Splashtop è un partner essenziale per l'integrazione dei prodotti di Business Management di Datto.
Splashtop è un partner di integrazione chiave dei prodotti di Business Management di Datto. Datto ospiterà il suo primo evento MSP Tech Day del 2021 sul tema della resilienza informatica. La serie MSP Tech Day è un evento di mezza giornata di grande successo, incentrato sugli aggiornamenti specifici di prodotto, demo dal vivo e consigli sia di vendita che di marketing. Il nostro team presenterà Splashtop SOS per aiutare gli MSP a crescere insieme alle nostre nuove funzionalità come la rivendita dell'accesso remoto, l'allestimento di una piattaforma di supporto remoto on-prem, la gestione dell'antivirus Bitdefender per i terminali e molto altro.
Datto MSP Tech Day | Splashtop – Integrazione Datto | Splashtop SOS