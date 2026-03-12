Summit sui servizi gestiti in diretta
27-28 ottobre 2020 - Evento virtuale online (Regno Unito ed Europa)
Splashtop è entusiasta di partecipare per la prima volta al Managed Services Summit Live (MSS Live II).
Splashtop è entusiasta di partecipare per la prima volta al Managed Services Summit Live (MSS Live II). Alexander Draaijer interverrà con un breve discorso su "Il futuro dei servizi gestiti" nel corso della sessione principale dell'evento. Il nostro team presenterà Splashtop Remote Support e Splashtop SOS per consentire agli MSP e ai professionisti IT di supportare e gestire i computer con un accesso non supervisionato in qualsiasi momento, impostare funzionalità di monitoraggio e gestione e fornire un accesso supervisionato on-demand a computer e dispositivi mobili.