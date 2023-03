Splashtop raddoppia sul canale per soddisfare la crescente domanda di accesso remoto sicuro e di soluzioni di supporto

Le organizzazioni di tutte le dimensioni e di tutti i settori hanno sempre più bisogno di soluzioni sicure di accesso remoto e di assistenza remota. Per soddisfare questa esigenza, Splashtop ha puntato sulla sua strategia di canale globale. L'azienda ha recentemente aggiunto nuovi leader di canale per le Americhe e l'area EMEA e sta lanciando nuovi programmi per favorire le partnership con VAR, MSPs, distributori e partner tecnologici.

Il lavoro e l'istruzione ibridi o da remoto non sono più tendenze causate dalla pandemia. Sono la nuova normalità.

Mentre molte aziende stanno ancora cercando di capire quando o se torneranno in ufficio in presenza, l'elenco di aziende che adottano il lavoro da casa in maniera definitiva continua a crescere. Durante la Code Conference di settembre, il CEO di Salesforce Marc Benioff ha detto al pubblico "Mi dispiace, amici, ma non torneremo più indietro".

Per l'istruzione, la domanda di opzioni di apprendimento remoto continua ad aumentare. Tra luglio e settembre 2021, in un censimento su 100 grandi sistemi scolastici statunitensi la domanda di apprendimento a distanza è più che raddoppiata. Inoltre, uno studio Splashtop dell'agosto 2021 su 500 studenti evidenzia che quasi tutti (92 percento) si aspettano che i loro college e università offrano accesso remoto ai computer del campus, ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette.

Canale Americhe

Nelle Americhe, Splashtop ha recentemente annunciato all'indirizzo l'ingresso di Justin Windsor come primo responsabile di canale dell'azienda. In precedenza è stato channel manager di Zadara, che offre Compute e Storage as a Service.

La visione di Justin per i partner di canale è quella di aumentare le entrate reciproche per Splashtop e i suoi partner dedicati, il tutto proteggendo più organizzazioni con il portfolio di accesso e supporto remoto di Splashtop. Parlando di partner, ha detto: "La gente lavora con persone di cui si fida. Voglio guadagnarmi la fiducia dei nostri partner per aiutarli a incrementare le entrate, migliorando al contempo la produttività dell'istruzione e dei posti di lavoro nel mondo ibrido in cui viviamo. Vogliamo partnership basate sulla responsabilità di entrambe le parti".

Puoi ascoltare Justin parlare del suo viaggio nel canale e di come intende costruire il programma partner di Splashtop nella sua recente intervista a eChannel News.

Canale EMEA

Il rapido aumento del lavoro da remoto ha determinato una significativa espansione globale di Splashtop anche nell'area EMEA. Per far fronte all'aumento della domanda, l'azienda ha recentemente annunciato a che Nickey Ikelaar è il responsabile del canale di Splashtop per la regione.

"Con una tabella di marcia in forte crescita e il miglior Net Promoter Score del settore, Splashtop occupa una posizione incredibilmente favorevole in questo momento", spiega Nickey. "Siamo lieti di condividere questo successo con un nuovo mercato di rivenditori: insieme, possiamo offrire un accesso e un supporto remoto di nuova generazione nella regione EMEA e aiutare i clienti a stare al passo con la nuova realtà del lavoro."

Unisciti al team del canale EMEA di Splashtop, in presenza, al Managed Services Summit il 2 novembre ad Amsterdam. Scopri le ultime tendenze di mercato (tra cui sicurezza informatica, lavoro ibrido e apprendimento remoto) nella nostra sessione interattiva alle 11:55. Inoltre, scopri come lavorare con Splashtop per aumentare la tua redditività.

Perché collaborare con Splashtop?

L'aggiunta di prodotti Splashtop al tuo portfolio è il modo migliore per supportare i tuoi clienti con le soluzioni di lavoro ibrido o da remoto, il supporto IT e i requisiti di formazione. Oltre a fornire ai tuoi clienti una soluzione tempestiva ed efficace, Splashtop offre importanti margini di reddito ai suoi partner.

A Splashtop, la sicurezza è una priorità assoluta. Con l'aumento del lavoro da remoto, che aumenta in modo significativo i rischi per la sicurezza informatica, i team IT hanno bisogno di un'alternativa alla VPN sicura e ad alte prestazioni. L'azienda ha investito molto nella propria infrastruttura di sicurezza e ha formato un Security Advisory Council con i principali esperti di sicurezza informatica di oggi. Per questo, le nostre soluzioni sono più sicure di quelle basate su VPN, e le nostre soluzioni di accesso e supporto remoto sono conformi o supportano la conformità agli standard e alle normative di settore e governativi, tra cui SOC 2, GDPR, CCCPA e HIPAA.

In qualità di partner Splashtop, potrai anche accedere a strumenti di vendita e marketing, tra cui materiale collaterale in co-branding e supporto congiunto per eventi riservati ai clienti. Le soluzioni di desktop remoto di Splashtop, tra cui Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS, Splashtop Enterprise, Splashtop On-Prem e Splashtop Personal, consentono alle persone di accedere e controllare app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili.

Splashtop è considerato affidabile da 200.000 organizzazioni, inclusi partner come Academia e Asystel, nella fornitura di connessioni sicure, veloci, convenienti e affidabili. Più di 30 milioni di utenti hanno scaricato Splashtop dagli app store. I partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri, hanno fornito il software Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Sei interessato a diventare un partner di canale? Iscriviti qui.