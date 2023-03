Nuove funzionalità Splashtop Novembre 2018

Ecco alcune delle nuove funzionalità aggiunte alle soluzioni di accesso remoto Splashtop nel mese di novembre 2018. Questi aggiornamenti verranno distribuiti come aggiornamenti automatici dello streamer o tramite notifiche di aggiornamento per le app client nelle prossime settimane. Se vuoi ricevere gli aggiornamenti prima, clicca su "Controlla gli aggiornamenti" nello Streamer o vai su https://www.splashtop.com/downloads per scaricare l'ultima versione delle applicazioni client Business.

Il 2 novembre 2018 sono stati rilasciati i seguenti aggiornamenti

Splashtop Streamer 3.2.8.0 per Windows

Splashtop Streamer 3.2.8.1 per Mac

App Splashtop Business 3.2.8.0 per Windows

App Splashtop Business 3.2.8.0 per Mac

Mostra l'app Splashtop Business come icona della barra delle applicazioni di Windows

Hai bisogno di liberare un po' di spazio sulla barra delle applicazioni di Windows ma vuoi comunque accedere rapidamente alla tua applicazione Splashtop Business? Ora puoi scegliere di renderla disponibile come icona nella barra delle applicazioni di Windows dopo aver cliccato sulla X per chiudere l'applicazione.

Per attivare o disattivare questa opzione, vai su File | Opzioni... e seleziona "Mostra l'icona della barra delle applicazioni".

Trascina le finestre tra gli schermi nella visualizzazione multi monitor

Quando visualizzi più monitor remoti su più monitor locali, ora puoi trascinare le finestre tra i monitor con il mouse. Questa funzione è ora disponibile sia per Windows che per Mac. Questo vale per le edizioni del prodotto che includono funzionalità di accesso remoto multi-multi monitor come Business Access Pro, Remote Support Plus, Remote Support Premium e le ultime versioni di SOS, SOS+ e SOS Unlimited.

Migliorata la compatibilità con macOS 10.14 Mojave

Abbiamo migliorato la compatibilità con macOS 10.14 Mojave, incluso l'audio, la stampa remota e il controllo dell'accessibilità.

Correzioni di bug e miglioramenti

Gli ultimi aggiornamenti includono anche varie correzioni di bug e una maggiore affidabilità della connessione, poiché lavoriamo sempre per garantire un'esperienza utente di alta qualità.

Altre novità in arrivo

Aggiorneremo questo post non appena verranno rilasciati altri aggiornamenti.

Aggiornamenti precedenti