Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
A woman on her laptop outside of a coffee shop

Confronto dei prezzi di GoToMyPC

Risparmia almeno il 75% scegliendo Splashtop

Prova gratuita
GoToMyPC Pricing Comparison
GoToMyPC Pricing Comparison


Perché GoToMyPC potrebbe costare troppo

GoToMyPC è una delle piattaforme di desktop remoto più costose oggi disponibili. Per poter accedere da remoto a un solo computer, dovrai pagare 420 USD/anno! Gli utenti sono stati anche colti di sorpresa dagli aumenti di prezzo di GoToMyPC.

Non spendere troppo per un abbonamento a GoToMyPC. Scegli Splashtop e avrai uno strumento di desktop remoto altrettanto efficace a un prezzo inferiore!

  • Scegliendo Splashtop invece di GoToMyPC risparmierai il 75% sul costo della licenza.

  • Splashtop offre un maggior numero di funzioni, tra cui chat, wake-on-LAN da remoto e molto altro ancora.

  • Splashtop offre connessioni remote ad alte prestazioni che ti fanno sentire come se fossi davanti al computer remoto.

  • Con Splashtop puoi lavorare serenamente, grazie alla sua infrastruttura di sicurezza all'avanguardia nel settore e a tutte le funzionalità di sicurezza avanzate che offre.


Confronto dei prezzi tra Splashtop e GoToMyPC: quale offre il miglior rapporto qualità-prezzo?

Scegliere Splashtop ti permette di risparmiare il 75% rispetto al prezzo di GoToMyPC


Splashtop Remote Access Pro

GoToMyPC

A partire da

7,50 €/mese

37,50 USD/mese

GoToMyPC parte da 37,50 USD/mese e ti dà accesso a un solo computer. D'altra parte, Splashtop Remote Access Pro parte da 7,50 €/mese e ti dà accesso a un massimo di 10 computer.

Inoltre, con Splashtop avrai anche queste funzioni che non sono presenti nei piani GoToMyPC Personal e Pro:

  • Riavvio remoto

  • Wake-on-LAN da remoto

  • Chatta

  • Gestione dei dispositivi

  • Gestione utenti

  • Registrazione sessione

  • Più utenti (fino a 3) in un unico computer

  • Supporto multi-monitor (per Mac)

Con Splashtop puoi ottenere molto di più, risparmiando sul costo della licenza. Per questo motivo, Splashtop è la migliore alternativa a GoToMyPC.

Le recensioni di TrustRadius rivelano perché Splashtop batte GoToMyPC


Basta con i prezzi elevati di GoToMyPC - Prova subito Splashtop

Prova gratuita

Cosa dicono gli ex clienti di GoToMyPC

Splashtop è un sistema molto facile da usare. Ero un precedente cliente di GoToMyPC ed ero nervoso per la transizione e la facilità d'uso. È stata un'ottima decisione fare questo cambiamento! Sono estremamente soddisfatto di tutto ciò che ho fatto finora. Il prezzo è fenomenale.

Lisa M Rizzo

Cosa dicono gli ex clienti di GoToMyPC

Splashtop è molto facile da usare. Ho già utilizzato GoToMyPC e LogMeIn e Splashtop è il prodotto migliore per me. Inoltre, il prezzo è decisamente competitivo.

Octavio Abea - Compatec