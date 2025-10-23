Terms of Service - EU

Termini di servizio - UE
Il presente contratto può essere tradotto in diverse lingue. In caso di conflitti o incongruenze tra la versione in inglese e le altre traduzioni, prevarrà la versione in inglese.
I presenti Termini di servizio ("Termini") tra l'utente (definito di seguito) e Splashtop (definito di seguito) descrivono i termini e le condizioni di utilizzo dei Servizi di Splashtop (definiti di seguito) da parte dell'utente.
Splashtop si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di modificare, aggiungere o eliminare parti di questi Termini di tanto in tanto senza preavviso, e accetti ulteriormente di essere vincolato da tali Termini modificati. La versione più aggiornata dei Termini può essere visualizzata su https://www.splashtop.com/terms/splashtop.
1. DEFINIZIONI
“Affiliate” significa qualsiasi entità, ora o in futuro esistente, che direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, controlla, è controllata da, o è sotto il comune controllo di Splashtop, inclusa ma non limitata a Foxpass Inc. Ai fini di questa definizione, "controllo" significa il possesso diretto o indiretto del potere di dirigere o causare la direzione della gestione e delle politiche di un'entità, sia attraverso il possesso di titoli con diritto di voto, tramite contratto o in altro modo. Un'entità sarà considerata un "Affiliate" solo finché tale entità soddisfa la definizione sopra riportata.
"Documentazione" indica qualsiasi materiale elettronico o stampato che accompagna il Software e che fornisce istruzioni per l'installazione, il funzionamento e l'uso dello stesso.
"Diritti di proprietà intellettuale" indica tutti i diritti di proprietà intellettuale e i diritti associati, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti d'autore, i diritti di marchio, i diritti di brevetto, i diritti di design, i diritti di nome commerciale, i diritti di database e i diritti di vicinato, nonché i diritti di know-how.
“Utente con licenza” è una persona che ha una licenza valida per Splashtop Personal, la linea di prodotti Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, la linea di prodotti Mirroring360, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault o Foxpass. La linea di prodotti Splashtop Business include attualmente Splashtop Remote Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SRS Premium e Splashtop Enterprise (insieme, i “Prodotti Splashtop Business”). La linea di prodotti Mirroring360 include attualmente Mirroring360 e Mirroring360 Pro (insieme, i “Prodotti Mirroring360”).
“Reversal del pagamento” significa qualsiasi inversione di fondi per una transazione relativa ai Servizi, compresi, a titolo esemplificativo, contestazione di pagamento, inversione, cancellazione o rimborso che comporta che Splashtop non riceva o trattenga l'importo del pagamento applicabile.
“Servizi” indica i servizi e il Software correlato forniti da Splashtop o da qualsiasi Affiliata di Splashtop a Voi sotto questi Termini, inclusi ma non limitati a Splashtop Personal, la linea di prodotti Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, la linea di prodotti Mirroring360, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault o Foxpass. I servizi includeranno anche qualsiasi servizio di supporto e manutenzione standard offerto da Splashtop o dai suoi affiliati ai sensi di questi Termini.
"Software" indica alcuni programmi software, esclusivamente in formato codice oggetto, necessari per l'utilizzo dei Servizi e concessi in licenza all'utente ai sensi dei presenti Termini.
“Splashtop” significa Splashtop B.V., una società a responsabilità limitata privata, costituita ed esistente secondo le leggi dei Paesi Bassi, con la sua sede registrata in (1114 AB) Amsterdam, Paesi Bassi, presso Joop Geesinkweg 901, registrata presso la Camera di Commercio con il numero 77876342, i suoi Affiliati come definiti qui e i suoi successori e assegnatari.
"Account Splashtop" indica un account utente creato con Splashtop che identifica l'utente in modo univoco con un nome utente e una password.
"Software di terze parti" indica alcuni software che Splashtop concede in licenza a terze parti e che fornisce all'utente incorporati nel Software.
Il “Periodo di Accesso Non Pagato” indica qualsiasi periodo di accesso ai Servizi che corrisponde a un'Inversione di Pagamento.
“Tu o Tuo” indica te come Utente Licenziato o un dipendente o agente di un'entità legale autorizzato a rappresentare e legalmente vincolare tale entità a questi Termini.
2. REGISTRAZIONE ONLINE (le sottosezioni a. e b. non sono applicabili a Splashtop On-Prem)
Per utilizzare i Servizi, all'utente potrebbe essere richiesto di completare il processo di registrazione online, compresa l'accettazione elettronica dei presenti Termini. Splashtop può rifiutare una registrazione online da parte dell'utente a sua esclusiva discrezione e non è obbligata a fornire una motivazione per il suo rifiuto.
a. Dati di registrazione. Come parte del processo di registrazione online per un Account Splashtop, Splashtop raccoglierà alcune informazioni limitate sull'utente ("Dati di registrazione"). Tutti i dati di registrazione forniti dall'utente devono essere aggiornati, completi e accurati e l'utente è l'unico responsabile del loro aggiornamento, se necessario. Splashtop può porre fine a tutti i diritti di accedere, ricevere, utilizzare e concedere in licenza i Servizi se (i) Splashtop scopre che uno qualsiasi dei dati di registrazione dell'utente è incompleto, impreciso o non aggiornato, o (ii) Splashtop determina, a sua esclusiva discrezione, che l'utente non è idoneo a utilizzare i Servizi.
b. Password e sicurezza. Ad eccezione di Splashtop Secure Workspace e Splashtop Vault, nell'ambito del processo di registrazione online, devi utilizzare il tuo indirizzo email come nome utente e scegliere una password per accedere al tuo Splashtop Account. Sei interamente responsabile del mantenimento della riservatezza della tua password e accetti di custodire con cura tutte le tue password. Sei l’unico responsabile di tutte le attività che si verificano nell’ambito del tuo Splashtop Account e accetti di notificare immediatamente a Splashtop qualsiasi uso non autorizzato del tuo Splashtop Account o qualsiasi altra violazione della sicurezza. Inoltre, sei l'unico responsabile di ottenere il consenso dai tuoi utenti prima di raccogliere, trasmettere o trasferire qualsiasi contenuto dai loro dispositivi tramite i Servizi. Splashtop non sarà responsabile per eventuali perdite che potresti subire a seguito dell'utilizzo del tuo Account Splashtop da parte di terzi, con o senza la tua conoscenza. Potresti essere ritenuto responsabile per le perdite subite da Splashtop o da un'altra parte a causa dell'utilizzo del tuo Splashtop Account da parte di terzi, con o senza la tua conoscenza.
c. Sottoscrizione per l'utilizzo del Software. Quando ti iscrivi per utilizzare i Servizi, accetti i Termini di Vendita di Splashtop, che possono essere visualizzati su (1) https://www.splashtop.com/legal/terms-of-sale per Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace o Splashtop Vault; o Foxpass. (2) https://www.mirroring360.com/terms/sale per i Prodotti Mirroring360. Splashtop può sospendere o terminare i Servizi sul tuo Account Splashtop a causa di ritardi nei pagamenti e accetti di rimborsare Splashtop per tutti i costi e le spese ragionevoli sostenuti nella riscossione degli importi in ritardo.
d. Offerte di prova e promozionali. Di tanto in tanto, Splashtop può offrire alcune offerte di prova e/o promozionali. Splashtop si riserva il diritto di modificare o interrompere qualsiasi prova o offerta promozionale a sua esclusiva discrezione e senza preavviso. Qualsiasi offerta di prova o promozionale è limitata a una (1) per cliente e non può essere combinata con altre offerte.
3. UTILIZZO DEI SERVIZI
a. Concessione di licenza. In base alle disposizioni contenute nei presenti Termini, all'utente viene concessa una licenza non trasferibile, non cedibile e non esclusiva per l'utilizzo del Software e della Documentazione, a condizione che l'utente si attenga pienamente a quanto stabilito nella presente Sezione 3.
b. Uso Commerciale. I Prodotti Business di Splashtop, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem e i Prodotti Mirroring360 sono completamente concessi in licenza per l'uso commerciale in un ambiente professionale. Splashtop Personal è solo per uso non commerciale, ovvero usalo per accedere ai tuoi computer personali per scopi non lavorativi. Splashtop Secure Workspace e Splashtop Vault e Foxpass possono essere concessi in licenza per uso commerciale o non commerciale.
c. Restrizioni Software. Non dovrai, né in tutto né in parte, copiare, riprodurre, trasferire, creare opere derivate da, tradurre, decodificare, disassemblare, decompilare, o tentare in altro modo di derivare il codice sorgente, alterare o modificare il Software, o rimuoverne qualsiasi parte, né dovrai causare o permettere a qualsiasi altra persona di farlo; (ii) rimuovere, alterare, coprire o offuscare qualsiasi avviso di copyright o altri avvisi di diritti proprietari collocati o incorporati da Splashtop su o nei Software o nella Documentazione; (iii) vendere, rivendere per profitto, affittare, dare in locazione o prestare il Software o la Documentazione o utilizzarli per la condivisione temporale commerciale, il noleggio o l'uso da parte di un centro servizi; (iv) utilizzare il Software o qualsiasi suo componente per scopi illegali; (v) utilizzare il Software o la Documentazione, o qualsiasi loro componente, per attivare dispositivi di elusione della protezione del copyright o per violare o eludere in qualsiasi modo qualsiasi diritto d'autore sui contenuti, schema di protezione dei contenuti o politiche di copia dei contenuti; o (vi) utilizzare, concedere in licenza o accedere al Software o alla Documentazione se Tu (o qualsiasi dei Tuoi Utenti) sei un diretto concorrente di Splashtop, o per lo scopo di monitorare la disponibilità, le prestazioni o la funzionalità dei Servizi o del Software, o per il benchmarking, l'analisi competitiva o qualsiasi altro fine competitivo; o (vii) utilizzare il Software o la Documentazione per archiviare o trasmettere materiale in violazione di diritti, illegale, diffamatorio o lesivo, o materiale che viola i diritti di terzi, inclusi i diritti alla privacy o i diritti di proprietà intellettuale.
d. Restrizioni al servizio. Utilizzando i Servizi, l'utente accetta di non consentire a nessuno dei suoi utenti di (i) utilizzare i Servizi in violazione di qualsiasi legge o regolamento applicabile, (ii) trasmettere materiale che possa violare i diritti di proprietà intellettuale, la privacy o altri diritti di terzi, (iii) raccogliere o memorizzare in altro modo informazioni di terzi senza il loro consenso, (iv) utilizzare i Servizi in modo da causare danni o interruzioni alla rete Splashtop, agli Account Splashtop o ad altri servizi Splashtop o (v) utilizzare i Servizi per inviare spam, malware o qualsiasi contenuto fraudolento, osceno o illegale.
e. Limitazioni d'uso*. L'utente accetta di rispettare i seguenti termini applicabili durante l'utilizzo dei rispettivi Servizi:
(i) Per Splashtop Personal, il numero totale di Streamer Splashtop connessi con l'Account Splashtop non potrà superare i cinque (5). Splashtop Personal è inoltre limitato all'uso non commerciale, come indicato nella precedente sezione 3b.
(ii) Per i prodotti Business di Splashtop: a. Splashtop Business Access – 2 computer per licenza utente per Splashtop Business Access Solo, 10 computer per licenza utente per Splashtop Business Access Pro e 10 computer per licenza utente per Splashtop Business Access Performance. Il numero di utenti è limitato dal numero di licenze utente. b. Splashtop Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza – il numero di computer è limitato dal pacchetto a cui ti sei abbonato. La licenza Splashtop Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza è per tecnici e personale IT per supportare a distanza i propri computer e quelli di altri utenti.
Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza Basic, Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza Plus e Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza AEM non includono l'accesso utente secondario.
Remote Support Premium include un accesso limitato per gli utenti secondari.
Splashtop Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza AEM - Software Patch è supportato da Chocolatey per Windows e Homebrew per MacOS. Gli utenti di Windows potrebbero essere soggetti a limitazioni di utilizzo e altre restrizioni, inclusi limiti di velocità. Si prega di consultare i Termini legali di Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) e il Disclaimer dei Pacchetti (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) per i dettagli. Splashtop non si assumerà alcuna responsabilità per modifiche, inclusi danni di qualsiasi tipo, che possano derivare dall'add-on Software Patch. c. Splashtop SOS - il numero di computer è limitato dal pacchetto a cui ti sei abbonato. Il numero di utenti è limitato dal numero di licenze.
d. Splashtop SOS+ - Software Patch è alimentato da Chocolatey per Windows e Homebrew per macOS. Gli utenti di Windows potrebbero essere soggetti a limitazioni di utilizzo e altre restrizioni, inclusi limiti di velocità. Si prega di consultare i Termini Legali (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) e il Disclaimer dei Pacchetti (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) di Chocolatey per i dettagli. Splashtop non si assume alcuna responsabilità per modifiche, inclusi danni di qualsiasi tipo, che potrebbero derivare dall'add-on Software Patch.
e. Splashtop Enterprise (Cloud) – i limiti su tecnici, utenti, computer e concorrenza sono soggetti al piano particolare a cui hai sottoscritto. Software Patch è alimentato da Chocolatey per Windows e Homebrew per MacOS. Gli utenti di Windows possono essere soggetti a limitazioni d'uso e altre restrizioni, comprese le limitazioni di tariffa. Si prega di consultare i Termini Legali di Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) e la Dichiarazione di esonero di responsabilità dei pacchetti (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) per i dettagli. Splashtop non si assumerà alcuna responsabilità per modifiche, inclusi danni di qualsiasi sorta, che possono derivare dall'add-on Software Patch.
(iii) Per Splashtop Classroom, il numero totale di Splashtop Streamer che sono collegati con il tuo account Splashtop non deve superare dieci (10).
(iv) Per Splashtop On-Prem, l'uso dei Servizi è limitato al particolare piano a cui l'utente ha aderito.
(v) Per i Prodotti Mirroring360, il numero massimo di software Mirroring360 distribuiti sui computer è limitato dal numero di licenze sottoscritte dall'utente.
(vi) Per Foxpass, i servizi sono acquistati come abbonamenti utente e tale uso è limitato al numero di utenti specificato nel modulo d'ordine applicabile. Gli abbonamenti utente sono solo per utenti designati e non possono essere condivisi o utilizzati da più di un utente, ma possono essere riassegnati a nuovi utenti che sostituiscono utenti precedenti che non necessitano più di un uso continuativo dei servizi.
Splashtop può, a sua esclusiva discrezione, sospendere qualsiasi account che violi questa disposizione o richiedere all'utente l'acquisto di licenze aggiuntive per correggere qualsiasi eccesso.
f. Software di terze parti. Alcuni software di terze parti forniti nel o con il Software sono soggetti a vari altri termini e condizioni imposti dai licenziatari di tali software di terze parti. L'utilizzo del software di terze parti da parte dell'utente è soggetto e regolato dalle rispettive licenze, le cui licenze relative a tale software di terze parti possono essere visualizzate all'interno del software.
4. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Splashtop o i suoi licenziatari conservano tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi o associati ai Servizi. Nulla nei presenti Termini costituisce il trasferimento di alcun diritto di proprietà intellettuale da Splashtop all'Utente. L'Utente ha il diritto di utilizzare il Servizio secondo quanto descritto nei presenti Termini. L'utente riconosce che i Servizi possono contenere informazioni non pubblicate e incorporare segreti commerciali di proprietà di Splashtop e/o dei suoi licenziatari. Splashtop e/o i suoi licenziatari si riservano tutti i diritti sui Servizi non espressamente elencati nel presente documento. La licenza concessa ai sensi del presente documento e il diritto dell'utente di utilizzare i Servizi saranno interrotti automaticamente in caso di violazione di qualsiasi parte dei presenti Termini.
5. INFORMAZIONI RISERVATE
Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni commerciali o tecniche non pubbliche di Splashtop, comprese, a titolo esemplificativo, le informazioni relative ai segreti commerciali o al know-how di Splashtop che sono indicate come "riservate", sia oralmente che per iscritto, o che l'utente sa o dovrebbe sapere essere considerate riservate o esclusive di Splashtop. L'utente accetta di mantenere le Informazioni riservate in modo strettamente confidenziale e di non utilizzare le Informazioni riservate se non come espressamente autorizzato dai presenti Termini. L'utente dovrà garantire che nessuna persona non autorizzata abbia accesso alle Informazioni riservate. Nonostante quanto sopra, le Informazioni riservate non includono le informazioni che (i) diventano di dominio pubblico senza alcuna violazione dei Termini da parte dell'utente; (ii) sono sviluppate in modo indipendente dall'utente senza riferimento ad alcuna Informazione riservata; o (iii) sono legittimamente divulgate all'utente da una terza parte senza restrizioni sulla divulgazione.
6. MARCHI
L'utente riconosce e accetta che il termine Splashtop e altri loghi e disegni correlati forniti nel presente documento (collettivamente, i "Marchi Splashtop") sono marchi esclusivi di Splashtop, registrati negli Stati Uniti e altrove, e che l'utente non potrà utilizzare o riprodurre i Marchi Splashtop senza aver prima ottenuto una licenza da Splashtop. Tutti gli altri marchi e marchi di servizio citati nei Servizi o nel sito web Splashtop sono di proprietà esclusiva dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.
7. PRIVACY
L'uso da parte di Splashtop di qualsiasi informazione fornita da te, inclusi, a titolo non limitativo, i Dati di Registrazione e le informazioni di pagamento, è stabilito nell'attuale Informativa sulla Privacy di Splashtop, che può essere trovata su (1) https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy per Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace e Splashtop Vault e Foxpass; o (2) https://www.mirroring360.com/privacy per i Prodotti Mirroring360.
8. AGGIORNAMENTI E SUPPORTO
Splashtop può, di volta in volta, a sua esclusiva discrezione, e senza alcun obbligo di farlo, rendere disponibili aggiornamenti ai Servizi tramite Internet o altre fonti. Tutti questi aggiornamenti saranno considerati inclusi nella definizione di Servizi e saranno soggetti a questi Termini. Splashtop si riserva il diritto di addebitare tariffe per qualsiasi futura versione o aggiornamento dei Servizi. Inoltre, Splashtop si riserva il diritto di aumentare le tariffe dei Servizi con preavviso. Sarai informato in anticipo di eventuali modifiche alle tariffe, inclusa la data effettiva. Se non annulli il tuo abbonamento prima che entrino in vigore le nuove tariffe, le tariffe aggiornate verranno applicate al tuo prossimo rinnovo dei Servizi.
Se Splashtop è il tuo fornitore di supporto per i Servizi, puoi visitare (1) https://www.splashtop.com/support per Splashtop Personal, Prodotti Business di Splashtop, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace o Splashtop Vault; oppure (2) https://www.mirroring360.com/f-a-q per Prodotti Mirroring360 per utilizzare la knowledgebase online o contattare il team di supporto di Splashtop per risolvere eventuali problemi tecnici che potresti avere. Per assistenza tecnica standard, puoi inviare un'email a help@foxpass.com per Foxpass. Potresti anche avere l'opzione di acquistare separatamente servizi di supporto aggiornati o premium secondo un modulo d'ordine per tempi di risposta più rapidi.
9. TERMINE E RISOLUZIONE
I presenti Termini decorrono dalla data di accettazione elettronica da parte dell'utente. I presenti termini rimangono validi fino alla cessazione dell'account Splashtop dell'utente. L'utente può recedere dalle presenti Condizioni in qualsiasi momento, revocando l'abbonamento, rimuovendo il Software e la Documentazione dal proprio sistema, cancellando l'account Splashtop e smettendo di utilizzare i Servizi.
Per gli abbonamenti Splashtop pagati tramite my.splashtop.com, L'utente può interrompere l'abbonamento accedendo al proprio account Splashtop all'indirizzo my.splashtop.com, cliccando sulla scheda "Abbonamenti" in "Informazioni sull'account" e disattivando il rinnovo automatico. L'abbonamento non si rinnoverà più automaticamente e non verrà effettuato alcun addebito automatico sul conto dell'utente al termine del periodo di abbonamento in corso. I Prodotti acquistati resteranno utilizzabili fino alla fine del periodo di abbonamento in corso.
Per gli abbonamenti Splashtop ottenuti tramite il personale di vendita di Splashtop (non acquistati direttamente da te su my.splashtop.com), È possibile annullare l'abbonamento fornendo una comunicazione scritta della propria intenzione di non rinnovare nel modo stabilito nella Sezione 15(e) qui presente, inviata non oltre trenta (30) giorni prima del rinnovo automatico. Le riduzioni delle quantità di licenze o dei livelli di servizio per gli abbonamenti devono essere richieste per iscritto almeno trenta (30) giorni prima del rinnovo. Se non viene fornita una comunicazione tempestiva, le quantità esistenti saranno rinnovate invariate.
Per Foxpass, è possibile terminare l'abbonamento dando comunicazione di mancato rinnovo a Splashtop almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del termine di abbonamento in corso, in conformità con la Sezione 15(e) presente. Le riduzioni delle quantità di licenze o dei livelli di servizio per gli abbonamenti devono essere richieste per iscritto almeno trenta (30) giorni prima del rinnovo. Se non viene fornito alcun avviso tempestivo, le quantità esistenti si rinnoveranno invariate.
Splashtop può risolvere immediatamente i presenti Termini e l'abbonamento, la licenza e il diritto dell'utente ai Servizi qualora (i) l'utente violi i presenti Termini; (ii) l'utente, in quanto persona giuridica, dichiari bancarotta, sia coinvolto in procedure fallimentari o sia altrimenti insolvente; o (iii) Splashtop decida, a sua esclusiva discrezione, di interrompere l'offerta dei Servizi, nel qual caso Splashtop lo comunicherà all'utente in anticipo, ove possibile, e fornirà all'utente piani o opzioni alternative per ridurre al minimo i disagi che potrebbero essere causati da tale risoluzione. Splashtop non sarà responsabile di alcun danno derivante da una risoluzione dei presenti Termini come previsto nel presente documento. In caso di risoluzione dei presenti Termini: (a) tutti i diritti di licenza concessi ai sensi del presente documento termineranno automaticamente senza ulteriore avviso all'utente; e (b) l'utente interromperà immediatamente l'accesso e l'uso dei Servizi e distruggerà il Software e la Documentazione e tutte le relative copie.
Le sezioni 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 15 rimarranno in vigore e saranno efficaci anche dopo la scadenza o la risoluzione di questi Termini.
In caso di risoluzione (in olandese "ontbinding"), il pagamento per i Servizi già forniti all'utente non sarà rimborsato o annullato. Gli importi fatturati da Splashtop prima della risoluzione in relazione ai Servizi forniti all'utente ai sensi di questi Termini sopravvivranno alla risoluzione e diventeranno immediatamente dovuti e pagabili dall'utente al momento della risoluzione.
10. ESCLUSIONE DI GARANZIE
I Servizi, il Software, gli eventuali aggiornamenti, la Documentazione e le informazioni sono forniti "as-is", senza garanzie di alcun tipo. Splashtop, per conto proprio e dei suoi licenziatari, declina tutte le garanzie espresse, implicite, legali o di altro tipo, derivanti da o in connessione con questi termini e qualsiasi campione, specifica o proposta fornita da Splashtop, incluse, ma non limitate a, le garanzie di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare e non violazione dei diritti di terzi. Splashtop non garantisce l'accuratezza, la completezza, la qualità soddisfacente dei Servizi, né che i Servizi siano privi di difetti, funzionino senza errori o senza soluzione di continuità, soddisfino le esigenze degli utenti, siano privi di virus o che Splashtop correggerà tutti gli errori. L'Utente comprende e accetta che qualsiasi materiale o dato scaricato o altrimenti ottenuto attraverso l'uso dei Servizi viene ottenuto a proprio esclusivo rischio, e che sarà l'unico responsabile per eventuali danni al proprio sistema informatico o perdita di dati risultante dal download di tali materiali e/o dati.
11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La responsabilità di Splashtop per qualsiasi mancato adempimento attribuibile (in olandese "toerekenbare tekortkoming") all'esecuzione del contratto, qualsiasi atto illecito (in olandese "onrechtmatige daad") o qualsiasi altra causa di esclusione è esclusa nella misura consentita da una norma giuridica obbligatoria o imperativa.
Indipendentemente da quanto sopra, nel caso in cui Splashtop sia responsabile per i danni in base a una norma di legge obbligatoria o perentoria, a causa di un'inadempienza imputabile (in olandese "toerekenbare tekortkoming") nell'esecuzione del contratto, di un atto illegale (in olandese "onrechtmatige daad"), o altro, la responsabilità totale e complessiva di Splashtop, dei suoi licenziatari o fornitori è limitata ai soli danni diretti e agli importi totali pagati a Splashtop per i Servizi nel periodo di dodici (12) mesi precedente le circostanze che hanno dato origine al reclamo in questione.
Per danno diretto si intende esclusivamente:
a. danni alla proprietà ("zaakschade");
b. le spese ragionevoli che l'utente dovrebbe sostenere per rendere le prestazioni di Splashtop conformi ai presenti Termini, a meno che l'accordo non venga rescisso ("ontbonden") da parte dell'utente medesimo o per suo conto;
c. le spese ragionevoli sostenute dall'utente per determinare la causa e la portata del danno, nella misura in cui la determinazione si riferisce ai danni diretti; e
d. le spese ragionevoli sostenute per prevenire o attenuare i danni, nella misura in cui si riferiscono ai danni diretti.
Si esclude qualsiasi responsabilità di Splashtop per danni diversi da quelli diretti, derivanti da o connessi ai presenti Termini come, a titolo esemplificativo: perdita indiretta, perdita consequenziale, perdita e/o danno di dati, perdita di profitti e di entrate, perdita di affari, perdita di risparmi previsti o qualsiasi perdita finanziaria simile, o perdita di avviamento o di reputazione, danni derivanti da rivendicazioni di terzi o altri danni incidentali, indiretti, punitivi o esemplari di qualsiasi tipo.
Le limitazioni menzionate nei paragrafi precedenti di questo articolo non si applicano se e nella misura in cui il danno è il risultato di atti o omissioni intenzionali («opzet») o negligenza grave («bewuste roekeloosheid» di Splashtop.
Qualsiasi richiesta di risarcimento danni nei confronti di Splashtop cesserà dopo dodici (12) mesi dal primo verificarsi della richiesta.
12. INDENNIZZO
Con la presente, l'utente accetta, a proprie spese, di indennizzare, difendere e tenere indenne Splashtop e le sue affiliate, dipendenti, funzionari, direttori, proprietari, fornitori di informazioni, agenti, licenziatari e licenzianti (le "parti indennizzate"), da qualsiasi responsabilità, reclamo o costo, comprese le spese legali ragionevoli sostenute dalle parti indennizzate in relazione a qualsiasi richiesta, reclamo, azione, causa o perdita derivante da: (a) qualsiasi violazione da parte dell'utente dei presenti termini o reclami derivanti dal suo account Splashtop; (b) qualsiasi frode o manipolazione da parte dell'utente; (c) una rivendicazione, un'azione o un'accusa di violazione da parte di terzi basata su informazioni, dati, file o altri contenuti inviati dall'utente; o (d) qualsiasi reclamo di frode con carta di credito basato su qualsiasi informazione fornita dall'utente. L'utente si impegna a collaborare con Splashtop nella difesa di qualsiasi richiesta, reclamo, azione o causa. Splashtop si riserva il diritto di assumere la difesa esclusiva di qualsiasi questione soggetta a indennizzo da parte dell'utente a spese di Splashtop.
13. USO AD ALTO RISCHIO
L'utente riconosce che i Servizi non sono progettati o destinati all'accesso e/o all'uso durante attività ad alto rischio e non devono essere utilizzati in connessione con alcun sistema da cui ci si possa ragionevolmente aspettare un malfunzionamento in grado di causare lesioni personali, morte o danni a proprietà, ambiente o attività commerciali. Senza limitare quanto sopra, i Servizi non saranno utilizzati in connessione con alcun sistema di supporto vitale. Splashtop e i suoi licenziatari declinano espressamente qualsiasi garanzia di idoneità esplicita o implicita a tali scopi. L'utente accetta di mantenere indenni Splashtop e i suoi funzionari, direttori, dipendenti, affiliati e licenziatario da qualsiasi reclamo o perdita derivante dagli usi precedentemente elencati dei Servizi.
14. PAGAMENTI E OBBLIGHI FISCALI
L'accettazione dei presenti Termini da parte dell'Utente costituisce l'accordo a effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti a Splashtop, incluse, ove applicabili, tutte le tasse, i dazi e le commissioni. Se non diversamente specificato, tutti i prezzi e le tariffe indicati da Splashtop si intendono al netto di tasse e imposte. Ove applicabili, le imposte e le tasse saranno addebitate sulle fatture emesse elettronicamente da Splashtop in conformità alle leggi e ai regolamenti locali. Splashtop, a sua esclusiva discrezione, calcolerà l'importo delle imposte dovute. Le imposte e le tasse applicate possono essere modificate senza preavviso.
Splashtop si riserva il diritto di determinare i prezzi dei Servizi Splashtop in base alla posizione geografica dell'utente o all'utilizzo effettivo dei Servizi. I prezzi possono variare in base alla località. Il luogo di acquisto deve corrispondere al luogo in cui l'utente risiede fisicamente e in cui i Servizi saranno principalmente utilizzati e distribuiti. Splashtop si riserva il diritto di verificare la posizione dell'utente. Se viene accertato che i prezzi sono stati applicati in modo errato all'acquisto dei Servizi Splashtop da parte dell'Utente, per errore o a causa del comportamento dell'Utente, i prezzi dei Servizi Splashtop dell'Utente saranno aggiornati di conseguenza e tutti gli importi che avrebbero dovuto essere dovuti in base ai prezzi standard diventeranno immediatamente esigibili entro trenta (30) giorni dalla notifica.
Splashtop può sospendere o terminare i Servizi sull'account Splashtop dell'utente a causa di morosità nei pagamenti e l'utente accetta di rimborsare a Splashtop tutti i costi e le spese ragionevoli sostenuti per la riscossione degli importi morosi.
Chargebacks; Reversali di Pagamento; Modifiche al Termine. Se un pagamento per i Servizi è soggetto a una Reversale di Pagamento, allora (a) il periodo di abbonamento (o parte di esso) associato a tale pagamento sarà considerato non pagato e potrà essere trattato da Splashtop come un Periodo di Accesso Non Pagato, e (b)
Splashtop può, a sua esclusiva discrezione, sospendere, limitare o terminare l'accesso ai Servizi associati all'Account Splashtop interessato.
Se successivamente acquisti, rinnovi o riattivi un abbonamento (inclusi tramite un metodo o canale di pagamento diverso) dopo una Reversale di Pagamento, autorizzi Splashtop ad applicare parte o tutto il Periodo di Accesso Non Pagato al nuovo o rinnovato abbonamento, inclusa la riduzione della durata dell'abbonamento e/o l'aggiustamento della data di rinnovo per tenere conto di tale accesso non pagato. Accetti e riconosci che qualsiasi tale aggiustamento è inteso a tenere conto dell'accesso non pagato e non costituisce una tassa, penalità o sovrapprezzo.
15. GENERALE
a. I presenti Termini costituiscono l'intero accordo tra l'utente e Splashtop riguardo all'utilizzo dei Servizi e, accettando i presenti Termini, l'utente riconosce espressamente che i presenti Termini sostituiscono qualsiasi accordo, comunicazione e/o intesa precedenti o contemporanei, scritti o verbali, riguardanti l'utilizzo dei Servizi. Splashtop non sarà vincolata da alcuna disposizione di qualsiasi ordine d'acquisto, ricevuta, accettazione, conferma, corrispondenza, o altro, indipendentemente dal fatto che i presenti Termini siano o meno silenziosi sulla questione, in nessuna circostanza, a meno che Splashtop accetti espressamente la disposizione in un documento scritto ed eseguito.
b. Se una disposizione dei presenti Termini dovesse essere ritenuta non valida, illegale o inapplicabile, essa sarà applicata nella misura massima consentita dalla legge e le restanti disposizioni non saranno influenzate; tale disposizione non valida sarà sostituita da Splashtop con un'altra disposizione che, essendo valida sotto tutti gli aspetti, avrà un effetto il più possibile simile a quello della disposizione sostituita.
c. I presenti Termini saranno disciplinati e interpretati esclusivamente in base alle leggi dei Paesi Bassi. Tutte le controversie, le dispute o i reclami derivanti da o relativi al Contratto o alla sua violazione, che non siano stati risolti in via amichevole dalle parti, saranno risolti in via esclusiva e definitiva dal tribunale civile competente di Amsterdam, Paesi Bassi, a meno che non sia prescritto diversamente da leggi obbligatorie.
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Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2026