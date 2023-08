I motivi per passare da Splashtop Business Access a Enterprise

Sono finiti i tempi in cui lavorare da remoto era solo un privilegio occasionale. IT è diventata una necessità strategica, che consente alle aziende di attingere a un bacino di talenti globale, offrire modalità di lavoro flessibili e garantire la continuità aziendale in situazioni imprevedibili.

Avere una soluzione di accesso remoto sicura, affidabile ed efficiente è diventato fondamentale. Splashtop Business Access è una scelta affidabile per molti, che offre a team e individui la facilità di accedere ai computer di lavoro da qualsiasi luogo.

Tuttavia, quando le organizzazioni crescono e le loro esigenze tecniche diventano più complesse, c'è bisogno di una soluzione più completa. Splashtop Enterprise offre un passo in avanti rispetto all'accesso remoto tradizionale, adattandosi alle esigenze specifiche delle grandi organizzazioni (tra cui Assistenza informatica a distanza,



In questo articolo vedremo perché passare da Splashtop Business Access a Splashtop Enterprise non è solo una decisione saggia, ma una mossa fondamentale per le organizzazioni che guardano al futuro con ambizione e preparazione. Che tu sia un decisore che sta valutando il passaggio o un responsabile IT desideroso di capirne le sfumature, continua a leggere per scoprire i vantaggi trasformativi di Splashtop Enterprise.

Breve riassunto di Splashtop Business Access

Prima di immergersi nei vantaggi offerti da Splashtop Enterprise, IT'è essenziale comprendere la base su cui IT'è costruito: Splashtop Business Access. Questa soluzione è stata il punto di riferimento per innumerevoli professionisti e team, semplificando il concetto di lavoro da remoto molto prima che IT diventasse una modalità di lavoro mainstream.

Splashtop Business Access assicura che i singoli e i team possano connettersi senza problemi ai loro computer di lavoro praticamente da qualsiasi dispositivo, sia esso IT uno smartphone, un tablet o un personal computer. Questa connessione continua significa che il lavoro non deve fermarsi, anche quando sei lontano dal tuo ufficio.

Oltre al semplice accesso remoto, Splashtop Business Access offre agli utenti un'ampia gamma di funzioni in sessione. Dal trasferimento di file tra i dispositivi, alla stampa remota, dalla comodità della visualizzazione multi-monitor alle funzioni avanzate come il riavvio remoto, questa soluzione ha sempre avuto come obiettivo quello di rendere il lavoro a distanza il più efficiente possibile.

Inoltre, Splashtop Business Access si è sempre impegnato a garantire il massimo livello di sicurezza, in modo che gli utenti possano fidarsi della protezione dei loro dati e del loro lavoro.

Con un'offerta così solida, ci si potrebbe chiedere: "Perché la necessità di un aggiornamento?". Sebbene Splashtop Business Access si adatti perfettamente a molti utenti, la natura dinamica delle aziende in crescita e delle loro esigenze in espansione significa che c'è sempre spazio per altri utenti. È qui che entra in gioco Splashtop Enterprise, che offre tutto ciò che fa Business Access e molto, molto di più. Approfondiamo l'argomento.

Splashtop Enterprise: Un passo avanti

Splashtop Enterprise è una soluzione completa per l'accesso remoto e l'assistenza progettata per le organizzazioni che cercano qualcosa di più delle semplici basi. Oltre a facilitare l'accesso remoto, IT vanta una serie di funzioni studiate per soddisfare le esigenze specifiche di team diversi.

Con Splashtop Enterprise, le aziende possono amplificare le loro capacità di supporto IT e di gestione degli endpoint, beneficiando delle prestazioni di alto livello, della sicurezza e della semplificazione delle operazioni del service desk di Enterprise. La piattaforma garantisce una configurazione senza problemi, rendendo IT adattabile e scalabile per soddisfare le esigenze sia delle piccole imprese che delle aziende più grandi.

Ma Splashtop Enterprise offre molto di più dell'efficienza: rimodella l'intero panorama del lavoro e dell'assistenza a distanza. Per le aziende che desiderano una soluzione remota solida che sia utile sia agli utenti comuni che ai professionisti IT, Splashtop Enterprise si rivela la scelta ideale.

Un confronto approfondito: Business Access vs. Enterprise

Approfondiamo l'analisi comparativa:

1. non supervisionata accesso remoto

Splashtop Business Access e Splashtop Enterprise offrono un accesso remoto continuo e non supervisionato a computer Windows, Mac e Linux. Con Enterprise, i team IT possono anche accedere da remoto a tablet e dispositivi mobili per fornire Assistenza informatica a distanza,



Tuttavia, ciò che contraddistingue la versione Enterprise è la sua scalabilità. Con la crescita delle organizzazioni, diventa evidente la necessità di aumentare i punti di accesso remoto. Splashtop Enterprise è in grado di scalare in modo efficiente per soddisfare queste esigenze, garantendo che nessun dipendente rimanga senza gli strumenti necessari, indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione.

2. Caratteristiche della sessione

Entrambe le versioni offrono agli utenti strumenti in sessione come il trasferimento di file, la visualizzazione multi-monitor e la stampa remota. Tuttavia, Splashtop Enterprise è dotato anche delle funzionalità ad alte prestazioni presenti nel pacchetto Splashtop Business Access Performance, tra cui la modalità colore 4:4:4, l'audio ad alta fedeltà, il reindirizzamento dei dispositivi USB, il supporto per lo stilo remoto e altro ancora.

3. Gestione IT centralizzata e Assistenza computerizzata a distanza,



La bellezza di Splashtop Enterprise sta nella sua console centralizzata. I team IT possono godere della potenza e della comodità di gestire utenti, autorizzazioni di accesso, computer e dispositivi da un unico hub. Questo non solo snellisce i processi amministrativi, ma riduce anche in modo significativo il margine di errore, favorendo un ambiente di lavoro remoto più sicuro ed efficiente.

Inoltre, Splashtop Enterprise consente ai team IT di monitorare e gestire da remoto gli endpoint gestiti. Inoltre, l'IT può fornire assistenza computerizzata a distanza, supervisionata,



4. Sicurezza avanzata e gestione degli utenti

La sicurezza rimane una preoccupazione fondamentale nell'era digitale di oggi. Splashtop Enterprise affronta questi problemi con la sua suite di funzioni di sicurezza avanzate. L'integrazione del Single Sign-On (SSO) migliora la comodità degli utenti senza compromettere la sicurezza. La possibilità di assegnare accessi basati su gruppi e di regolare le autorizzazioni a livello granulare offre ai team IT un controllo senza precedenti, garantendo l'integrità dei dati e riducendo al minimo le potenziali violazioni della sicurezza.

5. Licenze flessibili

È qui che entrano in gioco la vera potenza e la scalabilità. Splashtop Enterprise offre un sistema di licenze flessibile e adatto alle diverse esigenze organizzative. Per il lavoro in remoto, IT utilizza una struttura di licenze per utente. Questo garantisce un accesso robusto, performante e multipiattaforma per i team distribuiti. Le licenze per tecnici, invece, sono pensate per Assistenza computerizzata avanzata a distanza,



Dai un'occhiata al nostro confronto tra le caratteristiche di Business Access e Enterprise.

In conclusione, mentre Splashtop Business Access offre una solida suite di strumenti per l'accesso remoto, Splashtop Enterprise emerge come soluzione completa per le grandi organizzazioni. La sua scalabilità, le sue funzioni avanzate e l'enfasi sulla sicurezza rendono IT la scelta obbligata per le aziende che vogliono portare la loro infrastruttura di lavoro remoto a un livello superiore.

Passa a Splashtop Enterprise oggi stesso

Con la continua evoluzione del mondo del lavoro, cresce anche la richiesta di soluzioni di accesso remoto robuste e scalabili. Splashtop Business Access si è rivelato uno strumento formidabile, in grado di offrire una serie di funzionalità adatte alle esigenze di grandi e piccole imprese.

Tuttavia, per le organizzazioni che desiderano essere all'avanguardia nella tecnologia del lavoro a distanza, passare a Splashtop Enterprise offre una suite di funzioni ineguagliabili, progettate per semplificare le operazioni, aumentare la sicurezza e migliorare l'esperienza complessiva degli utenti.

Investire nel futuro della tua azienda significa adottare soluzioni che crescono con te, si adattano alle tue esigenze in continua evoluzione e offrono la flessibilità necessaria per navigare nelle acque imprevedibili dell'era digitale. Splashtop Enterprise è molto più di un semplice strumento per l'accesso remoto; IT è una soluzione completa realizzata pensando all'azienda moderna.

Non fidarti solo della nostra parola IT, però. Prova tu stesso la potenza e la versatilità di Splashtop Enterprise. Inizia la tua prova gratuita oggi stesso e scopri un mondo di connettività perfetta, gestione avanzata e sicurezza senza pari. Il futuro della tua organizzazione nel lavoro a distanza inizia qui.

