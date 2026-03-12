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SMB TechFest

15 aprile 2021 - Online

SMB TechFest

Splashtop è entusiasta di sponsorizzare anche quest'anno l'SMB TechFest!

Splashtop è entusiasta di sponsorizzare anche quest'anno l'SMB TechFest! Il nostro team presenterà Splashtop Remote Support e Splashtop SOS per consentire agli MSP e ai professionisti IT di supportare e gestire i computer con un accesso non supervisionato in qualsiasi momento, impostare funzionalità di monitoraggio e gestione e fornire un accesso supervisionato on-demand a computer e dispositivi mobili. Vieni a visitare il nostro stand nella sala espositiva virtuale per assistere alla sessione di Italo Nava sull'accesso remoto per gli MSP.

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