Colmare il divario del lavoro a distanza per gli artisti
Ti diamo il benvenuto nel futuro della creatività a distanza con Wacom Bridge, una tecnologia all'avanguardia disponibile su Splashtop. Migliora la tua esperienza di disegno collegando senza problemi i tuoi dispositivi Wacom a una workstation remota.
Caratteristiche principali
Bassa latenza
Sperimenta una latenza molto bassa per un processo creativo fluido e reattivo.
Tecnologia Inkline
Supera la potenziale latenza sulle grandi distanze con la tecnologia Inkline proprietaria di Wacom per disegnare a distanza in tempo reale.
Utilizzo senza problemi
Sfrutta i vantaggi della tecnologia Wacom sia a livello locale che in remoto per garantire flessibilità al tuo ambiente creativo.
Sincronizzazione automatica delle impostazioni delle app
Le tue scorciatoie personalizzate, i pennelli e le altre impostazioni si sincronizzano automaticamente, ottimizzando il tuo flusso di lavoro senza sforzo.
Supporto per gli eventi della penna
Supporta pienamente gli eventi della penna come pressione, orientamento, inclinazione e altro ancora, garantendo un'esperienza creativa completa.
Sistemi operativi supportati
Attualmente è compatibile con Windows 10 o versioni successive (il supporto per Linux è in arrivo. Gli utenti Mac possono utilizzare la funzione di reindirizzamento dei dispositivi USB offerta da Splashtop).
Il bridge Wacom è incluso nei seguenti piani Splashtop
Per uso individuale e team
Prestazioni di Splashtop accesso remoto
Per ottenere il miglior colore dell'immagine, la migliore qualità audio e molto altro ancora.
Le caratteristiche includono: fino a 240 fps, modalità colore 4:4:4, audio ad alta fedeltà, reindirizzamento dei dispositivi USB, passthrough del microfono e Wacom Bridge.
Per le aziende
Splashtop Enterprise
Una piattaforma consolidata che si adatta alle esigenze di accesso remoto, supporto e gestione degli endpoint della tua organizzazione.
Le caratteristiche includono: Tutto quello che è disponibile in Performance + integrazione SSO, permessi di accesso granulari, service desk, gestione degli endpoint e molto altro.
Disponi già di Splashtop Remote Access Performance, Remote Support SOS o Enterprise?
Chi ne beneficia
Wacom Bridge è ideale per designer, illustratori, animatori, fotografi e altri professionisti creativi che si affidano all'input di uno stilo specializzato.
Scopri una nuova era di creatività con Wacom Bridge e Splashtop.