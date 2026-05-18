Splashtop è lieta di sponsorizzare per la prima volta ASCII MSP Connect Live!
Splashtop è lieta di sponsorizzare per la prima volta ASCII MSP Connect Live! Questo evento virtuale di due giorni è un evento interattivo di networking pieno di MSP. Il nostro team presenterà Splashtop Remote Support e Splashtop SOS per consentire agli MSP e ai professionisti IT di supportare e gestire i computer con accesso non supervisionato in qualsiasi momento, impostare funzionalità di monitoraggio e gestione e fornire un accesso supervisionato on-demand a computer e dispositivi mobili.