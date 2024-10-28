Splashtop è entusiasta di esporre per la prima volta all'Adobe MAX come partner di Adobe Video & Audio!
Splashtop è entusiasta di partecipare per la prima volta all'Adobe MAX come partner Adobe Video & Audio! Splashtop presenterà la nostra popolare soluzione Splashtop Business Access che ti consente di accedere in remoto al tuo computer Mac o Windows per eseguire il software Adobe da qualsiasi altro computer, Chromebook o dispositivo mobile. Accedi in remoto ai tuoi workstation di fascia alta ed esegui attività come montare video o creare animazioni, proprio come se fossi davanti al computer.
Adobe Max 2020 | Splashtop consente l'accesso remoto alle applicazioni video di Adobe Creative Cloud