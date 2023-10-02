Perché GoToMyPC potrebbe costare troppo
GoToMyPC è una delle piattaforme di desktop remoto più costose oggi disponibili. Per poter accedere da remoto a un solo computer, dovrai pagare 420 USD/anno! Gli utenti sono stati anche colti di sorpresa dagli aumenti di prezzo di GoToMyPC.
Non spendere troppo per un abbonamento a GoToMyPC. Scegli Splashtop e avrai uno strumento di desktop remoto altrettanto efficace a un prezzo inferiore!
Scegliendo Splashtop invece di GoToMyPC risparmierai il 75% sul costo della licenza.
Splashtop offre un maggior numero di funzioni, tra cui chat, wake-on-LAN da remoto e molto altro ancora.
Splashtop offre connessioni remote ad alte prestazioni che ti fanno sentire come se fossi davanti al computer remoto.
Con Splashtop puoi lavorare serenamente, grazie alla sua infrastruttura di sicurezza all'avanguardia nel settore e a tutte le funzionalità di sicurezza avanzate che offre.
Confronto dei prezzi tra Splashtop e GoToMyPC: quale offre il miglior rapporto qualità-prezzo?
Scegliere Splashtop ti permette di risparmiare il 75% rispetto al prezzo di GoToMyPC
Splashtop Remote Access Pro
GoToMyPC
A partire da
7,50� €/mese
37,50 USD/mese
GoToMyPC parte da 37,50 USD/mese e ti dà accesso a un solo computer. D'altra parte, Splashtop Remote Access Pro parte da 7,50 €/mese e ti dà accesso a un massimo di 10 computer.
Inoltre, con Splashtop avrai anche queste funzioni che non sono presenti nei piani GoToMyPC Personal e Pro:
Riavvio remoto
Wake-on-LAN da remoto
Chatta
Gestione dei dispositivi
Gestione utenti
Registrazione sessione
Più utenti (fino a 3) in un unico computer
Supporto multi-monitor (per Mac)
Con Splashtop puoi ottenere molto di più, risparmiando sul costo della licenza. Per questo motivo, Splashtop è la migliore alternativa a GoToMyPC.
Le recensioni di TrustRadius rivelano perché Splashtop batte GoToMyPC
Basta con i prezzi elevati di GoToMyPC - Prova subito Splashtop
Cosa dicono gli ex clienti di GoToMyPC
Splashtop è un sistema molto facile da usare. Ero un precedente cliente di GoToMyPC ed ero nervoso per la transizione e la facilità d'uso. È stata un'ottima decisione fare questo cambiamento! Sono estremamente soddisfatto di tutto ciò che ho fatto finora. Il prezzo è fenomenale.
Lisa M Rizzo
Cosa dicono gli ex clienti di GoToMyPC
Splashtop è molto facile da usare. Ho già utilizzato GoToMyPC e LogMeIn e Splashtop è il prodotto migliore per me. Inoltre, il prezzo è decisamente competitivo.
Octavio Abea - Compatec