Accesso remoto unificato per macchine fisiche e virtuali

Grazie alla bassa latenza, gli utenti possono usufruire di sessioni remote affidabili e ad alte prestazioni per attività come il montaggio video, la progettazione grafica, l'animazione, la programmazione e molte altre attività. Accedi ai tuoi computer di lavoro, alle applicazioni e ai dati proprio come faresti di persona. Splashtop supporta anche l'accesso remoto a macchine virtuali che sfruttano le GPU del cloud, per un cloud computing ad alte prestazioni.