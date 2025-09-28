Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Surface tablets running Microsoft WinRT, optimized with Splashtop remote access

Splashtop esegue una super ricarica su tablet Surface con Microsoft WinRT

Splashtop Team
1 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
Inizia con Splashtop
Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
Prova gratuita

I lavoratori mobili sono sempre alla ricerca di modi per guadagnare tempo e aumentare la produttività. Splashtop continua a innovare e guidare ottimizzando il nostro software desktop remoto dalle migliori prestazioni per le piattaforme hardware più recenti, inclusi i tablet Surface con Windows RT. Ora i lavoratori remoti possono accedere e lavorare facilmente all'interno di MS Office, oltre alle grandi applicazioni 3D, design e video dai tablet Surface e da tutti i dispositivi Windows 8. Si tratta di una svolta che offre nuove comodità ed efficienza a milioni di utenti Surface e Win8 che ora hanno accesso remoto ad applicazioni Windows o Mac, giochi, contenuti multimediali e tutti i loro file senza la necessità di sincronizzare file o dati.

Condividi
Feed RSSIscriviti

Contenuti correlati

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Comunicazioni

Fatturazione mensile per Splashtop AEM

Ulteriori informazioni
Comunicazioni

Aggiornamenti di prodotto Splashtop 2026: riepilogo del primo semestre

Ulteriori informazioni
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Comunicazioni

Riepilogo dei Prodotti 2025: Avanzamenti nella Gestione degli Endpoint e nella Sicurezza

Ulteriori informazioni
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Comunicazioni

Piattaforma Unificata di Splashtop per le Operazioni IT Moderne

Ulteriori informazioni
Visualizza tutti i blog