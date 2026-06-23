SpiceWorld 2020 Virtual

Splashtop non vede l'ora di parlare virtualmente con tutti i nuovi e conosciuti partecipanti a SpiceWorld 2020.
Splashtop non vede l'ora di parlare virtualmente con tutti i nuovi e familiari partecipanti a SpiceWorld 2020. Splashtop presenterà le nostre soluzioni popolari per l'assistenza remota non supervisionata e supervisionata – Splashtop Remote Support – e Splashtop SOS. Il nostro team dimostrerà con piacere l'integrazione tra Splashtop SOS e Spiceworks Help Desk. Collegati immediatamente al computer del tuo cliente dalla piattaforma Spiceworks Help Desk!
SpiceWorld 2020 | Integrazione di Splashtop SOS con Spiceworks Help Desk