Come gli studenti possono accedere al software con licenza della scuola da casa

Gli studenti possono eseguire qualsiasi programma, come Microsoft Office e qualsiasi strumento Career & Technical Education (CTE), dai propri dispositivi a casa accedendo in remoto ai computer della scuola.

Con i distretti scolastici del K-12 e le università che si preparano per un semestre autunnale che seguirà un programma ibrido o sarà completamente remoto, un problema importante deve essere affrontato. In che modo gli studenti possono utilizzare le applicazioni software ospitate sui computer della scuola quando imparano da casa?

Spesso è molto costoso concedere in licenza questi programmi software, rendendo finanziariamente impraticabile la licenza a tutti i dispositivi degli studenti.

Inoltre, molti programmi CTE utilizzano software a uso intensivo di risorse (ad esempio la progettazione grafica, l'editing video e la modellazione 3D) che richiedono un computer potente per l'esecuzione. La maggior parte degli studenti non dispone di computer a casa abbastanza potenti da eseguire questi programmi. In realtà, molti stanno utilizzando Chromebook.

Un altro problema è che molte scuole utilizzano computer Mac nei loro laboratori, mentre gli studenti a casa potrebbero non avere un computer Mac.

In che modo gli amministratori e l'IT possono superare queste sfide?

Con l'accesso remoto Splashtop per laboratori, è possibile sfruttare i computer della scuola e le licenze software che già ospitano, consentendo agli studenti di accedere in remoto ai computer della scuola da qualsiasi dispositivo di casa propria!

Come funziona

I distretti scolastici e i college possono distribuire Splashtop sui loro computer di laboratorio e quindi fare in modo che gli studenti si connettano dai propri dispositivi a casa. Una volta configurato l'account, uno studente può aprire l'app Splashtop sul proprio dispositivo e selezionare il computer della scuola a cui si desidera accedere e avviare la connessione remota.

Una volta collegato, lo studente vedrà lo schermo del computer remoto in tempo reale. Saranno in grado di controllarlo da remoto dalla propria tastiera e mouse come se fossero seduti proprio di fronte al computer remoto.

Gli studenti possono accedere a qualsiasi scuola Windows, Mac o Linux computer dal proprio Windows, Mac, Chromebook, iPad, iPhone o dispositivo Android (Splashtop è multipiattaforma).

Quali programmi software possono essere eseguiti dagli studenti da casa?

Una delle parti migliori di Splashtop è che è possibile accedere a qualsiasi file o applicazione che si trova sul computer remoto. Ciò significa che anche se ti connetti da un Chromebook (un dispositivo che generalmente non è in grado di eseguire applicazioni installate), puoi comunque aprire ed eseguire qualsiasi programma presente sul computer remoto e utilizzarlo come se fossi di persona.

Le applicazioni a cui gli studenti potranno accedere da casa includono (ma non limitatamente a):

Microsoft Office (inclusi Word, Excel, ecc.)

Progettazione grafica (Adobe Creative Suite, Photoshop, ecc.)

Editing video (Premier, After Effects, iMovie, Animate, ecc.)

CAD (AutoCAD, Revit, ecc.)

.. e molto altro

Inizia gratuitamente

Puoi iniziare una prova gratuita di Splashtop ora per provarlo tu stesso. E assicurati di controllare i nostri casi di studio su come il Lenawee Intermediate School District, la Wayne State Universitye il Laney Collegehanno usato Splashtop per dare agli studenti l'accesso ai computer della scuola con ottimi risultati.

Contattaci per pianificare una demo e iniziare una prova gratuita:

Contattaci

Risorse aggiuntive