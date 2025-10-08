Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Splashtop New Features

Nuove funzionalità Splashtop Novembre 2018

Splashtop Team
1 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
Inizia con Splashtop
Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
Prova gratuita

Ecco alcune delle nuove funzionalità aggiunte alle soluzioni di accesso remoto Splashtop nel mese di novembre 2018. Questi aggiornamenti verranno distribuiti come aggiornamenti automatici dello streamer o tramite notifiche di aggiornamento per le app client nelle prossime settimane. Se vuoi ricevere gli aggiornamenti prima, clicca su "Controlla gli aggiornamenti" nello Streamer o vai su https://www.splashtop.com/downloads per scaricare l'ultima versione delle applicazioni client Business.

Il 2 novembre 2018 sono stati rilasciati i seguenti aggiornamenti

  • Splashtop Streamer 3.2.8.0 per Windows

  • Splashtop Streamer  3.2.8.1 per Mac

  •  App Splashtop Business 3.2.8.0 per Windows

  • App Splashtop Business 3.2.8.0 per Mac

Mostra l'app Splashtop Business come icona della barra delle applicazioni di Windows

Hai bisogno di liberare un po' di spazio sulla barra delle applicazioni di Windows ma vuoi comunque accedere rapidamente alla tua applicazione Splashtop Business? Ora puoi scegliere di renderla disponibile come icona nella barra delle applicazioni di Windows dopo aver cliccato sulla X per chiudere l'applicazione.

Two screenshots: The top shows an email application with an arrow pointing to the red close button. The bottom shows a Windows taskbar with an arrow pointing to a purple app icon in the system tray.

Per attivare o disattivare questa opzione, vai su File | Opzioni... e seleziona "Mostra l'icona della barra delle applicazioni".

Options window with various checkboxes related to remote desktop settings. An arrow points to the checked “Show system tray icon” option. Buttons for clearing saved credentials, OK, and Cancel appear at the bottom.

Trascina le finestre tra gli schermi nella visualizzazione multi monitor

Quando visualizzi più monitor remoti su diversi monitor locali, ora puoi trascinare le finestre tra i monitor con il mouse. Questa funzione è ora disponibile sia per Windows che per Mac. Questo vale per le edizioni del prodotto che includono funzionalità di accesso remoto multimonitor come Remote Access Pro, Remote Support Plus e Remote Support Premium.

Migliorata la compatibilità con macOS 10.14 Mojave

Abbiamo migliorato la compatibilità con macOS 10.14 Mojave, incluso l'audio, la stampa remota e il controllo dell'accessibilità.

Correzioni di bug e miglioramenti

Gli ultimi aggiornamenti includono anche varie correzioni di bug e una maggiore affidabilità della connessione, poiché lavoriamo sempre per garantire un'esperienza utente di alta qualità.

Altre novità in arrivo

Aggiorneremo questo post non appena verranno rilasciati altri aggiornamenti.

Aggiornamenti precedenti

Prova subito!
Inizia la tua prova gratuita di Splashtop
Prova gratuita


Condividi
Feed RSSIscriviti

Contenuti correlati

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Comunicazioni

Fatturazione mensile per Splashtop AEM

Ulteriori informazioni
Comunicazioni

Aggiornamenti di prodotto Splashtop 2026: riepilogo del primo semestre

Ulteriori informazioni
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Comunicazioni

Riepilogo dei Prodotti 2025: Avanzamenti nella Gestione degli Endpoint e nella Sicurezza

Ulteriori informazioni
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Comunicazioni

Piattaforma Unificata di Splashtop per le Operazioni IT Moderne

Ulteriori informazioni
Visualizza tutti i blog