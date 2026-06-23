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ASCII MSP Success Summit

24-25 maggio 2022

Splashtop è lieta di sponsorizzare l'evento ASCII MSP Success Summit a Boston.

Splashtop è lieto di sponsorizzare l'evento ASCII MSP Success Summit a Boston. Questo evento di due giorni è un evento interattivo di networking pieno di MSP. Il nostro team presenterà Splashtop Remote Support e Splashtop SOS per consentire agli MSP e ai professionisti IT di supportare e gestire i computer con accesso non supervisionato in qualsiasi momento, configurare capacità di monitoraggio e gestione e offrire supporto supervisionato on-demand per computer e dispositivi mobili.

ASCII MSP Success Summit | Splashtop Remote Support | Splashtop SOS