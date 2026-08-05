Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Two professionals collaborating on device management strategies with a laptop and smartphone, representing the efficiency of Autonomous Endpoint Management (AEM).

Channel Partners Conference & Expo | MSP Summit

13 - 16 aprile — Las Vegas, NV

Ulteriori informazioniIscrizione all'evento

Automatizza di più. Gestisci meno. Cresci più velocemente.

Visita Splashtop al Channel Partners Conference (Stand n.1351) e MSP Summit (Stand n.46) per vedere come la Gestione Autonoma degli Endpoint (AEM) aiuta gli MSP ad automatizzare le patch, a monitorare e risolvere proattivamente i problemi, e a consolidare il supporto remoto e la gestione degli endpoint in un'unica piattaforma economica, così il tuo team può passare meno tempo a gestire incendi e più tempo a far crescere l'attività.

OFFERTA SPECIALE con SPLASHTOP*:

  • Pass Expo + Keynote GRATUITO (Non include pasti)

  • $269 Pass Standard (Include i pasti)

  • $429 Premium Pass (Include pasti)

REGISTRATI ORA CON IL CODICE: SPLASH

*Offerta valida solo per partner di canale qualificati (MSPs, agenti, rivenditori, integratori e consulenti per utenti finali) fino a venerdì 10 aprile 2026 alle 23:59 ET. Sconto non valido per fornitori del settore né per sponsor/espositori attuali o precedenti. È necessario utilizzare il codice per ricevere lo sconto. Non trasferibile. Non valido su registrazioni già pagate.

Pianifica una demo o contattaci per saperne di più

Prenota subito