perfettamente con l'impegno di Splashtop nel supportare le aziende di qualsiasi dimensione a rafforzare la loro sicurezza con soluzioni all'avanguardia che aiutano a garantire la conformità senza ostacolare le operazioni e la produttività dell'IT."
Angelo Huang, CEO di Swif, ha aggiunto: "Nel panorama odierno, la sicurezza dei dati è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi dei dipendenti e il controllo degli accessi. La partnership di Swif con Splashtop rappresenta una mossa strategica per offrire ai nostri clienti un'esperienza di gestione dei dispositivi migliorata con estrema facilità d'uso. L'integrazione consente di collegare gli utenti autorizzati ai dispositivi online con un criterio di desktop remoto, con un semplice clic sul pulsante Remote Desktop, semplificando le sfide che le aziende devono affrontare oggi."
Disponibilità
La funzione desktop remoto è ora perfettamente integrata nelle soluzioni Swif.
Dettagli tecnici chiave dell'integrazione:
Accesso remoto con un solo clic: gli utenti possono connettersi ai dispositivi con un solo clic, semplificando il processo di accesso remoto.
Assegnazione dei criteri: l'integrazione consente agli utenti di assegnare i criteri ai dispositivi, migliorando il controllo e la personalizzazione.
Installazione dell'applicazione Viewer: per poter avviare la funzione di desktop remoto sui propri dispositivi, gli utenti devono installare una sola volta l'applicazione Viewer.
Connessione sicura: sfruttando i solidi protocolli di sicurezza di Swif, l'integrazione garantisce un accesso sicuro ai dispositivi, rispondendo all'esigenza critica di sicurezza dei dati.
Controllo in tempo reale: una volta ottenuta l'autorizzazione, gli utenti ottengono il controllo in tempo reale del desktop remoto, facilitando la risoluzione dei problemi.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto per IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Visita www.splashtop.com
Informazioni su Swif
Swif è una soluzione completa basata sull'intelligenza artificiale dedicata alla gestione della sicurezza e della conformità dei dispositivi, in grado di automatizzare l'implementazione dei criteri e la raccolta dei dati per l'automazione della conformità. La sicurezza degli endpoint e il controllo degli accessi richiedono un enorme investimento iniziale per le aziende che vogliono conformarsi a standard come SOC2, ISO 27001, HIPPA o PCI. Per risolvere questo problema, Swif offre una gestione dei dispositivi multipiattaforma Mac, Windows e Linux per implementare politiche e controlli in un minuto. I dati possono essere raccolti automaticamente e inviati alle piattaforme di automazione per la verifica della conformità. Inoltre, eliminiamo un costoso SSO e lo sostituiamo con un'estensione di Chrome alimentata dall'intelligenza artificiale per raccogliere i rapporti di accesso per la revisione e l'audit trimestrale.