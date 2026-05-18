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ASCII MSP Connect Live

24-25 febbraio 2021 - Online

ASCII MSP Connect Live

Splashtop è lieta di sponsorizzare per la prima volta ASCII MSP Connect Live!

Splashtop è lieta di sponsorizzare per la prima volta ASCII MSP Connect Live! Questo evento virtuale di due giorni è un evento interattivo di networking pieno di MSP. Il nostro team presenterà Splashtop Remote Support e Splashtop SOS per consentire agli MSP e ai professionisti IT di supportare e gestire i computer con accesso non supervisionato in qualsiasi momento, impostare funzionalità di monitoraggio e gestione e fornire un accesso supervisionato on-demand a computer e dispositivi mobili.