Condizioni di vendita
Il presente contratto può essere tradotto in diverse lingue. In caso di conflitti o incongruenze tra la versione in inglese e le altre traduzioni, prevarrà la versione in inglese.
Questi Termini di Vendita (i “Termini”) regolano il tuo acquisto delle funzionalità a pagamento per il software e i servizi Splashtop (il “Prodotto”) tramite lo Splashtop Online Store (lo “Store”). Se il tuo acquisto è stato effettuato tramite un rivenditore autorizzato o partner di canale di Splashtop (collettivamente, “Rivenditori Autorizzati”), si prega di fare riferimento ai termini di vendita o a termini simili forniti da tali Rivenditori Autorizzati poiché i Termini qui potrebbero non applicarsi a te.
I Termini stabiliscono i tuoi diritti e obblighi riguardo ai tuoi acquisti, incluse importanti limitazioni ed esclusioni. Effettuare un ordine sullo Store costituisce il tuo consenso che questi Termini si applicano all'ordine. Ti preghiamo di non effettuare un ordine se non sei d'accordo con i Termini.
Metodi di pagamento
Splashtop accetta le principali carte di credito e pagamenti PayPal per i tuoi acquisti online attraverso lo Store. Una volta completato il tuo acquisto online, riceverai successivamente un'email di conferma da Splashtop che riassume il tuo acquisto. Splashtop può utilizzare un fornitore terzo per elaborare i tuoi pagamenti e le tue informazioni personali saranno protette in conformità con l'Informativa sulla Privacy di Splashtop all'indirizzo https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy. Se scegli di usare PayPal come metodo di pagamento per il tuo acquisto online, sarai reindirizzato dal sito web di Splashtop al sito di pagamento di PayPal. Una volta che sei sul sito di pagamento di PayPal, Splashtop non è più responsabile della protezione di alcuna informazione personale e finanziaria che fornisci a PayPal. Il tuo account PayPal e qualsiasi attività/transazione avvenuta sotto il sito di pagamento di PayPal sono regolati dai termini e condizioni di PayPal e le informazioni fornite a PayPal in relazione a ciò saranno governate dall'Informativa sulla Privacy di PayPal.
Tasse e commissioni
Il prezzo del Prodotto è netto di eventuali tasse, dazi e commissioni. Sarai responsabile di qualsiasi tassa di vendita e tasse locali, dazi e commissioni sugli acquisti, dove applicabile. Dove applicabile, tasse e spese regolatorie verranno addebitate sulle fatture emesse da Splashtop in conformità con le leggi e i regolamenti locali. Splashtop, a sua esclusiva discrezione, calcolerà l'importo delle tasse dovute. Le tasse e le spese regolatorie addebitate possono essere modificate senza preavviso.
L'accettazione di questi Termini costituisce il tuo consenso a effettuare pagamenti tempestivi a Splashtop, inclusi, se applicabile, tutte le tasse statali e locali, dazi e commissioni.
Splashtop raccoglie l'imposta sulle vendite nei seguenti stati: AZ, CO, CT, DC, GA, HI, KY, LA, MA, MD, MI, NJ, NM, NY, OH, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WI & WV.
Esenzioni fiscali. Se l'Utente è esente da imposte o tasse, sarà responsabile di fornire a Splashtop tutti i certificati di esenzione fiscale e/o altra documentazione utile alle autorità fiscali applicabili per comprovare tale status di esenzione. Splashtop si riserva il diritto di esaminare e convalidare la documentazione di esenzione fiscale.
Pagamento di tasse e tariffe. L'Utente pagherà a Splashtop tutte le tasse e gli oneri applicabili. L'Utente è l'unico responsabile del pagamento di tutte le imposte e le tasse dovute a seguito della fornitura dei Servizi da parte di Splashtop. Se all'Utente viene richiesto il pagamento di tasse e imposte, l'Utente pagherà tali importi senza alcuna riduzione o compensazione degli importi dovuti a Splashtop ai sensi del presente documento e pagherà e sosterrà l'importo aggiuntivo necessario per garantire che Splashtop riceva l'intero importo del pagamento richiesto come se non fosse necessaria alcuna riduzione o compensazione.
Determinazione delle imposte. La determinazione delle imposte si basa principalmente sul luogo in cui l'Utente ha stabilito la propria attività o, per le persone fisiche, sul luogo di residenza permanente. Splashtop si riserva il diritto di incrociare questa posizione con altre prove disponibili per verificare se la posizione dell'Utente è accurata. Nel caso in cui l'ubicazione dell'Utente sia inesatta, Splashtop si riserva il diritto di addebitare all'Utente le imposte e le tasse non pagate.
Splashtop si riserva il diritto di determinare i prezzi dei Servizi Splashtop in base alla posizione geografica dell'utente o all'utilizzo effettivo dei Servizi. I prezzi possono variare in base alla località. Il luogo di acquisto deve corrispondere al luogo in cui l'utente risiede fisicamente e in cui i Servizi saranno principalmente utilizzati e distribuiti. Splashtop si riserva il diritto di verificare la posizione dell'utente. Se viene accertato che i prezzi sono stati applicati in modo errato all'acquisto dei Servizi Splashtop da parte dell'Utente, per errore o a causa del comportamento dell'Utente, i prezzi dei Servizi Splashtop dell'Utente saranno aggiornati di conseguenza e tutti gli importi che avrebbero dovuto essere dovuti in base ai prezzi standard diventeranno immediatamente esigibili entro trenta (30) giorni dalla notifica.
Splashtop può sospendere o terminare i Servizi sul tuo account Splashtop a causa di qualsiasi insolvenza nei pagamenti e accetti di rimborsare Splashtop per tutti i costi e le spese ragionevoli sostenute nella raccolta di tali importi insoluti.
Chargebacks; Inversioni di pagamento; Modifiche ai termini. Se qualsiasi pagamento per i Servizi è soggetto a un'inversione di pagamento, allora (a) il periodo di sottoscrizione (o parte di esso) associato a tale pagamento sarà considerato non pagato e potrà essere trattato da Splashtop come un periodo di accesso non pagato, e (b)
Splashtop può, a sua esclusiva discrezione, sospendere, limitare o terminare l'accesso ai Servizi associati all'Account Splashtop interessato.
Se successivamente acquisti, rinnovi o riattivi un abbonamento (inclusi tramite un metodo o canale di pagamento diverso) dopo una Reversale di Pagamento, autorizzi Splashtop ad applicare parte o tutto il Periodo di Accesso Non Pagato al nuovo o rinnovato abbonamento, inclusa la riduzione della durata dell'abbonamento e/o l'aggiustamento della data di rinnovo per tenere conto di tale accesso non pagato. Accetti e riconosci che qualsiasi tale aggiustamento è inteso a tenere conto dell'accesso non pagato e non costituisce una tassa, penalità o sovrapprezzo.
“Reversal del pagamento” significa qualsiasi inversione di fondi per una transazione relativa ai Servizi, compresi, a titolo esemplificativo, contestazione di pagamento, inversione, cancellazione o rimborso che comporta che Splashtop non riceva o trattenga l'importo del pagamento applicabile.
Il “Periodo di Accesso Non Pagato” indica qualsiasi periodo di accesso ai Servizi che corrisponde a un'Inversione di Pagamento.
Rinnovo automatico e fatturazione per un prodotto basato su abbonamento
Se il Prodotto ti è offerto su base di abbonamento, il tuo acquisto del Prodotto consentirà a Splashtop di addebitare automaticamente il tuo account per i successivi periodi di rinnovo, a seconda del periodo di abbonamento che hai precedentemente selezionato, a meno che e fino a quando non annulli la funzione di pagamento automatico nel tuo account Splashtop. Le tariffe di abbonamento, inclusi i costi per qualsiasi successivo periodo di rinnovo, sono soggette a modifiche per ciascun prodotto applicabile, a discrezione esclusiva di Splashtop.
Prepagato e Nessun Rimborso
Il Prodotto può essere offerto all'utente su base di abbonamento o licenza una volta relativa al modello di licenza associato a ciascun Prodotto. In entrambi i casi, l'acquisto del Prodotto è prepagato, definitivo e non rimborsabile. Per i Prodotti basati su abbonamento, non ci sono rimborsi o crediti per periodi parzialmente utilizzati e l'annullamento del Prodotto prima della data di scadenza non darà diritto ad alcun rimborso o credito. Non saranno concessi rimborsi o crediti per qualsiasi offerta promozionale o calo di prezzo.
Cancellazione e Risoluzione
Per gli abbonamenti a Splashtop pagati tramite my.splashtop.com, Puoi terminare il tuo abbonamento accedendo al tuo account Splashtop su my.splashtop.com, facendo clic sulla scheda “Abbonamenti” sotto “Info Account” e disattivando il rinnovo automatico. Il tuo abbonamento non si rinnoverà automaticamente, e il tuo account non verrà addebitato automaticamente alla fine del periodo di abbonamento corrente. Il Prodotto che hai acquistato rimarrà utilizzabile fino alla fine del periodo di abbonamento corrente.
Per gli abbonamenti Splashtop ottenuti tramite il personale di vendita di Splashtop (non acquistati direttamente da te su my.splashtop.com), Puoi annullare il tuo abbonamento fornendo un avviso scritto della tua intenzione di non rinnovare inviato non più tardi di trenta (30) giorni prima del rinnovo automatico. Anche le riduzioni delle quantità di licenze o dei livelli di servizio per gli abbonamenti devono essere richieste per iscritto almeno trenta (30) giorni prima del rinnovo. Se non viene fornito un avviso tempestivo, le quantità esistenti si rinnoveranno senza modifiche.
Avvisi
Gli avvisi di Splashtop per te possono essere inviati all'indirizzo email fornito da te durante il processo di registrazione online o altrimenti con qualsiasi mezzo che Splashtop determini, a sua sola discrezione, come probabilmente suscettibile della tua attenzione. Tutti gli avvisi inviati da te a Splashtop relativi a questi Termini devono essere in forma scritta e consegnati (i) via email a legal@splashtop.com o a un altro indirizzo email designato da Splashtop per avvisi legali, o (ii) tramite corriere espresso o posta raccomandata all'indirizzo di Splashtop indicato nel presente documento. Nonostante quanto sopra, qualsiasi notifica di non rinnovo o riduzione delle quantità di licenze deve essere inviata via email a sales@splashtop.com. Le comunicazioni saranno considerate ricevute al momento dell'accettazione della ricezione da parte di Splashtop se inviate via email, o al momento della consegna confermata se inviate tramite corriere espresso o posta raccomandata.
Altri termini e condizioni
Splashtop può modificare qualsiasi prodotto o servizio offerto nello Store o i prezzi per tali prodotti o servizi, in qualsiasi momento, con o senza preavviso.
L'utilizzo del Prodotto è regolato separatamente dai Termini di servizio e/o dall'Accordo di licenza per l'utente finale disponibile su https://www.splashtop.com/legal/terms-of-service che sono solitamente presentati per la tua accettazione al primo utilizzo del Prodotto.
Splashtop si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni dei Termini di Vendita in qualsiasi momento.
Data di aggiornamento: 8 gennaio 2026