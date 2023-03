Splashtop annuncia un nuovo finanziamento da 50 milioni di dollari, raggiungendo l'ambita valutazione di 1 miliardo di dollari

Il fornitore di accesso remoto di nuova generazione diventa l'ultimo Unicorn tecnologico e registra notevoli risultati in termini di redditività e soddisfazione dei clienti

SAN JOSE, California, 27 gennaio 2021-Splashtop Inc., leader emergente nel settore dell'accesso remoto e dell'assistenza a distanza di nuova generazione, ha chiuso un round di finanziamento da 50 milioni di dollari che ha portato la sua valutazione oltre il livello Unicorn da 1 miliardo di dollari. Guidato da Sapphire Ventures, l'ultimo round include anche la partecipazione di altri investitori di lunga data di Splashtop, come Storm Ventures, NEA e DFJ DragonFund.

«La nostra redditività e la crescita sostenute, che hanno accelerato durante la pandemia COVID-19, confermano che l'approccio moderno di Splashtop all'accesso remoto sta facendo una vera differenza nel modo, dove e quando le persone possono utilizzare le risorse digitali di cui hanno bisogno per lavorare, imparare ed essere intrattenuti», ha dichiarato Mark Lee, cofondatore e CEO di Splashtop. «Stiamo effettuando una raccolta fondi alla valutazione dell'unicorno per amplificare il nostro marchio e lo slancio in modo da poter attrarre talenti, espandere la nostra presenza aziendale e accelerare la nostra espansione globale per deliziare i clienti ovunque».

La valutazione da 1 miliardo di dollari di Splashtop convalida le sue prestazioni e la sua visione del mercato

A differenza della stragrande maggioranza degli unicorni che ignorano le perdite finanziarie in quanto perseguono una crescita elevata, Splashtop è stato redditizio dal 2015 anche mentre cresce rapidamente. L'attuale tasso di crescita della società è del 160% e i profitti del 60% rappresentano livelli di performance eccezionali.

"Splashtop è un esempio di azienda tecnologica aziendale efficiente e agile che ha dimostrato metriche incredibili, tra cui una crescita rapida, punteggi impressionanti di soddisfazione dei clienti e margini di profitto interessanti", ha dichiarato Jai Das, presidente e partner di Sapphire Ventures. Prevediamo che l'adozione di Splashtop continuerà a salire. La sua soluzione di accesso remoto sicuro è stata essenziale per le aziende di tutte le dimensioni durante la pandemia, e prevediamo che sarà fondamentale anche dopo, visto che il luogo e il modo in cui le persone lavorano è stato reimmaginato per sempre."

Ad alimentare la valutazione di Splashtop c'è anche il riconoscimento della visione dell'azienda di dare nuova vita al mercato consolidato dell'accesso remoto.

"Splashtop è all'avanguardia di un'importante tendenza IT: rendere più facile l'accesso e l'utilizzo delle applicazioni software e dei dati necessari", ha dichiarato Ryan Floyd, amministratore delegato fondatore di Storm Ventures, che ha investito in Splashtop sin dal suo finanziamento Series A. "Splashtop sostituisce i goffi, complessi e costosi approcci tradizionali all'accesso remoto ( di cui le VPN sono un esempio) con un approccio moderno e nativo per il cloud che fornisce un accesso sicuro e semplice a qualsiasi risorsa digitale, ovunque e in qualsiasi momento."

La pandemia da COVID-19 accelera il successo commerciale di Splashtop

La pandemia da COVID-19, che ha interrotto l'accesso fisico alle risorse informatiche aziendali e accademiche in tutto il mondo, ha fatto crescere la domanda e l'apprezzamento per le soluzioni Splashtop anche tra le aziende più grandi.

Nell'identificare le "Top Trends ImpattING Infrastructure and Operations for 2021", la società di ricerca e consulenza Gartner Inc. definisce la possibilità di svolgere le operazioni ovunque come la tendenza principale. "Gartner prevede che il 48% dei dipendenti lavorerà da casa anche dopo la pandemia, rispetto al 30% del periodo pre-pandemia. Questo cambiamento costringerà i dirigenti IT a sviluppare organizzazioni flessibili e resilienti che consentano al personale di lavorare ovunque, consentire ai clienti ovunque di accedere ai servizi e gestire l'implementazione di servizi aziendali su infrastrutture distribuite".*

Nell'ultimo anno, Splashtop ha servito l'85% delle aziende Fortune 500, tra cui FedEx, GE, Marriott e Toyota, oltre a istituzioni governative e scolastiche come i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), Harvard University, Stanford Healthcare e un laboratorio di ricerca che ha consentito la ricerca sul vaccino COVID-19 da parte di importanti aziende farmaceutiche.

Splashtop consente alle aziende leader di prosperare

"I clienti Adobe, che utilizzano i nostri prodotti Creative cloud nei settori di media, grafica, ricerca scientifica, ingegneria, istruzione e altro ancora, hanno bisogno di rimanere produttivi quando lavorano da remoto, come molti hanno dovuto fare dall'inizio della pandemia", ha dichiarato Sue Skidmore, responsabile delle relazioni con i partner di Adobe Video. "La soluzione di desktop remoto di Splashtop si è rivelata preziosa per molti creatori di contenuti video, che ora possono eseguire le applicazioni Adobe su qualsiasi dispositivo come se fossero seduti davanti ai computer di lavoro ad alte prestazioni."

"Come abbiamo avuto modo di vedere con la pandemia che ha colpito il mondo, l'accesso remoto è fondamentale per il successo di qualsiasi azienda e siamo lieti di essere partner di Splashtop. Grazie all'affidabilità, alle prestazioni e all'assistenza clienti offerti dall'azienda, abbiamo potuto disporre di strumenti eccezionali per garantire a noi, ai nostri clienti e ai nostri dipendenti la possibilità di portare avanti un lavoro importante, anche in remoto", afferma Joel Nichols, Vice President of Information Systems di Quanterix, un'impresa di analisi dei biomarker che abilita il rilevamento di nove informazioni dalla biologia di salute e malattie. "La nostra rivoluzionaria tecnologia aiuta i ricercatori di tutto il mondo a portare avanti la scienza della medicina di precisione".

Sempre nel corso del 2020, Splashtop ha ampliato la sua portata globale con nuove partnership in EMEA, Sud America e Asia. In Europa, l'azienda ha aperto una sede EMEA ad Amsterdam e ha ampliato il supporto multilingue locale e in valuta euro. In Asia, l'azienda ha aperto una sede centrale di canale APAC a Singapore che supporta centinaia di partner di canale che generano profitti, e ha creato canali aziendali in diversi paesi, tra cui il Giappone.

Il blog di Splashtop fornisce ulteriori dettagli sul percorso dell'azienda verso lo status di Unicorn. Inoltre, un comunicato stampa correlato, anch'esso pubblicato oggi, racconta alcuni dei traguardi del 2020. Il nuovo finanziamento arriva un decennio dopo il precedente finanziamento di Splashtop: quattro tornate per un totale di 49 milioni di dollari.

