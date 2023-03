Soluzioni di accesso remoto per consentire il lavoro a distanza - Splashtop Enterprise vs. Splashtop Business Access Pro

Le organizzazioni di diversi settori hanno colto la tendenza del lavoro a distanza e hanno registrato un aumento della produttività consentendo ai dipendenti di accedere ai computer di lavoro, alle applicazioni desktop e ai dati sensibili in modo sicuro, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Splashtop, in particolare Splashtop Business Access Pro, è stata la soluzione di accesso remoto scelta da molte organizzazioni in tutto il mondo per consentire il lavoro da casa. I singoli e i team possono accedere ai computer di lavoro da qualsiasi computer o dispositivo mobile BYOD e utilizzare il computer proprio come farebbero di persona. Gli utenti hanno a disposizione anche funzioni in sessione come il trasferimento di file, la visualizzazione multi-monitor, la stampa remota, il riavvio remoto e altre ancora che aumentano l'efficienza del lavoro.

Con il nuovo Splashtop Enterprise, Splashtop porta le funzionalità di accesso remoto a un livello superiore. È la soluzione all-in-one di nuova generazione per l'accesso remoto di team e organizzazioni con funzionalità aggiuntive per i creativi, come il microfono remoto e il passaggio di dispositivi USB, e per l'IT, come le autorizzazioni granulari e l'accesso basato sui gruppi. Offre la flessibilità e il controllo di cui i team IT hanno bisogno per gestire l'accesso remoto della loro organizzazione. Non solo, l'IT può anche fornire assistenza remota a computer e dispositivi mobili. Puoi scegliere il numero di licenze di accesso remoto per gli utenti finali e di licenze di assistenza remota per i tecnici di cui ha bisogno il tuo team o la tua organizzazione.

Analizziamo le differenze tra Splashtop Enterprise e Splashtop Business Access Pro:

Link nell'immagine:

Splashtop Enterprise Splashtop Business Access Pro Contattaci per conoscere i prezzi.

Contattaci Prova gratuita