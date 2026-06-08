Splashtop è entusiasta di esporre per la seconda volta al Managed Services Summit Live (MSS Live III)!
Splashtop è entusiasta di esporre per la seconda volta al Managed Services Summit Live (MSS Live III)! Alexander Draaijer sarà intervistato dal presidente del MSS Live Summit, John Garratt, riguardo a “Cambiamenti Ambientali” all'evento. Il nostro team presenterà Splashtop Remote Support e Splashtop SOS per permettere agli MSP e ai professionisti IT di supportare e gestire i computer con accesso non supervisionato in qualsiasi momento, impostare capacità di monitoraggio e gestione e fornire accesso a supporto supervisionato on-demand ai computer e dispositivi mobili.