Perché Splashtop è superiore a strumenti VDI come VMWare e Citrix

Trevor Jackins

Trevor Jackins è un Marketing Manager a Splashtop. È anche un appassionato utilizzatore del software di accesso remoto di Splashtop, che usa per collegarsi al suo computer in ufficio e lavorare da casa! L'entusiasmo di Trevor per Splashtop deriva dal suo interesse per il modo in cui la tecnologia può migliorare la nostra vita quotidiana.