Splashtop è entusiasta di sponsorizzare anche quest'anno l'SMB TechFest!
Splashtop è entusiasta di sponsorizzare anche quest'anno l'SMB TechFest! Il nostro team presenterà Splashtop Remote Support e Splashtop SOS per consentire agli MSP e ai professionisti IT di supportare e gestire i computer con un accesso non supervisionato in qualsiasi momento, impostare funzionalità di monitoraggio e gestione e fornire un accesso supervisionato on-demand a computer e dispositivi mobili. Vieni a visitare il nostro stand nella sala espositiva virtuale per assistere alla sessione di Italo Nava sull'accesso remoto per gli MSP.