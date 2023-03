Desktop remoto Unreal Engine — Lavora da casa con Splashtop

Ecco come utilizzare il software di accesso remoto Unreal Engine su Splashtop per lavorare in remoto. Goditi lo streaming 4K e le connessioni in tempo reale. Provalo gratis!

Unreal Engine è una delle piattaforme più potenti per gli sviluppatori di videogiochi. Molti dei giochi più popolari al mondo sono stati sviluppati con Unreal Engine.

Sviluppatori e progettisti possono creare cose straordinarie con Unreal Engine. Ma cosa succede quando non puoi accedere alla tua postazione di lavoro per usare Unreal Engine? Dopotutto, hai bisogno di un computer potente per ottenere il massimo dalla piattaforma. E come tutti abbiamo imparato durante la pandemia COVID-19, è importante trovare il modo migliore per lavorare da casa o sulla strada nel modo più produttivo possibile.

Ci sono molti strumenti per il desktop remoto e soluzioni VPN che sono stati creati per consentire di accedere alle risorse del computer dell'ufficio per lavorare in remoto. Ma quale soluzione è la migliore per coloro che vogliono controllare Unreal Engine attraverso una connessione desktop remoto?

La risposta è Splashtop.

Perché utilizzare Splashtop per accedere in remoto a Unreal Engine?

Con Splashtop otterrai una soluzione desktop remota ad alte prestazioni e altamente sicura al miglior rapporto qualità-prezzo. Potrai controllare da remoto il tuo computer da qualsiasi altro dispositivo e da qualsiasi parte del mondo. Ecco alcuni dei vantaggi principali che otterrai dall'utilizzo di Splashtop per accedere in remoto a Unreal Engine:

Supporto multipiattaforma

Potrai usufruire di connessioni desktop remote rapide ai computer Windows e Mac da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Ciò significa che puoi lavorare in remoto con uno qualsiasi dei tuoi dispositivi personali ed essere comunque in grado di accedere a Unreal Engine.

Connessioni remote ad alte prestazioni

Non c'è nulla di più ostacolare la produttività mentre si lavora in remoto dell'alta latenza. Fortunatamente, sarai in grado di accedere in remoto alla tua potente workstation e sentirti come se fossi seduto proprio davanti a essa grazie alle connessioni remote ad alte prestazionidi Splashtop. Potrai goderti lo streaming 4K a 40 fotogrammi al secondo e lo streaming iMac Pro Retina 5K, il tutto a bassa latenza.

Potrai anche ottimizzare le impostazioni di Splashtop per garantire prestazioni ottimali.

Caratteristiche principali per lavorare da casa.

Splashtop è molto più di un semplice strumento di accesso remoto. Potrai lavorare in modo più produttivo grazie a funzioni quali il supporto per più monitor, il trasferimento di file drag-and-drop, la funzione Wake-on-LAN remota, la registrazione di sessione e molto altro ancora.

Sicurezza leader del settore

Avrai la tranquillità di sapere che i tuoi computer e i tuoi dati sono al sicuro. L'infrastruttura sicura di Splashtop assicura che le connessioni remote siano sicure. Avrai inoltre a disposizione le migliori funzionalità di sicurezza, tra cui l'autenticazione a due fattori, la verifica del dispositivo e altro ancora. Alcuni pacchetti Splashtop includono anche Single Sign-On (SSO) per l'autenticazione centralizzata.

Più veloce e più sicuro delle VPN

Se stai pensando di utilizzare una VPN, ripensaci. LeVPN sono notoriamente lente, soprattutto quando si accede ad applicazioni ad uso intensivo di risorse. Inoltre, le VPN non sono sicure e possono lasciarti vulnerabili alle minacce. Ecco perché Splashtop è l' alternativa superiore alla VPN.

