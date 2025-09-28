I lavoratori mobili sono sempre alla ricerca di modi per guadagnare tempo e aumentare la produttività. Splashtop continua a innovare e guidare ottimizzando il nostro software desktop remoto dalle migliori prestazioni per le piattaforme hardware più recenti, inclusi i tablet Surface con Windows RT. Ora i lavoratori remoti possono accedere e lavorare facilmente all'interno di MS Office, oltre alle grandi applicazioni 3D, design e video dai tablet Surface e da tutti i dispositivi Windows 8. Si tratta di una svolta che offre nuove comodità ed efficienza a milioni di utenti Surface e Win8 che ora hanno accesso remoto ad applicazioni Windows o Mac, giochi, contenuti multimediali e tutti i loro file senza la necessità di sincronizzare file o dati.
Splashtop esegue una super ricarica su tablet Surface con Microsoft WinRT
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