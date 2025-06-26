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Splashtop New Features

Splashtop Nuove Funzionalità Aprile-Maggio 2019

Splashtop Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Ecco alcune delle nuove funzionalità aggiunte alle soluzioni di accesso remoto e assistenza remota Splashtop nei mesi di aprile e maggio 2019.

Aggiornato Splashtop Business App per Android

La Splashtop Business App per Android è stata aggiornata con un nuovo look e nuove funzionalità. Le nuove funzionalità includono:

  • Design nuovo e fresco.

  • Comprimere/espandere i gruppi e salvare lo stato del gruppo

  • Commutazione semplice tra gli account Splashtop

  • Pagina dei dettagli del computer aggiornata e ottimizzata

  • Supporta fino a 4 sessioni live

  • Scheda Recenti per visualizzare la cronologia delle sessioni

  • Mostra/nascondi mouse remoto

  • Mostra nome dispositivo Streamer

  • Supporta inglese, spagnolo, portoghese, giapponese, tedesco, cinese semplificato, italiano e francese.

Scarica l'ultima app Splashtop Business per Android

A mobile app screen shows a list of three computers, with a sorting menu open. The menu offers sorting by Computer Name, OS, or Online status, and order by Ascending or Descending, with Ascending selected.

Acquista e distribuisci Bitdefender Endpoint Security

Proteggi i tuoi computer acquistando e implementando Bitdefender Endpoint Security dalla tua console my.splashtop.com. Questa funzione è disponibile in Splashtop Remote Support e include l'accesso al computer non supervisionato. Accedi a questa nuova categoria in Gestione | Sicurezza o gestione degli endpoint | Antivirus a seconda del tuo piano Splashtop.
Clicca qui per saperne di più

A screenshot of Splashtop’s web interface shows a dropdown menu under “Management” with “Endpoint Security” highlighted. The page displays subscription options and pricing for Bitdefender antivirus.

Visualizza lo stato di sicurezza degli endpoint

Visualizza lo stato di protezione degli endpoint per i computer Windows con Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky e altri. Assicurati che i tuoi endpoint siano protetti. Questa funzione è disponibile in Remote Support Premium.

Vedi i tuoi abbonamenti attivi

Ora è facile vedere a quale piano Splashtop sei abbonato. Basta cliccare sulla freccia in basso nell'angolo in alto a destra della tua dashboard my.Splashtop.com per vederli. Sotto questo pannello informativo puoi cliccare su Abbonamenti per visualizzare e gestire i tuoi abbonamenti.

A dropdown menu showing options: Remote Support (Premium), SOS (Basic), Account Info, Subscriptions, Quick Setup Guide, and Log Out. The Remote Support and SOS options are highlighted with a yellow border.

L'app Splashtop Classroom ora supporta i dispositivi iOS degli studenti

L'app Splashtop Classroom è stata aggiornata e ora i dispositivi iOS degli studenti possono visualizzare lo schermo condiviso dell'insegnante e partecipare in modo interattivo. Gli insegnanti possono controllare il computer della classe e annotare lo schermo utilizzando l'iPad, il tablet Android o un altro computer. Splashtop Classroom Download

A teacher holding a tablet stands in front of a classroom, teaching about penguins. Students sit at desks, each using a tablet, while a presentation with penguin images is displayed on a large screen.

Miglioramento della localizzazione di my.Splashtop.com

Localizzazione aggiornata e migliorata per il tedesco e lo spagnolo. Il sito my.splashtop.com viene visualizzato in diverse lingue a seconda delle preferenze linguistiche impostate nel tuo browser web.

Vedi anche i precedenti articoli sulle nuove funzionalità

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