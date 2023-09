Splashtop Secure Workspace vince il premio Security Today 2023

Quando si tratta di sicurezza degli accessi digitali, Splashtop è sempre stata all'avanguardia, sostenendo l'innovazione e garantendo la massima protezione ai nostri utenti.

La nostra dedizione a questi principi è stata ancora una volta riconosciuta su un grande palcoscenico. Siamo entusiasti di annunciare che Splashtop Secure Workspace è stato premiato con il Security Today 2023 New Product of the Year Award nella categoria "Convergence & Integrated Software Solutions".

Questo riconoscimento non solo sottolinea il nostro impegno per l'eccellenza, ma evidenzia anche l'impatto trasformativo di Splashtop Secure Workspace nell'affrontare le molteplici sfide dell'era digitale di oggi.

Informazioni sul premio

Il premio "Nuovo prodotto dell'anno" di Security Today è molto più di un semplice riconoscimento: è una testimonianza dell'incessante ricerca dell'eccellenza nel settore della sicurezza. Questo premio, che festeggia il suo 15° anno, premia gli straordinari risultati ottenuti dai produttori di apparecchiature di sicurezza nello sviluppo di prodotti.

Ralph C. Jensen, stimato editore della rivista Security Today, ha colto l'essenza di questo premio affermando: "Nel campo della sicurezza, l'innovazione è essenziale. Quando giudichi i nuovi prodotti per la sicurezza, ricorda che non devono solo rispondere alle sfide di oggi, ma anche anticipare le minacce di domani". Questa prospettiva sottolinea l'approccio proattivo e olistico necessario per sviluppare prodotti di sicurezza, assicurando che soddisfino le esigenze attuali e future in ambito commerciale e industriale.

Con i vincitori selezionati in 43 categorie di prodotti, essere riconosciuti da Security Today è un risultato significativo. È un'affermazione che il prodotto non solo soddisfa ma supera gli standard del settore, offrendo soluzioni innovative ed essenziali per garantire la sicurezza. Siamo profondamente onorati di essere tra i pochi riconosciuti per il loro contributo a questo settore critico.

Un'immersione profonda in Splashtop Secure Workspace

Sebbene sia ricca di opportunità, l'era digitale presenta alle organizzazioni anche una serie di sfide uniche. Dalla gestione di una forza lavoro remota alla navigazione tra le complessità della migrazione multi-cloud, i team IT sono spesso alle prese con un complesso accesso alla rete e con l'intricato compito di gestire credenziali e segreti.

Superare la frammentazione delle operazioni IT con l'architettura convergente di Splashtop Secure Workspace

Alla base di queste sfide c'è un approccio frammentato alle operazioni IT. Molte organizzazioni si trovano a destreggiarsi tra una miriade di soluzioni scollegate tra loro: strumenti di gestione dell'identità, sistemi di accesso remoto, VPN, firewall e caveau segreti, solo per citarne alcuni.

Ognuno di essi opera in un proprio silo, offrendo una visibilità limitata sul contesto di accesso più ampio. Questo approccio disgiunto ostacola un'esperienza utente senza soluzione di continuità e presenta notevoli vulnerabilità di sicurezza. Con ogni componente che agisce in modo indipendente, l'applicazione di politiche di sicurezza coerenti diventa un compito arduo, lasciando le aziende esposte a potenziali violazioni e rischi di conformità.

Splashtop Secure Workspace affronta queste molteplici sfide. Nel suo nucleo, Splashtop Secure Workspace offre un'unica architettura convergente che considera in modo olistico ogni fattore coinvolto nella fornitura di accesso. Il fatto che un utente si connetta con successo a una risorsa o a un servizio è un'affermazione della sua corretta identità, dei suoi diritti, della conformità del dispositivo, delle sue capacità di rete e delle sue credenziali convalidate.

Questa architettura interconnessa garantisce che i livelli fondamentali, dall'identità al dispositivo, dalla rete ai segreti, funzionino in armonia. Questa coesione fornisce una comprensione completa delle richieste di accesso, garantendo agli utenti un'esperienza ricca e di alta qualità durante tutto il loro percorso lavorativo, indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

Principi di Zero Fiducia e Zero Conoscenza

Guidato dai principi di zero fiducia e zero conoscenza, Splashtop Secure Workspace fa un ulteriore passo avanti. Permette alle organizzazioni di applicare solide misure di sicurezza, garantendo un accesso sicuro e senza interruzioni a tutte le applicazioni, siano esse on-premise, basate su cloud o SaaS.

Il caveau dei segreti a conoscenza zero di Splashtop Secure Workspace è una testimonianza del nostro impegno per la sicurezza. Questo vault, che costituisce la spina dorsale del gestore di password e dei frontend di gestione degli accessi privilegiati di Splashtop, aiuta a gestire e condividere segreti come password, chiavi API e persino token una tantum. Inoltre, la decodifica on-demand avviene direttamente sul tuo dispositivo, garantendo la massima protezione delle tue credenziali.

Politiche unificate per una gestione semplificata

Splashtop Secure Workspace non si ferma qui. Semplifica la vita degli amministratori IT offrendo un sistema di policy unificato. Dall'autenticazione e l'autorizzazione alle condizioni di accesso alle applicazioni e al filtraggio del web, i criteri possono essere impostati e gestiti in un unico luogo consolidato. Questo garantisce pratiche di gestione degli accessi standardizzate in tutta l'organizzazione. Inoltre, la soluzione controlla l'iscrizione dei dispositivi, consentendo controlli approfonditi basati sui certificati per convalidare le identità dei dispositivi, risolvendo un problema di vecchia data per molti amministratori IT.

In sostanza, Splashtop Secure Workspace è più di un semplice prodotto: è una soluzione completa che affronta le sfide di accesso del mondo reale, semplificando i processi e garantendo la sicurezza in ogni fase. Che si tratti di semplificare l'inserimento e il disinserimento dei dipendenti, di garantire l'accesso senza VPN a diversi ambienti cloud o di sfruttare l'automazione IT, Splashtop Secure Workspace è un vero e proprio cambiamento nella gestione degli accessi.

Perché Splashtop Secure Workspace si distingue

In un mercato saturo di soluzioni di accesso, cosa rende Splashtop Secure Workspace davvero unico?

Approccio olistico alla sicurezza

L'approccio olistico di Splashtop Secure Workspace è la sua pietra miliare. Mentre molte soluzioni si concentrano su aspetti isolati della sicurezza, il nostro prodotto offre una visione completa, integrando i vari componenti in un unico sistema coeso. Questa architettura interconnessa elimina i silos che spesso affliggono le operazioni IT, garantendo un'esperienza utente continua senza compromettere la sicurezza.

Design incentrato sull'utente

Diamo priorità alla soddisfazione degli utenti garantendo un accesso continuo ai dipendenti, indipendentemente dalla loro posizione, e offrendo un'esperienza ricca e di alta qualità. Questa attenzione all'esperienza dell'utente, unita a solide misure di sicurezza, rappresenta il perfetto equilibrio tra accessibilità e protezione.

Misure di sicurezza robuste

Guidato dai principi di zero fiducia e zero conoscenza, Splashtop Secure Workspace offre una struttura di sicurezza formidabile. In questo modo gli utenti possono accedere con fiducia a qualsiasi applicazione da qualsiasi dispositivo, sapendo che i loro dati e le loro credenziali sono sempre protetti.

Affrontare le sfide del mondo reale

Ciò che distingue Splashtop Secure Workspace è la sua capacità di affrontare le sfide del mondo reale. Dalla semplificazione dell'onboarding e dell'offboarding dei dipendenti alla protezione degli accessi di terze parti e all'automazione dell'IT, la nostra soluzione affronta i punti dolenti con cui molte organizzazioni si scontrano quotidianamente.

Per saperne di più su Splashtop Secure Workspace

Nel dinamico mondo della sicurezza digitale, essere all'avanguardia non è solo un obiettivo, ma una necessità. In Splashtop, il nostro impegno costante per l'innovazione, l'esperienza utente e le solide misure di sicurezza ci ha sempre spinto a superare i limiti e a stabilire nuovi punti di riferimento. Il riconoscimento di Splashtop Secure Workspace da parte di Security Today non è solo un riconoscimento; è una testimonianza del duro lavoro, della dedizione e della visione del nostro team.

Per coloro che sono incuriositi dalle funzionalità di Splashtop Secure Workspace e desiderano esplorare il suo potenziale di trasformazione, ti invitiamo ad approfondire. Scopri come la nostra pluripremiata soluzione può ridefinire il tuo approccio alla sicurezza digitale e alla gestione degli accessi.

Contenuti correlati