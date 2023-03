Vuoi migliorare la tua esperienza nel supporto remoto? Continua a leggere per scoprire i vantaggi di Splashtop Enterprise e le nuove funzionalità che ti aspettano nel 2022.

Mentre ci avviamo verso il 2022 con un'altra variante di Covid-19 che incombe su di noi, vediamo sempre più ritardi per il lavoro in ufficio, le conferenze di persona e le date di inizio delle scuole. Infatti, alcune aziende importanti, tra cui Twitter, PwC e Salesforce, hanno deciso di passare alla modalità remota. Avere una soluzione sicura e affidabile per l'assistenza e l'accesso da remoto è semplicemente una necessità nel mondo di oggi, soprattutto quando i vantaggi di un luogo di lavoro remoto o ibrido stanno diventando sempre più evidenti.

Noi di Splashtop vogliamo aiutarti a cavalcare le tendenze di oggi e a pianificare il futuro. Oltre a fornire un accesso remoto affidabile e sicuro e un software di supporto, scriviamo anche blog di attualità, ospitiamo webinar tempestivi e aggiorniamo l'offerta di prodotti.

Migliora la tua esperienza di assistenza remota con Splashtop Enterprise

Il 9 dicembre 2021, Splashtop ha organizzato un pranzo virtuale dal titolo "Migliora la tua esperienza di assistenza remota con Splashtop Enterprise". Durante il seminario virtuale, gli esperti dei prodotti Splashtop hanno illustrato i principali vantaggi di Splashtop Enterprise a 572 professionisti IT (dagli amministratori IT ai direttori, ai CEO e ai CTO).

Durante la conversazione, Nityasha Wadalkar, Direttore Marketing Prodotti di Splashtop, ha condiviso i quattro vantaggi principali di Splashtop Enterprise che aiutano i team IT a superare le sfide di oggi:

Integrazione del single sign-on per gestire in modo sicuro gli account e centralizzare l'autenticazione.

Funzionalità di service desk tra cui coda di assistenza e gestione dei tecnici per consentire ai team di assistenza IT di migliorare l'efficienza dei tecnici e di ottenere tempi di risposta e di risoluzione più rapidi.

Gestione remota degli endpoint e funzionalità di monitoraggio .

La possibilità di abbinare le licenze per l'assistenza remota e l'accesso degli utenti finali.

Se te lo sei perso, ci pensiamo noi. Questo blog metterà in evidenza i punti salienti dell'evento, tra cui le tendenze e le sfide del settore, i vantaggi di Splashtop Enterprise e ciò che abbiamo in programma per l'anno prossimo.

Tendenze e sfide del settore

Uno dei risultati principali del 2021 è che il lavoro flessibile non è solo una tendenza, ma è destinato a rimanere. Secondo Gartner, il 75% dei lavoratori remoti/ibridi afferma che le loro aspettative di lavoro flessibile sono aumentate. Gartner ha inoltre rilevato che i lavoratori remoti di utilizzeranno fino a quattro dispositivi per persona, aprendo la strada a falle nella sicurezza se non vengono gestite correttamente. I team IT hanno bisogno degli strumenti giusti per supportare sia l'ufficio fisico che i lavoratori remoti.

Sebbene molte aziende si siano rivolte a VPN e RDP come soluzione remota, ciò ha creato vulnerabilità di rete e un aumento degli attacchi informatici. Solo all'inizio del 2021 ci sono stati più di 377,5 milioni di attacchi brute-force rivolti a RDP, secondo un report di Kaspersky. I leader più intelligenti stanno abbandonando le tecnologie più vulnerabili (VPN e RDP) per passare a un accesso e a un'assistenza remoti di nuova generazione più sicuri.

Per mantenere la sicurezza e la produttività, i team flessibili hanno bisogno di un software di accesso e assistenza remota affidabile, ben integrato e facile da usare. Uno studio condotto da IDG Communications Inc. ha rilevato che 65% delle aziende sta consolidando attivamente gli strumenti di lavoro a distanza per semplificare l'amministrazione, la facilità d'uso e la scalabilità.

Vantaggi di Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise è una soluzione all-in-one per l'accesso remoto e l'assistenza. È una soluzione di livello aziendale che permette ai tuoi dipendenti di lavorare da qualsiasi luogo e al tuo team IT di supportare e gestire i computer da remoto.

Alcune delle caratteristiche principali di Splashtop Enterprise includono:

Accesso assistito & accesso non assistito

Accesso remoto dell'utente finale

Capacità di supporto del service desk

Funzioni di gestione e monitoraggio degli endpoint

Integrazioni con sistemi single sign-on e ITSM

Licenze flessibili

Scendiamo ancora più nel dettaglio. Quali sono i principali vantaggi di Splashtop Enterprise?

Un ambiente di lavoro sicuro

Con il passaggio al lavoro remoto/flessibile durante la pandemia, molte aziende non erano preparate e hanno subito attacchi ransomware.

Molte di queste aziende si sono rivolte a VPN e al protocollo di desktop remoto (RDP) per svolgere il proprio lavoro da remoto. Purtroppo questo ha portato i criminali informatici a sfruttare la debolezza della sicurezza delle password e le vulnerabilità delle VPN, iniettando ransomware e rubando dati importanti e informazioni personali. Gli attacchi VPN e RDP hanno raggiunto il massimo storico nel 2021.

Alla luce di questi attacchi, Splashtop ha lavorato per fornire un accesso remoto e un'assistenza ancora più sicuri ai nostri clienti. Come lo facciamo? Con caratteristiche come:

SSO

Autenticazione a due fattori (2FA)

Gestione di gruppo

Controlli granulari delle funzioni di accesso (limita funzioni come il trasferimento di file, il copia-incolla, ecc.)

Possibilità di distribuire e gestire Splashtop Antivirus powered by Bitdefender dalla console web di Splashtop

Visita la nostra pagina sulla sicurezza per saperne di più sul software di accesso remoto sicuro Splashtop.

Accesso remoto ad alte prestazioni

Splashtop Enterprise permette al tuo team di accedere ai computer di lavoro da qualsiasi dispositivo senza impattare sulla produttività. Qualità HD, connessioni veloci in tempo reale e sessioni multiple contemporanee. Grazie a funzioni e all'interfaccia utente che aumentano la produttività e offrono un'esperienza d'uso superiore, è uno strumento essenziale per una forza lavoro flessibile.

Con l'accesso remoto di Splashtop puoi:

Reindirizza un dispositivo USB (lettore di smart card, chiave di sicurezza, dispositivo stylus/HID o stampante) dal computer locale al computer remoto.

Trasmette l'ingresso del microfono locale al computer remoto come ingresso del microfono (solo Windows).

Visualizza contemporaneamente più schermi remoti da sistemi multi-monitor, inclusi multi-to-one e multi-to-multi. Anche multi-monitor per Mac!

Registra le sessioni di accesso remoto.

Trasferisci rapidamente i file trascinandoli da un computer all'altro. Non è nemmeno necessario avviare una sessione remota!

Gli strumenti di cui i team IT hanno bisogno per supportare un ambiente di lavoro ibrido

Splashtop è uno strumento fondamentale per molti dipartimenti IT interni, fornitori di servizi gestiti (MSPs), help desk e team di service desk in tutto il mondo. Sappiamo che le esigenze dei nostri clienti sono in continua evoluzione e miglioriamo continuamente i nostri prodotti grazie al feedback dei clienti. Per offrire un'esperienza migliore agli utenti finali e ai tecnici, Splashtop ha apportato significativi miglioramenti al prodotto nel corso dell'ultimo anno e ha migliorato i flussi di lavoro del supporto remoto.

Con le nuove funzionalità del service desk di Splashtop avrai:

Coda di supporto

Processo di connessione migliorato e più veloce

Gestione dei tecnici, collaborazione e capacità di escalation

Queste nuove funzionalità supportano le aziende con tempi di risposta e risoluzione più rapidi e con il minimo di interruzioni.

Consolidamento degli strumenti - Tutto in uno facile da gestire e scalare per i tecnici IT

I leader IT vogliono utilizzare un numero minore di strumenti integrati nel loro ambiente per semplificare i flussi di lavoro, snellire le operazioni e ridurre i problemi di acquisto. Lo capiamo perfettamente. Infatti, il consolidamento e la semplificazione sono i principali fattori alla base del successo di Splashtop Enterprise.

Con Enterprise, avrai bisogno di un solo strumento per gestire sia gli ambienti fisici che quelli virtuali, il che lo rende lo strumento perfetto per il lavoro ibrido. La funzione di supporto remoto di Enterprise consente al personale di supporto IT di fornire assistenza sia in modalità non presidiata che presenziata a qualsiasi utente remoto che necessiti di assistenza tecnica. Oltre alla semplicità, la funzione di supporto assistito consente agli help desk IT di fornire in modo sicuro assistenza "live" in tempo reale a qualsiasi dispositivo, anche se non di proprietà dell'azienda.

Cosa puoi aspettarti da Splashtop nel 2022?

Il webinar si è concluso con una panoramica sulle novità del 2022. Oltre all'opportunità di testare in beta Splashtop Connector e SOS AR, i clienti di Splashtop possono aspettarsi di avere un'opportunità di successo:

Richieste di assistenza avviate dall'utente tramite l'icona sul desktop

Funzionalità tecniche migliorate: risoluzione dei problemi in background, invito di un altro tecnico alla sessione e programmazione di una sessione remota.

Migliore gestione del team - Restrizioni IP, statistiche sui tecnici e sull'help desk e sondaggi con gli utenti finali

Incremento delle integrazioni con API e SEIM logging, e piattaforme di chat (come Teams e Slack)

Sei interessato a saperne di più?

Guarda il pranzo completo e impara nel tuo tempo libero o condividilo con i tuoi colleghi.

Guarda ora

Vuoi saperne di più sulle soluzioni Splashtop per le aziende?

Prova gratuita