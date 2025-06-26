Splashtop Nuove Funzionalità Aprile-Maggio 2019

Ecco alcune delle nuove funzionalità aggiunte alle soluzioni di accesso remoto e assistenza remota Splashtop nei mesi di aprile e maggio 2019.
Aggiornato Splashtop Business App per Android
La Splashtop Business App per Android è stata aggiornata con un nuovo look e nuove funzionalità. Le nuove funzionalità includono:
Design nuovo e fresco.
Comprimere/espandere i gruppi e salvare lo stato del gruppo
Commutazione semplice tra gli account Splashtop
Pagina dei dettagli del computer aggiornata e ottimizzata
Supporta fino a 4 sessioni live
Scheda Recenti per visualizzare la cronologia delle sessioni
Mostra/nascondi mouse remoto
Mostra nome dispositivo Streamer
Supporta inglese, spagnolo, portoghese, giapponese, tedesco, cinese semplificato, italiano e francese.
Scarica l'ultima app Splashtop Business per Android
Acquista e distribuisci Bitdefender Endpoint Security
Proteggi i tuoi computer acquistando e implementando Bitdefender Endpoint Security dalla tua console my.splashtop.com. Questa funzione è disponibile in Splashtop Remote Support e include l'accesso al computer non supervisionato. Accedi a questa nuova categoria in Gestione | Sicurezza o gestione degli endpoint | Antivirus a seconda del tuo piano Splashtop.
Clicca qui per saperne di più
Visualizza lo stato di sicurezza degli endpoint
Visualizza lo stato di protezione degli endpoint per i computer Windows con Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky e altri. Assicurati che i tuoi endpoint siano protetti. Questa funzione è disponibile in Remote Support Premium.
Vedi i tuoi abbonamenti attivi
Ora è facile vedere a quale piano Splashtop sei abbonato. Basta cliccare sulla freccia in basso nell'angolo in alto a destra della tua dashboard my.Splashtop.com per vederli. Sotto questo pannello informativo puoi cliccare su Abbonamenti per visualizzare e gestire i tuoi abbonamenti.
L'app Splashtop Classroom ora supporta i dispositivi iOS degli studenti
L'app Splashtop Classroom è stata aggiornata e ora i dispositivi iOS degli studenti possono visualizzare lo schermo condiviso dell'insegnante e partecipare in modo interattivo. Gli insegnanti possono controllare il computer della classe e annotare lo schermo utilizzando l'iPad, il tablet Android o un altro computer. Splashtop Classroom Download
Miglioramento della localizzazione di my.Splashtop.com
Localizzazione aggiornata e migliorata per il tedesco e lo spagnolo. Il sito my.splashtop.com viene visualizzato in diverse lingue a seconda delle preferenze linguistiche impostate nel tuo browser web.