Splashtop lancia una piattaforma unificata per le operazioni IT moderne
Con la gestione autonoma degli endpoint al suo interno, la piattaforma nativa cloud assistita dall'IA unifica le operazioni IT, la sicurezza, l'assistenza remota e l'accesso remoto in un'unica esperienza ottimizzata.
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LAS VEGAS, 13 aprile 2026 — Dopo 20 anni di prestazioni affidabili nel settore dell'accesso remoto, Splashtop® ha annunciato il lancio della sua piattaforma unificata per le moderne operazioni IT, segnando l'evoluzione dell'azienda da leader nelle prestazioni remote a un ecosistema operativo completamente integrato con la gestione autonoma degli endpoint al suo centro.
Presentata al MSP Summit e Channel Partners Expo, la piattaforma riflette la visione di Splashtop su come l'IT moderno deve operare man mano che gli endpoint diventano il fulcro sia delle operazioni che della sicurezza, dove patching, automazione, segnali di sicurezza e flussi di lavoro remoti devono lavorare insieme in tempo reale. Splashtop integra l'AI in tutta l'esperienza per aiutare i team IT a dare priorità alle vulnerabilità, interpretare l'intelligenza CVE e tradurre i rischi per la sicurezza in azioni di rimedio chiare.
Costruita con lo stesso impegno per le prestazioni, la semplicità e l'esperienza utente che hanno definito Splashtop per due decenni, la piattaforma automatizza le attività di routine degli endpoint, evidenzia i segnali di sicurezza che richiedono attenzione e consente ai team IT di prendere decisioni decisive su larga scala da un'unica console. Progettato per i team IT interni e i fornitori di servizi gestiti con risorse limitate, consolida strumenti e semplifica i flussi di lavoro in modo che le organizzazioni possano gestire ambienti distribuiti con maggiore chiarezza e controllo.
“Oggi l'endpoint è il punto in cui le operazioni IT e la sicurezza si intersecano, eppure la maggior parte dei team sta ancora combinando strumenti per mantenere i sistemi sicuri e funzionanti,” ha detto Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. "Abbiamo costruito questa piattaforma da zero per riflettere quella realtà, portando le operazioni sugli endpoint, la consapevolezza della sicurezza e i flussi di lavoro remoti in un unico ambiente operativo in cui i team possono automatizzare il lavoro di routine, concentrarsi su ciò che conta di più e agire rapidamente." Per vent'anni, abbiamo ascoltato e imparato dalle organizzazioni che si fidano di noi per fornire accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni, e questo lancio rappresenta una pietra miliare importante ed un'evoluzione per Splashtop.
Un Agente. Una consolle. Un'Esperienza.
Un singolo agente leggero e una console unificata riuniscono i flussi di lavoro di gestione, supporto e sicurezza degli endpoint in un unico ambiente regolamentato. Invece di passare tra strumenti disconnessi, i team IT ottengono visibilità in tempo reale sulla salute dei dispositivi, lo stato delle patch, le vulnerabilità e le azioni di correzione da una singola vista operativa.
L'esperienza è volutamente semplificata e intuitiva, consentendo ai team IT snelli di crescere in modo sicuro senza ampliare gli strumenti o aumentare il personale. Consolidando le operazioni quotidiane in un unico ambiente, Splashtop riduce l'attrito e il cambio di contesto che spesso rallentano la risposta e aumentano il rischio.
Gestione autonoma degli endpoint al Centro
Splashtop aiuta i team IT a mantenere ambienti sicuri e coerenti senza essere costretti a continui interventi manuali. Invece di inseguire cicli di patch, variazioni di configurazione e compiti di rimedio attraverso più strumenti, i team definiscono le politiche operative una volta sola e le applicano in modo coerente su tutti gli endpoint tramite un'automazione regolamentata. La piattaforma applica patching basato su policy, applicazione delle configurazioni e distribuzioni graduali in tutto l'ambiente, mettendo in evidenza i problemi che richiedono attenzione.
Le organizzazioni che adottano la gestione autonoma degli endpoint di Splashtop spesso sostituiscono i flussi di lavoro di patching manuale, acquisendo controllo operativo in tempo reale insieme a strumenti come Microsoft Intune, o consolidano piattaforme di gestione legacy che sono diventate complesse e costose da mantenere.
La visibilità su sistemi operativi, applicazioni di terze parti, livelli di patch e stato di conformità crea un sistema affidabile di registrazione per la salute e il rischio degli endpoint.
I riassunti CVE assistiti dall'AI analizzano i dati sulle vulnerabilità, le note di rilascio e le intuizioni della comunità per aiutare i team IT a comprendere rapidamente i rischi, dare priorità alle patch e tradurre le informazioni tecniche sulla sicurezza nella lingua nativa degli utenti. Avvisi proattivi e rimedi di massa aiutano i team a ridurre l'esposizione e mantenere una base sicura su larga scala, mantenendo il pieno controllo amministrativo.
Accesso remoto e supporto nativi
Costruita su una solida base di tecnologia remota ad alte prestazioni affidata da milioni di persone in tutto il mondo, la piattaforma collega i flussi di lavoro di supporto direttamente al contesto in tempo reale degli endpoint. I team IT possono diagnosticare i problemi con maggiore precisione, automatizzare gli aggiornamenti su più dispositivi e applicare correzioni in background senza interrompere i dipendenti. L'accesso on-demand a dispositivi mobili e non gestiti consente interventi sicuri quando i dipendenti necessitano di assistenza, aiutando le organizzazioni a mantenere la produttività in ambienti distribuiti e ibridi.
Il codec ottimizzato con AI rende la prestazione remota dinamica, regolando continuamente i parametri della sessione per fornire connessioni remote sicure e di alta qualità anche in condizioni di rete variabili.
Lo stesso agente leggero che alimenta la gestione autonoma degli endpoint consente anche un accesso remoto sicuro per gli utenti finali, estendendo il valore della piattaforma oltre le operazioni IT. I dipendenti possono accedere in modo sicuro ai loro sistemi di lavoro da qualsiasi luogo con la performance e l'affidabilità per cui Splashtop è conosciuta.
Sicurezza integrata nelle operazioni principali
Splashtop integra l'intuizione sulla sicurezza direttamente nelle operazioni IT quotidiane in modo che i team possano identificare i rischi e rispondere senza dover cambiare strumento. L'intelligenza artificiale per le minacce provenienti da piattaforme di sicurezza integrate come CrowdStrike, SentinelOne e Bitdefender emerge nativamente all'interno della console, collegando il rilevamento direttamente alla risoluzione e aiutando a identificare più velocemente gli endpoint ad alto rischio.
Integrando il contesto di sicurezza negli stessi flussi di lavoro utilizzati per l'applicazione di patch e la gestione dei dispositivi, Splashtop riduce i compartimenti stagni della sicurezza e accelera la risposta.
Le organizzazioni possono estendere ulteriormente la protezione tramite soluzioni integrate di antivirus e rilevamento e risposta degli endpoint (EDR), correlando gli avvisi di sicurezza con i dati sullo stato di salute e sulla conformità degli endpoint in un’unica vista. Questo approccio unificato consente di agire più rapidamente e in modo più informato, mantenendo al contempo la semplicità operativa.
La piattaforma unificata di Splashtop sarà disponibile a maggio con una tariffazione basata sui dispositivi e un'implementazione semplificata progettata per aiutare le organizzazioni a modernizzare le operazioni IT senza la complessità degli strumenti aziendali tradizionali. Per ulteriori informazioni, visita www.splashtop.com.
Riassunto delle notizie
Piattaforma unificata per le operazioni IT moderne: Splashtop lancia una piattaforma cloud-native che consolida la gestione degli endpoint, l'intuizione sulla sicurezza, l'assistenza remota e l'accesso remoto in un unico ambiente operativo ancorato dalla Gestione Autonoma degli Endpoint (AEM).
Operazioni consolidate sui dispositivi endpoint: un unico agente leggero e una console unificata forniscono visibilità sull'inventario dei dispositivi, lo stato delle patch, la conformità delle configurazioni e i flussi di lavoro di rimedio, aiutando i team IT e gli MSP a ridurre la dispersione degli strumenti e gestire ambienti distribuiti su larga scala.
Intelligenza delle patch basata su AI: Splashtop AEM analizza le note di rilascio, i problemi noti, le informazioni della community e i dati sulle vulnerabilità per aiutare i team IT a dare priorità alle patch, valutare il rischio di distribuzione e risolvere più rapidamente i CVE a forte impatto.
Sicurezza integrata con le operazioni IT: Splashtop integra i segnali di sicurezza direttamente nei flussi di lavoro operativi e si integra con le principali piattaforme EDR come CrowdStrike® e SentinelOne® per correlare il rischio degli endpoint con le azioni di rimedio.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale più apprezzato di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione che semplificano la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da distribuire, utilizzare e gestire per piccole e medie imprese ed enti aziendali, offrendo funzionalità di sicurezza avanzate, alta capacità di throughput, supporto per un'ampia gamma di dispositivi e assistenza clienti 24 ore su 5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare alle proprie condizioni con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi con Microsoft nei loro sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.