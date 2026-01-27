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Introducing Wacom Bridge
Introducing Wacom Bridge

Colmare il divario del lavoro a distanza per gli artisti

Ti diamo il benvenuto nel futuro della creatività a distanza con Wacom Bridge, una tecnologia all'avanguardia disponibile su Splashtop. Migliora la tua esperienza di disegno collegando senza problemi i tuoi dispositivi Wacom a una workstation remota.

Caratteristiche principali

Low latency stopwatch icon

Bassa latenza

Sperimenta una latenza molto bassa per un processo creativo fluido e reattivo.

Inkline technology icon

Tecnologia Inkline

Supera la potenziale latenza sulle grandi distanze con la tecnologia Inkline proprietaria di Wacom per disegnare a distanza in tempo reale.

Seamless use computer connecting to computer icon

Utilizzo senza problemi

Sfrutta i vantaggi della tecnologia Wacom sia a livello locale che in remoto per garantire flessibilità al tuo ambiente creativo.

Computer with gear icon

Sincronizzazione automatica delle impostazioni delle app

Le tue scorciatoie personalizzate, i pennelli e le altre impostazioni si sincronizzano automaticamente, ottimizzando il tuo flusso di lavoro senza sforzo.

Support for pen events icon

Supporto per gli eventi della penna

Supporta pienamente gli eventi della penna come pressione, orientamento, inclinazione e altro ancora, garantendo un'esperienza creativa completa.

Icon representing OS Support

Sistemi operativi supportati

Attualmente è compatibile con Windows 10 o versioni successive (il supporto per Linux è in arrivo. Gli utenti Mac possono utilizzare la funzione di reindirizzamento dei dispositivi USB offerta da Splashtop).

Il bridge Wacom è incluso nei seguenti piani Splashtop

Per uso individuale e team

Prestazioni di Splashtop accesso remoto

Per ottenere il miglior colore dell'immagine, la migliore qualità audio e molto altro ancora.

Le caratteristiche includono: fino a 240 fps, modalità colore 4:4:4, audio ad alta fedeltà, reindirizzamento dei dispositivi USB, passthrough del microfono e Wacom Bridge.

Prova gratuitaUlteriori informazioni

Per le aziende

Splashtop Enterprise

Una piattaforma consolidata che si adatta alle esigenze di accesso remoto, supporto e gestione degli endpoint della tua organizzazione.

Le caratteristiche includono: Tutto quello che è disponibile in Performance + integrazione SSO, permessi di accesso granulari, service desk, gestione degli endpoint e molto altro.

ContattaciUlteriori informazioni

Disponi già di Splashtop Remote Access Performance, Remote Support SOS o Enterprise?

Abilita Wacom Bridge
Person using a pen to draw on a Wacom Cintiq Pro 17 tablet

Chi ne beneficia

Wacom Bridge è ideale per designer, illustratori, animatori, fotografi e altri professionisti creativi che si affidano all'input di uno stilo specializzato.

Scopri una nuova era di creatività con Wacom Bridge e Splashtop.

Guarda il Wacom Bridge in azione

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