Il provider di accesso remoto e supporto Splashtop lancia una nuova strategia di canale nei paesi EMEA

PartnerConnect supporterà la continua e rapida crescita globale

I vantaggi per i partner comprendono una guida alla sicurezza, supporto e un consiglio consultivo per i partner

Programma guidato dal nuovo assunto strategico Nickey Ikelaar

Amsterdam, Paesi Bassi, 5 ottobre 2021 - Splashtop, leader nel software di accesso remoto e assistenza remota di nuova generazione, ha annunciato oggi il lancio di PartnerConnect, la sua nuova strategia di partnership per l'area EMEA. Guidato da Nickey Ikelaar, il responsabile del canale EMEA di Splashtop recentemente assunto, PartnerConnect porterà le soluzioni di accesso remoto e di supporto migliori della categoria alla comunità di canale EMEA. Sulla base della recente e rapida crescita di Splashtop nella regione, la strategia prevede la creazione di partnership con VAR, MSPs e distributori per integrare le relazioni esistenti con i partner tecnologici.

La recente diffusione del lavoro a distanza ha determinato una significativa espansione globale di Splashtop, con la creazione di una sede regionale ad Amsterdam e di un centro dati cloud in Germania. La piattaforma è oggi apprezzata da 200.000 organizzazioni, tra cui partner come Academia e Asystel, per offrire connessioni sicure, veloci, convenienti e affidabili a 30.000.000 di utenti in tutto il mondo. PartnerConnect segna un passo significativo nell'ambizione di Splashtop di soddisfare le esigenze dei clienti in rapida crescita.

"Con una roadmap in forte crescita e il miglior Net Promoter Score del settore, Splashtop si trova in una posizione incredibilmente forte in questo momento", spiega Ikelaar. "Siamo lieti di condividere questo successo con un nuovo mercato di rivenditori: insieme, possiamo portare la nuova generazione di accesso e supporto remoto nell'area EMEA e aiutare i clienti a tenere il passo con la nuova realtà lavorativa."

PartnerConnect introduce un programma per i partner a due livelli, con i partner Silver e Gold che beneficiano di fondi di marketing, rapporti approfonditi sulle tendenze e una guida dedicata alla sicurezza e alla conformità, oltre al diritto di rivendere il software di accesso e supporto remoto di Splashtop di nuova generazione, già pronto per le imprese. Quando i membri diventeranno partner Gold, beneficeranno ulteriormente di margini maggiori, oltre al supporto per il marketing e all'accesso ad un consiglio consultivo per i partner.

"Sono lieto che Nickey abbia portato la sua vasta esperienza nel canale a Splashtop; insieme abbiamo creato un programma di partnership che si concentra veramente sui nostri partner", aggiunge Alexander Draaijer, General Manager EMEA di Splashtop. "Sappiamo di avere molto da imparare e molte conoscenze da condividere nel corso di questo viaggio con i nostri rivenditori. Il consiglio consultivo è un ottimo riflesso dei principi di trasparenza e flessibilità di Splashtop e sono entusiasta di vedere cosa riusciremo a costruire insieme alla comunità del canale."

La strategia sarà avviata da una serie di webinar in più lingue che introdurranno tutti i dettagli del programma di partenariato. I VAR, gli MSP e i distributori interessati possono registrarsi ora (evento scaduto) per saperne di più sui prodotti e sulla struttura di rivendita di Splashtop, così come:

In che modo il Consiglio consultivo sulla sicurezza aiuterà i partner a rispettare gli standard e le normative sulla sicurezza, tra cui GDPR, HIPAA, SOC 2 e PCI.

In che modo Splashtop condividerà le tendenze del mercato e gli approfondimenti, oltre ad anticipazioni sulla roadmap dei prodotti, eventi, webinar e altro ancora.

In che modo il supporto di prima qualità di Splashtop e il punteggio NPS di +93 costituiscono un notevole valore aggiunto per i clienti e un'opportunità di guadagno per i rivenditori.

In risposta all'annuncio, Neil Boia, Creative Arts & Industries Business Manager dell'attuale partner di Splashtop Academia, ha commentato: "Questa è una vera opportunità per la comunità di canale nell'area EMEA. La velocità e la flessibilità di Splashtop hanno fornito un prezioso impulso al modo in cui serviamo i nostri clienti e la nostra collaborazione è stata molto efficace fin dal primo giorno. Vedere Splashtop crescere il suo profilo nell'area EMEA è molto gradito".

— FINE —

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley e ad Amsterdam, Splashtop Inc. offre software e servizi di accesso remoto e assistenza remota di nuova generazione per aziende, istituti accademici e di ricerca, agenzie governative, piccole imprese, MSP, dipartimenti IT e privati. L'approccio all'accesso remoto di Splashtop, basato sul cloud, sicuro e facilmente gestibile, sta sostituendo sempre di più gli approcci tradizionali come le reti private virtuali (VPN), ottenendo uno straordinario 93 Net Promoter Score (NPS), uno standard per valutare la soddisfazione dei clienti. Oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Visita www.splashtop.com per maggiori informazioni.

Per ulteriori informazioni, contattare Nickey Ikelaar via nickey.ikelaar@splashtop.com