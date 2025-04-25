Vai al contenuto principale
Ti interessa ricevere un preventivo o recensire Splashtop in un articolo o in un video? Saremo lieti di esaudire le tue richieste in modo utile e tempestivo!

Contatto PR
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com

SPLASHTOP FATTI CHIAVE

Splashtop offre il miglior rapporto qualità-prezzo e le migliori soluzioni di accesso e supporto remoto per istituti accademici, professionisti aziendali, MSP, reparti IT e help desk. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere alle proprie app e ai propri dati da qualsiasi dispositivo e ovunque si trovino, e sono rinomati per la loro sicurezza e affidabilità. Splashtop è una popolare alternativa a VPN/RDP, VNC, RD Gateway e altri software di accesso remoto. Infatti, Splashtop ha ottenuto un incredibile punteggio di soddisfazione complessiva degli utenti pari a 97 da Capterra. Oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo.

Dettagli chiave:

  • Fondata nel 2006

  • Sede centrale a Cupertino, California, con filiali in Giappone, Taiwan, Cina, Singapore e Amsterdam

  • Più di 200 dipendenti in tutte le sedi

  • Utilizzato da oltre 30 milioni di persone in tutto il mondo, e centinaia di migliaia di aziende e istituti scolastici

  • Vieni a conoscere il team di gestione Splashtop

I nostri prodotti

Splashtop Remote Access

Accesso remoto al computer per aziende, team e privati.

Ulteriori informazioniVisualizza la scheda tecnica

Splashtop Remote Support

Software di supporto remoto per IT, supporto e help desk.

Ulteriori informazioniVisualizza la scheda tecnica

Splashtop Enterprise

Soluzione completa per l'accesso remoto e il supporto remoto per computer e dispositivi.

Ulteriori informazioniVisualizza la scheda tecnica

