L'accesso remoto di Splashtop è ora integrato nella piattaforma di gestione dei dispositivi Apple di Addigy

L'integrazione di Splashtop con la piattaforma Addigy consente l'accesso sicuro e la gestione istantanea dei dispositivi Apple, ovunque e in qualsiasi momento

SAN JOSE, California, 21 luglio 2021- Splashtop, leader nel software di accesso remoto e assistenza remota di nuova generazione, e Addigy, fornitore della principale piattaforma di gestione dei dispositivi Apple basata sul cloud, hanno annunciato che Splashtop è ora l'esclusiva soluzione di assistenza remota predefinita inclusa negli abbonamenti Addigy. Di conseguenza, gli utenti di Addigy ottengono un accesso remoto immediato, facile e ottimizzato per Apple ai dispositivi Apple che gestiscono.

Grazie a questo accordo, aziende, provider di servizi gestiti (MSP) e istituti scolastici potranno sfruttare automaticamente l'accesso remoto di Splashtop da Addigy per gestire i propri dispositivi Apple, inclusi computer Mac, iPad e iPhone. Grazie alla disponibilità immediata dell'accesso remoto di Splashtop, tecnici e amministratori che utilizzano Addigy saranno in grado di risolvere i problemi molto più rapidamente, fornendo assistenza tecnica tempestiva agli utenti quando e dove necessario.

"Splashtop offre sessioni remote ad alte prestazioni su tutte le piattaforme, compresa quella di Apple", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "L'abbinamento di Splashtop con la piattaforma Addigy per la gestione dei dispositivi Apple è un'aggiunta preziosa al kit di strumenti dei tecnici IT, soprattutto perché l'aumento del lavoro da remoto sta facendo crescere il numero di computer, smartphone e tablet Apple che devono essere gestiti sia nelle piccole imprese che nelle grandi aziende.

"Con Splashtop ora incluso nell'abbonamento ad Addigy, tecnici e amministratori possono:

Ottenere con un semplice clic accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni ai computer gestiti dalla console Addigy, anche senza la presenza di un utente finale.

Accedere a funzionalità in-session, come trasferimento di file, stampa remota, chat e altro ancora.

Registra automaticamente le sessioni di accesso remoto all'interno di Addigy.

"L'obiettivo principale di Addigy è amplificare la produttività e l'efficienza per gli utenti Apple, e la partnership con Splashtop è un grande passo avanti in questa direzione», afferma Jason Dettbarn, CEO e fondatore di Addigy. "I tecnici Addigy ora possono gestire e controllare i dispositivi Apple da remoto con la stessa facilità con cui li gestirebbero di persona, risolvendo rapidamente i problemi degli utenti finali e assicurando che i computer siano aggiornati e lavorino sempre in condizioni ottimali".

"Usiamo Addigy per gestire diverse centinaia di Mac", spiega Tim Pearson, preside di CreativeTechs. "Il controllo remoto sui nostri dispositivi ci serviva da sempre. In passato, abbiamo usato quattro metodi diversi da eseguire contemporaneamente di modo che, se qualcosa non funzionava, ad esempio la VPN, potessimo passare da uno strumento all'altro. Ma negli ultimi due anni abbiamo iniziato a utilizzare Splashtop e Addigy, che si sono rivelati utilissimi nella gestione dei dispositivi.

Un'integrazione Splashtop da attivare con un clic quando stiamo già lavorando su Addigy sarà una grande comodità. Sarà incredibile, mentre controllo e gestisco i dispositivi, prendere il controllo dello schermo di qualcuno o vedere cosa sta facendo tramite l'integrazione Splashtop. Non vedo l'ora!"

L'integrazione è stata testata a fondo nelle ultime cinque settimane in versione beta ed è ora disponibile per tutti gli utenti. Visita splashtop.com/integrations/addigy per saperne di più sulla soluzione combinata e sul suo funzionamento.

Informazioni su Addigy

Più di 4.000 organizzazioni in tutto il mondo si affidano ad Addigy per aiutare i loro team IT a gestire la sicurezza dei dispositivi Apple, l'inventario, la reportistica, la gestione dei dispositivi mobili, le policy e la risoluzione dei problemi. Addigy è l'unico software di gestione dei dispositivi Apple basato sul cloud che consente ai team IT e agli amministratori di provider di servizi gestiti, aziende e istituzioni di monitorare e gestire i dispositivi Mac, iPad e iPhone dei dipendenti da un'unica postazione, ovunque nel mondo. Per saperne di più visita il sito addigy.com.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre software di accesso remoto e supporto remoto di nuova generazione per aziende, istituti accademici e di ricerca, agenzie governative, piccole imprese, MSP, dipartimenti IT e privati. L'approccio all'accesso remoto di Splashtop, basato sul cloud, sicuro e facilmente gestibile, sta sempre più sostituendo gli approcci tradizionali come le reti private virtuali (VPN), ottenendo un incredibile 93 Net Promoter Score (NPS), uno standard per valutare la soddisfazione dei clienti. Oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Visita splashtop.com per maggiori informazioni.