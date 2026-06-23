Forum ChannelPro SMB: Los Angeles
5 novembre 2020 – Evento Virtuale Online
Splashtop è un orgoglioso sponsor Gold per il ChannelPro SMB Forum di Los Angeles di quest'anno, dopo aver sponsorizzato l'evento in altre città.
Splashtop è orgogliosa di essere uno sponsor Oro per il ChannelPro SMB Forum di quest’anno: Los Angeles, dopo aver già sponsorizzato l'evento in altre città. Il nostro team presenterà Splashtop Remote Support e Splashtop SOS per aiutare gli MSP e i professionisti IT a crescere insieme al nostro crescente set di funzionalità come la rivendita di accesso remoto, la configurazione di una piattaforma di supporto remoto on-prem, la gestione dell'antivirus Bitdefender per endpoint e altro.
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