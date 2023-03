Splashtop Nuove Funzionalità Aprile-Maggio 2019

Ecco alcune delle nuove funzionalità aggiunte alle soluzioni di accesso remoto e assistenza remota Splashtop nei mesi di aprile e maggio 2019.

Aggiornato Splashtop Business App per Android

La Splashtop Business App per Android è stata aggiornata con un nuovo look e nuove funzionalità. Le nuove funzionalità includono:

Design nuovo e fresco.

Comprimere/espandere i gruppi e salvare lo stato del gruppo

Commutazione semplice tra gli account Splashtop

Pagina dei dettagli del computer aggiornata e ottimizzata

Supporta fino a 4 sessioni live

Scheda Recenti per visualizzare la cronologia delle sessioni

Mostra/nascondi mouse remoto

Mostra nome dispositivo Streamer

Supporta inglese, spagnolo, portoghese, giapponese, tedesco, cinese semplificato, italiano e francese.

Scarica l'ultima app Splashtop Business per Android

Acquista e distribuisci Bitdefender Endpoint Security

Proteggi i tuoi computer acquistando e distribuendo la sicurezza degli endpoint Bitdefender dalla tua console my.Splashtop.com. Questa funzione è disponibile nei piani Splashtop Remote Support (Basic, Plus, Premium) e Splashtop SOS (SOS+10 e SOS Unlimited) che includono l'accesso al computer senza sorveglianza. Accedi a questa nuova categoria su Management | Endpoint Security o Management | Antivirus a seconda del tuo piano Splashtop.

Clicca qui per saperne di più

Visualizza lo stato di sicurezza degli endpoint

Visualizza lo stato di protezione degli endpoint per i computer Windows con Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky e altri. Assicurati che i tuoi endpoint siano protetti. Questa funzione è disponibile in Remote Support Premium.

Vedi i tuoi abbonamenti attivi

Ora è facile vedere a quale piano Splashtop sei abbonato. Basta cliccare sulla freccia in basso nell'angolo in alto a destra della tua dashboard my.Splashtop.com per vederli. Sotto questo pannello informativo puoi cliccare su Abbonamenti per visualizzare e gestire i tuoi abbonamenti.

L'app Splashtop Classroom ora supporta i dispositivi iOS degli studenti

L'app Splashtop Classroom è stata aggiornata e ora i dispositivi iOS degli studenti possono visualizzare lo schermo condiviso dell'insegnante e partecipare in modo interattivo. Gli insegnanti possono controllare il computer della classe e annotare lo schermo utilizzando l'iPad, il tablet Android o un altro computer. Splashtop Classroom Download

Miglioramento della localizzazione di my.Splashtop.com

Localizzazione aggiornata e migliorata per il tedesco e lo spagnolo. Il sito my.splashtop.com viene visualizzato in diverse lingue a seconda delle preferenze linguistiche impostate nel tuo browser web.

Vedi anche i precedenti articoli sulle nuove funzionalità