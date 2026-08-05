Channel Partners Conference & Expo | MSP Summit
13 - 16 aprile — Las Vegas, NV
Automatizza di più. Gestisci meno. Cresci più velocemente.
Visita Splashtop al Channel Partners Conference (Stand n.1351) e MSP Summit (Stand n.46) per vedere come la Gestione Autonoma degli Endpoint (AEM) aiuta gli MSP ad automatizzare le patch, a monitorare e risolvere proattivamente i problemi, e a consolidare il supporto remoto e la gestione degli endpoint in un'unica piattaforma economica, così il tuo team può passare meno tempo a gestire incendi e più tempo a far crescere l'attività.
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*Offerta valida solo per partner di canale qualificati (MSPs, agenti, rivenditori, integratori e consulenti per utenti finali) fino a venerdì 10 aprile 2026 alle 23:59 ET. Sconto non valido per fornitori del settore né per sponsor/espositori attuali o precedenti. È necessario utilizzare il codice per ricevere lo sconto. Non trasferibile. Non valido su registrazioni già pagate.