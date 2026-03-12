Addigy Innovate Conference 2022
22 - 23 febbraio 2022 - Online
Splashtop è entusiasta di sponsorizzare ancora una volta la Addigy Innovate Conference!
Splashtop è entusiasta di sponsorizzare ancora una volta la Addigy Innovate Conference! Questa conferenza virtuale di due giorni è ricca di novità sorprendenti, workshop interattivi e approfondimenti da parte dei migliori esperti di sicurezza, MSP e IT aziendali. Il nostro team presenterà Splashtop SOS per aiutare i professionisti dell'IT e MSP a crescere insieme alla nostra serie di funzionalità in continua espansione come la rivendita di accesso remoto, la creazione di una piattaforma di supporto remoto on-premise che gestisce l'antivirus Bitdefender per gli endpoint e altro ancora.
Integrazione Splashtop e Addigy | Splashtop Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza