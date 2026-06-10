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Conferenza degli utenti di Jamf Nation

19 - 21 ottobre 2021 - Online

JNUC 2021

Splashtop è entusiasta di poter partecipare nuovamente al JNUC dopo il successo dell'anno scorso.

Splashtop è entusiasta di partecipare nuovamente al JNUC dopo un evento di successo lo scorso anno. Il nostro team non vede l'ora di mostrare l'integrazione tra Splashtop e Jamf per aiutare gli amministratori IT a superare i loro ostacoli. I proprietari di Jamf potranno utilizzare Splashtop SOS o Splashtop Enterprise per fornire ai loro membri del team accesso remoto a PC e Mac e supportare a distanza i dispositivi iOS dei loro utenti.

JNUC 2021 | Integrazione di Splashtop con Jamf