Kit Stampa Splashtop
entrare in contatto con noi
Ti interessa ricevere un preventivo o recensire Splashtop in un articolo o in un video? Saremo lieti di esaudire le tue richieste in modo utile e tempestivo!
Comunicati stampa di Splashtop
Splashtop nelle notizie
Splashtop Awards
Casi di studio Splashtop
Contatto PR
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com
SPLASHTOP FATTI CHIAVE
Splashtop offre il miglior rapporto qualità-prezzo e le migliori soluzioni di accesso e supporto remoto per istituti accademici, professionisti aziendali, MSP, reparti IT e help desk. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere alle proprie app e ai propri dati da qualsiasi dispositivo e ovunque si trovino, e sono rinomati per la loro sicurezza e affidabilità. Splashtop è una popolare alternativa a VPN/RDP, VNC, RD Gateway e altri software di accesso remoto. Infatti, Splashtop ha ottenuto un incredibile punteggio di soddisfazione complessiva degli utenti pari a 97 da Capterra. Oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo.
Dettagli chiave:
Fondata nel 2006
Sede centrale a Cupertino, California, con filiali in Giappone, Taiwan, Cina, Singapore e Amsterdam
Più di 200 dipendenti in tutte le sedi
Utilizzato da oltre 30 milioni di persone in tutto il mondo, e centinaia di migliaia di aziende e istituti scolastici
Vieni a conoscere il team di gestione Splashtop
I nostri prodotti
Splashtop Remote Access
Accesso remoto al computer per aziende, team e privati.
Splashtop Remote Support
Software di supporto remoto per IT, supporto e help desk.
Splashtop Enterprise
Soluzione completa per l'accesso remoto e il supporto remoto per computer e dispositivi.