Splashtop è felicissima di sponsorizzare l'evento ASCII MSP Connect Live - Rocky Mountain Region!
Splashtop è entusiasta di sponsorizzare l'evento ASCII MSP Connect Live Rocky Mountain Region! Questo evento di due giorni è un appuntamento interattivo di networking con molti MSP. Il nostro team presenterà Splashtop Remote Support e Splashtop SOS per consentire agli MSP e ai professionisti IT di supportare e gestire i computer con un accesso non supervisionato in qualsiasi momento, impostare funzionalità di monitoraggio e gestione e fornire un accesso supervisionato on-demand a computer e dispositivi mobili.
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