Ridefinizione dei flussi di lavoro creativi in remoto: Wacom e Splashtop annunciano il lancio europeo di Wacom Bridge all'IBC 2024
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Gli ambienti di lavoro remoti e ibridi rappresentano la nuova normalità e costituiscono una sfida per il settore creativo. Wacom, in stretta collaborazione con Splashtop, ha sviluppato una soluzione innovativa che migliora radicalmente le prestazioni e l'esperienza delle sue pen tablet e pen display professionali nelle connessioni per desktop remoto supportate. Nell'ambito dell'approccio ecosistemico di Wacom che garantisce una perfetta integrazione con i principali partner di cloud computing, Wacom Bridge è ora disponibile per l'uso generale con le soluzioni di lavoro remoto sicure e ad alte prestazioni di Splashtop in Europa.
Amsterdam, Paesi Bassi e Düsseldorf, Germania - 10 settembre 2024 - Wacom, leader mondiale nella tecnologia della penna digitale, e Splashtop, pioniere nelle soluzioni di accesso remoto ad alte prestazioni, sono orgogliose di annunciare il lancio europeo di Wacom Bridge, ora accessibile all'interno dei prodotti Splashtop Enterprise e Splashtop Business Access Performance.
Lanciata in anteprima all'IBC 2024 di Amsterdam, questa soluzione innovativa per i flussi di lavoro creativi remoti e ibridi affronta le sfide che studi e artisti devono affrontare quando lavorano in remoto con applicazioni ad alto consumo di risorse su terabyte di dati sensibili. Con Wacom Bridge, gli artisti e i designer professionisti che utilizzano Splashtop e i più recenti dispositivi Wacom Movink, Cintiq, Cintiq Pro e Intuos Pro possono ora sfruttare tutto il potenziale della tecnologia di visualizzazione interattiva con penna di Wacom e godere di un'esperienza creativa digitale sicura e senza soluzione di continuità su sistemi locali e remoti.
Wacom e Splashtop hanno lavorato a stretto contatto per offrire un'esperienza incentrata sull'artista. Passare da un'applicazione locale a una remota è facile grazie a Wacom Bridge che mantiene le impostazioni specifiche dell'applicazione in entrambi gli ambienti, riduce la latenza percepita eliminando il ritardo del cursore e supporta le API Windows Ink e Wintab per l'input tramite penna. Con l'introduzione di Wacom Inkline, una linea istantanea e reattiva appare mentre disegni sui sistemi remoti, garantendo un flusso creativo naturale e ininterrotto. Questa tecnologia supera efficacemente le limitazioni dei desktop remoti, un fattore cruciale nel momento in cui il settore creativo si adatta a nuovi modelli di lavoro flessibili.
“Wacom Bridge è l'ultima evoluzione della partnership di Wacom con gli artisti”, afferma Heidi Wang, vicepresidente senior della divisione Ink di Wacom e del settore B2B nell'area EMEA. Questo servizio mira ad anticipare e superare le esigenze dei creativi professionisti che vogliono lavorare insieme, ovunque, in flussi di lavoro ad alta intensità di dati”. Grazie alle prestazioni e alle funzionalità remote avanzate di Splashtop, Wacom Bridge offre un flusso di lavoro remoto che sembra uguale alla collaborazione in uno studio tradizionale con macchine locali”.
L'impegno di Splashtop nel fornire un'esperienza remota sicura e senza problemi ai professionisti dei media e dell'intrattenimento è fondamentale per questa collaborazione. Come afferma Mark Lee, CEO e Cofondatore di Splashtop, "Siamo sempre intervenuti a sostegno dei professionisti creativi, per aiutarli a sfruttare al meglio le capacità digitali, ovunque si trovino. Questo aspetto è oggi più importante che mai. In collaborazione con Wacom, offriamo un'esperienza remota unica, strettamente integrata, sicura e ad alte prestazioni, come richiesto da artisti e creativi".
Splashtop offre prestazioni leader nel settore delle sessioni remote, con frame rate fino a 240 fotogrammi al secondo (fps) e l'ottimizzazione con le più recenti schede grafiche di Nvidia, Intel e AMD - garantendo esperienze remote fluide e reattive, anche quando si lavora con applicazioni che richiedono molte risorse. Splashtop migliora la produttività e la precisione grazie a funzioni come il trasferimento di file senza sforzo, il supporto multimonitor, il passaggio del microfono, l'audio cristallino e ad alta fedeltà e la modalità colore 4:4:4. Per le organizzazioni che gestiscono team o liberi professionisti, l'accesso programmato semplifica la coordinazione consentendo l'accesso remoto solo in orari prestabiliti, a supporto di una gestione efficiente e sicura dei progetti. Grazie all'integrazione del single sign-on (SSO), ai controlli di accesso granulari e alla conformità con gli standard di sicurezza globali come ISO 27001, RGPD e SOC-2, Splashtop garantisce la sicurezza dei dati sensibili e degli asset creativi, rendendolo la scelta obbligata per i professionisti che gestiscono contenuti riservati o ad alto rischio.
Prova Splashtop e Wacom Bridge all'IBC Wacom e Splashtop uniscono le forze per l'International Broadcasting Convention (IBC), dal 13 al 16 settembre 2024 presso la RAI di Amsterdam. Presso lo stand 14B02 (Padiglione 14) i visitatori interessati potranno sperimentare Wacom Bridge in una demo dal vivo e scoprire come le soluzioni di accesso remoto di Splashtop possono migliorare le loro operazioni. Per maggiori dettagli sull'IBC 2024, visita www.ibc.org.
Disponibile per gli utenti Splashtop senza costi aggiuntivi
Wacom Bridge è disponibile per tutti gli utenti di Splashtop Enterprise e Splashtop Business Access Performance negli Stati Uniti, Canada, Giappone ed Europa senza alcun costo aggiuntivo. Per conoscere la disponibilità in altre regioni, contatta il tuo rappresentante Splashtop o Wacom o visita Wacom Bridge. Per maggiori informazioni sulle soluzioni di accesso remoto di Splashtop, visita Splashtop.com. Per esplorare la gamma di display e penne interattive Wacom, visita Wacom.com.
Informazioni su Wacom
Obiettivo di Wacom è avvicinare le persone e la tecnologia attraverso soluzioni di interfaccia naturale. Per questo motivo Wacom è leader mondiale nella produzione di tavolette e display interattivi con penna, nonché di stilo digitali e soluzioni per il salvataggio e l'elaborazione di firme digitali. La tecnologia avanzata dei dispositivi di input intuitivi di Wacom è stata utilizzata per creare alcune delle opere d'arte digitale, film, effetti speciali, moda e design più entusiasmanti al mondo e offre agli utenti aziendali e privati la tecnologia di interfaccia leader per esprimere la propria personalità. Fondata nel 1983, Wacom è un'azienda globale con sede in Giappone (Tokyo Stock Exchange 6727) e filiali e uffici affiliati in tutto il mondo per supportare il marketing e la distribuzione in oltre 150 paesi. Per ulteriori informazioni sui prodotti Wacom, consulta anche www.wacom.com.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni IT sicure che semplificano e ottimizzano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni remote e on-premises per il lavoro, l'apprendimento e il supporto IT offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura come quella di trovarsi davanti a una macchina in sede. La tecnologia brevettata ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di raggiungere la qualità 4K HD e fino a 240 fps con una latenza bassissima. Splashtop dispone di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto efficiente. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Visita www.splashtop.com.