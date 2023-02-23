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Splashtop20 years of trust
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IT technicians in datacenter using Splashtop to remotely access both physical and virtual machines

Accesso remoto unificato per macchine fisiche e virtuali

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Una soluzione di accesso remoto conveniente e di livello aziendale che supporterà la tua infrastruttura informatica ibrida

Splashtop è adatto alle organizzazioni con un'infrastruttura informatica ibrida in cui si fondono computer fisici e macchine virtuali.

Oltre 30 milioni di utenti (tra cui privati, aziende, istituti accademici e di ricerca, agenzie governative, piccole imprese, MSP e dipartimenti IT) usufruiscono dell'accesso remoto ad alte prestazioni e di rapida implementazione a computer e macchine virtuali di Splashtop.

Accedi alle risorse fisiche e di cloud computing da un'unica app e gestisci tutto attraverso una console centralizzata, compreso l'accesso remoto a:

Remote access, control, and monitoring icon

Computer fisici (desktop e laptop Windows, Mac, Linux, Chromebook)

(Windows, Mac, Linux, Chromebook desktop e laptop)

Connected computers icon

Server

Mobile device share icon

Dispositivi mobili iOS e Android

Group view icon

Macchine virtuali

Browser icon

Soluzioni VDI/DaaS su VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS

Su VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure (in arrivo)

Grazie a Splashtop Enterprise, i team IT guadagnano flessibilità, controllo, scalabilità e facilità d'uso per gestire efficacemente l'infrastruttura IT ibrida

  • Prestazioni

    Grazie alla bassa latenza, gli utenti possono usufruire di sessioni remote affidabili e ad alte prestazioni per attività come il montaggio video, la progettazione grafica, l'animazione, la programmazione e molte altre attività. Accedi ai tuoi computer di lavoro, alle applicazioni e ai dati proprio come faresti di persona. Splashtop supporta anche l'accesso remoto a macchine virtuali che sfruttano le GPU del cloud, per un cloud computing ad alte prestazioni.


  • Sicurezza

    Le funzioni di sicurezza di Splashtop includono requisiti di autenticazione rigorosi, controlli di autorizzazione, registrazione completa e molto altro ancora. Integrazione con l'Autenticazione singola per garantire un'autenticazione centralizzata. Nessun dato viene trasferito durante la sessione remota.

  • Facilità d'uso

    Gli utenti possono accedere istantaneamente in remoto da qualsiasi dispositivo e da un numero illimitato di dispositivi utilizzando l'app Splashtop Business. Un'interfaccia facile da usare e funzioni intuitive ne facilitano la distribuzione, la gestione e l'utilizzo.

Vantaggi principali

Accesso e supporto remoto completo

L'IT può gestire l'accesso remoto per la propria organizzazione, fornire assistenza "helpdesk" su richiesta e gestire e monitorare da remoto i computer non supervisionati in qualsiasi momento. Il tutto tramite una console centralizzata. 

Ampio supporto per dispositivi

Splashtop offre costantemente un'esperienza utente di alta qualità per Windows, Mac e Linux. Gli utenti possono accedere in remoto da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

Un servizio clienti di prim'ordine

Siamo orgogliosi di annunciare che Splashtop ha ottenuto una valutazione complessiva di 97 da parte degli utenti di Capterra, superando in modo significativo tutti gli altri fornitori di desktop remoti. Offrire un eccellente servizio clienti è la nostra massima priorità.

Veloce da distribuire

È possibile essere operativi in pochi minuti. Inoltre, non dovrai richiedere una nuova licenza né acquistare una nuova infrastruttura.

Utilizza gli investimenti esistenti

Gli utenti possono accedere ai computer esistenti e alle applicazioni con licenza come Adobe Creative Suite, Autodesk, Avid Media Composer e Pro Tools, Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp, SolidWorks e molti altri. Il tutto senza rinunciare alle prestazioni, proprio come se fossero alla loro postazione di lavoro in ufficio.

La soluzione migliore per una postazione di lavoro che integra il lavoro a distanza e quello di persona

Le funzioni di Splashtop consentono un utilizzo fluido delle risorse informatiche sia di persona che da remoto. Il lavoro flessibile rappresenta il futuro e Splashtop è il partner più adatto per l'accesso e il supporto remoto.

Partnership DaaS basate sul cloud

Le soluzioni DaaS (Desktop as a Service) basate sul cloud di Amazon Workspace, VMware Horizon Cloud, Microsoft Windows Virtual Desktop (WVD) su Azure, Citrix Managed Desktops e altri sono diventate le piattaforme preferite per il computing on-demand e a pagamento. Splashtop ha siglato partnership con AWS, GCP, Azure e Nutanix.

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