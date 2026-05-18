Datto MSP Tech Day: Elevate Your SaaS Security

Datto MSP Tech Day: elevare la sicurezza del SaaS
24 marzo 2022 - Evento virtuale online
Splashtop è un partner essenziale per l'integrazione dei prodotti di Business Management di Datto.
Splashtop è un partner essenziale per l'integrazione dei prodotti di Business Management di Datto. Il primo MSP Technology Day del 2022 riguarda la difesa proattiva dagli attacchi informatici, la limitazione dei tempi di inattività e la prevenzione della perdita di dati importanti. Il nostro team presenterà Splashtop SOS, la soluzione migliore per aiutare gli MSP a crescere, insieme alla nostra serie di funzioni in continua espansione, come la rivendita di accesso remoto, la creazione di una piattaforma di supporto remoto on-premise, la gestione dell'antivirus Bitdefender per gli endpoint e altro ancora.
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