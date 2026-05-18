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ASCII MSP Connect Live - Rocky Mountain Region

17-18 marzo 2021 - Online

ASCII MSP Connect Live

Splashtop è felicissima di sponsorizzare l'evento ASCII MSP Connect Live - Rocky Mountain Region!

Splashtop è entusiasta di sponsorizzare l'evento ASCII MSP Connect Live Rocky Mountain Region! Questo evento di due giorni è un appuntamento interattivo di networking con molti MSP. Il nostro team presenterà Splashtop Remote Support e Splashtop SOS per consentire agli MSP e ai professionisti IT di supportare e gestire i computer con un accesso non supervisionato in qualsiasi momento, impostare funzionalità di monitoraggio e gestione e fornire un accesso supervisionato on-demand a computer e dispositivi mobili.

ASCII MSP Connect Live | Splashtop Remote Support | Splashtop SOS