Splashtalks Recap: Zero Trust & Reinventing the Secure Workspace

Nel nostro nuovo podcast, Italo Nava, il nostro Senior Director of Sales and Customer Success, siede con Susan Li, Senior Director of Product Management, e Yanlin Wang, il Vice President of Advanced Technology, per discutere dello sviluppo di Splashtop Secure Workspace.
In questo articolo spieghiamo cos'è uno spazio di lavoro sicuro, la visione alla base di Splashtop Secure Workspace e cosa ci riserva il futuro in termini di cybersicurezza e AI.
Cos'è uno spazio di lavoro sicuro?
Uno spazio di lavoro sicuro consiste nell'infrastruttura tecnologica implementata da un'organizzazione per far sì che le operazioni quotidiane garantiscano la sicurezza delle informazioni e dei dati. Può trattarsi di una politica che stabilisce come il team gestisce le minacce o della semplice complessità di una password. Tutti questi elementi si combinano insieme per creare uno spazio di lavoro sicuro.
"La pandemia da COVID-19 ha provocato una forte impennata degli ambienti di lavoro ibridi, quindi c'è sempre più bisogno di proteggere gli spazi di lavoro ovunque", afferma Li.
L'introduzione di un ambiente di lavoro ibrido ha ulteriormente complicato il già impegnativo ruolo dei professionisti IT di oggi. Il loro compito è gestire una serie di problemi, tra cui il provisioning e il deprovisioning degli utenti, l'onboarding e l'integrazione di più soluzioni, spesso incompatibili. L'esigenza di una conformità rigorosa, di una protezione delle risorse da fughe e attacchi e di una maggiore visibilità restano fondamentali.
Inoltre, le difficoltà legate alla definizione del budget e alla gestione di numerosi strumenti di accesso e sicurezza che si sovrappongono sono aumentate. Queste sfide sono aggravate dalla natura dinamica delle minacce alla sicurezza informatica, influenzate dalle incertezze geopolitiche e dalla crescita della criminalità informatica organizzata. Il risultato è un panorama che spesso lascia i responsabili IT in difficoltà. Per creare un prodotto più completo per quanto riguarda l'accesso sicuro, il team di Splashtop ha sviluppato Splashtop Secure Workspace.
"Volevamo dare ai nostri clienti la possibilità di risolvere i loro problemi IT e di sicurezza in modo davvero semplificato", spiega Wang. "Vogliamo che sia una soluzione davvero scalabile, in modo da poter ridurre i costi per i nostri clienti."
Qual è la visione di Splashtop Secure Workspace?
Nel 2021, l'amministratore delegato Mark Lee ha convocato un team nel suo giardino per studiare come aiutare le aziende a migliorare l'esperienza degli utenti nell'accesso remoto. La configurazione dell'accesso remoto richiede molto software, conoscenze e infrastrutture. Non è raro vedere un tecnico gestire 3.000 dispositivi e gestire questa infrastruttura.
L'obiettivo di Splashtop Secure Workspace è quello di semplificare il processo di accesso di questi utenti finali.
" Le vulnerabilità sono presenti in tutti i punti della rete, dal livello di rete, ai sistemi, alle applicazioni e ai dati", afferma Li. "Le piccole imprese spesso non dispongono di risorse sofisticate per difendersi e proteggersi dagli attacchi. Per proteggerle, dovevamo riunire molti strumenti specializzati in un'unica piattaforma e rendere la soluzione facile da usare."
Queste aziende più piccole possono involontariamente creare soluzioni troppo complesse, come i firewall interni, e assicurarsi che gli IDP funzionino con le loro VPN. Sebbene tutte queste infrastrutture siano importanti e necessarie, il processo è complesso e intricato e richiede molto know-how.
Invece di considerare questo processo come singoli livelli di sicurezza, il team di Splashtop ha deciso di ripensare lo stack tecnologico della sicurezza in termini di accesso. Pensare a come le singole persone possono accedere ai dati è stato il primo passo per semplificare la sicurezza. Anche se spesso si pensa alla sicurezza in termini di barriere, il team di Splashtop pensava piuttosto a come consentire ai team di fornire l'accesso alle persone giuste.
Proteggere gli spazi di lavoro con team di terze parti
Collaborare con team, aziende e appaltatori di terze parti può comportare dei rischi per la tua azienda. Spesso, per lavorare con queste persone, è necessario fornire loro l'accesso ad account sicuri, ma qual è il modo migliore per farlo? Puoi fornire loro un account personale o fornire loro le credenziali di un account già esistente.
"Il provisioning e il deprovisioning creano un grande carico per i team IT. Il momento in cui un'organizzazione è più vulnerabile è quando un progetto finisce", afferma Li. "L'account creato dall'utente di terze parti per l'accesso diventa quindi un account orfano che costituisce un rischio per l'organizzazione."
Anche la condivisione delle credenziali non è un modo sicuro per fornire l'accesso. Come si fa a consentire l'accesso a terzi in modo da garantire la sicurezza? La maggior parte delle persone si limita a scrivere un nome utente e una password su un post-it. In seguito, ciò che accade al post-it dipende dall'individuo che richiede l'accesso.
Il team di Splashtop ha lavorato per risolvere questo problema e rendere semplice l'accesso a persone specifiche quando ne hanno bisogno.
"È semplice come condividere un link", dice Li. Con Splashtop Secure Workspace, le persone che richiedono l'accesso non hanno bisogno di un account o di una password: utilizzano un URL personalizzato per accedere a un account e gli utenti di terze parti potranno richiedere l'accesso tramite quell'URL che scade in un momento specifico. Gli utenti terzi non dovranno creare un login nuovo e i proprietari degli account non dovranno condividere le credenziali.
In che modo Splashtop utilizza l'intelligenza artificiale per uno spazio di lavoro sicuro
"Splashtop Secure Workspace è un sistema che aiuterà a facilitare l'utilizzo dell'IA generativa", spiega Wang. "Quando si utilizza l'intelligenza artificiale generativa, si possono riscontrare problemi di accesso ai dati e al sistema: immagina che tutto questo non ci sia più semplicemente adottando Splashtop Secure Workspace. Non devi necessariamente configurare un intero sistema o un sistema privato di modelli di apprendimento linguistico (LLM), puoi automatizzare tutto attraverso Splashtop Secure Workspace".
Un altro punto di vista in cui il team sta guardando all'intelligenza artificiale è quello del rilevamento dei modelli. L'IA generativa prende le informazioni e traduce le sue sequenze in un tipo di segnale, un po' come la traduzione linguistica.
"Nel settore degli accessi, le persone si collegano, usano una certa applicazione, digitano un comando: è una sequenza di eventi. Questa sequenza può essere tradotta o trasformata in rilevamento di anomalie", spiega Wang. "Questa tecnologia è il tipo di tecnologia di cui abbiamo bisogno in termini di sicurezza e di risposta".
Proteggi il tuo spazio di lavoro con Splashtop
La sicurezza non è solo un'esperienza da impostare e dimenticare: è una mentalità olistica che richiede un'attenta riflessione e una pianificazione futura. Con sistemi come Splashtop Secure Workspace, il tuo team può fornire un ambiente digitale sicuro ai dipendenti, consentendo al contempo l'accesso sicuro di terzi ad altri fornitori. Splashtop Secure Workspace può aiutare a fornire le basi per i modelli di apprendimento linguistico e l'IA, ma anche le basi per scalare il tuo team per la crescita.
Vuoi scoprire come adottare pratiche di sicurezza più snelle e fornire un accesso sicuro a terzi? Scopri come Splashtop Secure Workspace può aiutarti a ridefinire l'approccio del tuo team alla sicurezza e a semplificare i processi.
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