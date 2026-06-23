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Adobe MAX 2021

26 – 28 ottobre 2021 – Online

Adobe Max 2021

Splashtop è entusiasta di esporre a Adobe MAX per la seconda volta come partner Adobe Video & Audio!

Splashtop è entusiasta di partecipare come espositore ad Adobe MAX per la seconda volta come partner di Adobe Video & Audio! Splashtop presenterà la nostra popolare soluzione Splashtop Business Access che ti consente di accedere in remoto al tuo computer Mac o Windows per eseguire il software Adobe da qualsiasi altro computer, Chromebook o dispositivo mobile. Accedi in remoto alle tue workstation di fascia alta ed esegui attività come il montaggio video o la creazione di animazioni, come se fossi seduto davanti al computer.

Adobe Max 2021 | Splashtop abilita l'accesso remoto alle applicazioni video di Adobe Creative Cloud