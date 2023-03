Le nuove prestazioni di Splashtop consentono il lavoro in remoto per il settore dei multimedia e dell'intrattenimento multimediale

Le sessioni remote di Splashtop sono ancora più veloci grazie allo streaming 4k multi-monitor a 40 fotogrammi al secondo (fps) e al supporto per le workstation iMac Pro 27" Retina 5k a bassa latenza.

Se produci video, VFX (effetti visivi), animazioni 3D, musica, programmi radiofonici e televisivi o giochi, probabilmente conosci la difficoltà di lavorare da casa o in viaggio. In qualità di programmatore, artista, designer o tecnico, potresti aver bisogno di accedere a software ad alta intensità di risorse per il rendering grafico, l'editing video o l'assimilazione di dati su un computer di lavoro che richiede diversi terabyte di memoria. Queste attrezzature costano decine di migliaia di dollari e non è possibile replicare una simile configurazione per ogni membro del tuo team. Lavorare a distanza potrebbe non essere un'opzione produttiva per te senza un software di accesso remoto. Oppure, anche con una soluzione di accesso remoto, potresti non essere altrettanto efficace a causa del lag dello streaming, della bassa risoluzione, della scarsa connessione e così via.

Usa Splashtop per accedere e controllare da remoto le tue workstation di alto livello da qualsiasi computer o dispositivo mobile.

Ora, grazie alle nuove funzionalità di Splashtop, non solo puoi trasmettere in streaming 4k/5k a 40fps, ma puoi farlo su più monitor contemporaneamente. Puoi accedere a video, modelli, altri file e applicazioni ad altissima risoluzione sulle tue postazioni di lavoro come se fossi seduto di fronte ad esse!

Gli utenti di Splashtop in Media & Entertainment condividono la loro esperienza

Meteorologi che preparano le previsioni del tempo in TV

"Questa è la prima volta che facciamo il meteo in remoto. Ci colleghiamo al sistema meteo Baron, prepariamo la grafica, impostiamo le sequenze per gli spettacoli e gestiamo il sistema meteo interamente da remoto. Splashtop è stato fondamentale per consentire al nostro dipartimento meteo di operare da remoto pur utilizzando tutte le risorse del nostro sistema meteo." - Patrick Evans, meteorologo di KESQ News Channel 3 e conduttore di Eye on the Desert

Team di produzione video che montano e renderizzano i video da remoto

"Ho installato Splashtop sul mio computer di casa e lo uso per accedere ai miei file e al software di editing da qualsiasi parte del mondo. Viaggio molto! Così, quando i clienti hanno bisogno che io invii loro un video o una fotografia, posso accedere al mio programma di editing, renderizzare il video e inviarlo, il tutto dal mio telefono o dal mio portatile. Ho potuto accettare più progetti perché ora posso viaggiare di più senza che questo influisca sul mio lavoro." - Marlon Torres, proprietario di Torres Studios

Visualizzazione remota degli schermi dei computer da più postazioni in uno studio giornalistico

"Utilizziamo Splashtop per accedere in remoto a un computer che ha una riunione di Microsoft Teams che sta mostrando il multi viewer. Complessivamente, abbiamo 3 diversi tipi di multivisori che possiamo prendere in considerazione a seconda dell'attività da svolgere." - Kellie DiVeglia, direttore del notiziario di WIS TV

Grazie alle nuove funzioni ad alte prestazioni, puoi essere produttivo e consegnare i tuoi progetti in tempo anche lavorando da remoto. Puoi montare video, assimilare grandi quantità di dati, controllare l'avanzamento del rendering dei file, sviluppare e testare build di gioco, dipingere, scolpire e molto altro ancora mentre sei in una postazione remota, in viaggio o da casa. Tutto ciò di cui hai bisogno è una connessione Wi-Fi!

Le sessioni di Splashtop sono protette con l'autenticazione a più fattori, l'autenticazione del dispositivo, la crittografia TLS/SSL e molte altre funzioni di sicurezza. Inoltre, Splashtop offre la funzionalità Single-Sign-On (SSO) di con l'integrazione con AD, ADFS, AzureAD e OKTA.

