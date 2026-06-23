Addigy Innovate 2021

Addigy Innovate è un evento virtuale di un giorno che riunisce i partecipanti per conoscere le più recenti innovazioni e la roadmap del prodotto Addigy, fornendo loro approfondimenti utili e praticabili da parte dei leader del settore.
Addigy Innovate è un evento virtuale di un giorno che riunisce i partecipanti per apprendere le più recenti innovazioni di Addigy e la roadmap del prodotto, fornendo loro utili e concreti spunti d'azione da leader del settore. Il nostro team presenterà Splashtop SOS per aiutare i professionisti IT e gli MSP a crescere insieme alla nostra crescente gamma di funzionalità, come la rivendita di accesso remoto, l'installazione di una piattaforma di supporto remoto on-prem, la gestione dell'antivirus Bitdefender per gli endpoint e altro ancora.