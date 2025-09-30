Splashtop Secure Workspace vince il premio Security Today 2023

Quando si tratta di sicurezza degli accessi digitali, Splashtop è sempre stata all'avanguardia, sostenendo l'innovazione e garantendo la massima protezione ai nostri utenti.
La nostra dedizione a questi principi è stata ancora una volta riconosciuta su una grande ribalta. Siamo entusiasti di annunciare che Splashtop Secure Workspace è stato premiato con il Security Today 2023 New Product of the Year Award nella categoria "Convergence & Integrated Software Solutions".
Questo riconoscimento non solo sottolinea il nostro impegno per l'eccellenza, ma mette anche in evidenza l'impatto trasformativo di Splashtop Secure Workspace nell'affrontare le molteplici sfide legate all'era digitale di oggi.
Informazioni sul premio
Il premio Nuovo prodotto dell'anno di Security Today è molto più di un semplice riconoscimento: è una testimonianza dell'incessante ricerca dell'eccellenza nel settore della sicurezza. Questo premio, che giunge alla sua 15esima edizione, premia gli straordinari risultati ottenuti dai produttori di apparecchiature di sicurezza nello sviluppo dei prodotti.
Ralph C. Jensen, stimato editore della rivista Security Today, ha colto l'essenza di questo premio affermando: "Nel campo della sicurezza, l'innovazione è essenziale. Quando giudichi i nuovi prodotti per la sicurezza, ricorda che non devono solo rispondere alle sfide di oggi, ma anche prevedere le minacce di domani". Questa prospettiva sottolinea l'approccio proattivo e olistico necessario per sviluppare prodotti di sicurezza, assicurando che soddisfino le esigenze attuali e future in ambito commerciale e industriale.
Con i vincitori selezionati in 43 categorie di prodotti, essere riconosciuti da Security Today è un risultato significativo. È un'affermazione che il prodotto non solo soddisfa ma supera gli standard del settore, offrendo soluzioni innovative ed essenziali per garantire la sicurezza. Siamo profondamente onorati di essere tra i pochi eletti riconosciuti per il loro contributo a questo settore critico.
Approfondimenti su Splashtop Secure Workspace
Nonostante sia ricca di opportunità, l'era digitale pone le aziende di fronte a una serie di sfide uniche. Dalla gestione di una forza lavoro remota alla navigazione tra le complessità della migrazione multi-cloud, i team IT sono spesso alle prese con un complesso accesso alla rete e con l'intricato compito di gestire credenziali e segreti.
Superare la frammentazione delle operazioni IT con l'architettura convergente di Splashtop Secure Workspace
Alla base di queste sfide c'è un approccio frammentato alle operazioni IT. Molte organizzazioni si trovano a destreggiarsi tra una miriade di soluzioni scollegate tra loro: strumenti di gestione dell'identità, sistemi di accesso remoto, VPN, firewall e casseforti segrete, solo per citarne alcuni.
Ognuno di essi opera in modo isolato, offrendo una visibilità limitata sul contesto di accesso più ampio. Questo approccio disgiunto ostacola un'esperienza utente omogenea e comporta notevoli vulnerabilità per la sicurezza. Con ogni componente che agisce in modo indipendente, l'applicazione di politiche di sicurezza coerenti in tutto il sistema diventa un compito arduo, che espone le aziende a potenziali violazioni e rischi di conformità.
Splashtop Secure Workspace affronta queste multiformi sfide. Alla base di Splashtop Secure Workspace c'è un'unica architettura convergente che considera in modo olistico tutti i fattori coinvolti nella fornitura dell'accesso. Se un utente si connette con successo a una risorsa o a un servizio, significa che la sua identità, i suoi diritti, la conformità del dispositivo, le sue capacità di rete e le sue credenziali sono state convalidate.
Questa architettura interconnessa garantisce che i livelli fondamentali, dall'identità al dispositivo, dalla rete ai segreti, operino congiuntamente. Questa coesione fornisce una comprensione completa delle richieste di accesso, garantendo agli utenti un'esperienza ricca e di alta qualità durante tutto il loro percorso lavorativo, indipendentemente dal luogo in cui si trovano.
Principi di Zero Trust e Zero Knowledge
Basandosi sui principi di zero trust e zero knowledge, Splashtop Secure Workspace fa un ulteriore passo avanti. Consente alle organizzazioni di applicare solide misure di sicurezza, garantendo un accesso sicuro e ininterrotto a tutte le applicazioni, siano esse on-premise, basate su cloud o SaaS.
Il caveau dei segreti zero-knowledge di Splashtop Secure Workspace è una testimonianza del nostro impegno per la sicurezza. Questo caveau, che costituisce la spina dorsale del gestore di password e dei frontend di gestione degli accessi privilegiati di Splashtop, aiuta a gestire e condividere segreti come password, chiavi API e persino token monouso. Inoltre, la decodifica su richiesta avviene direttamente sul tuo dispositivo, garantendo la massima protezione delle tue credenziali.
Politiche unificate per una gestione semplificata
Splashtop Secure Workspace non si ferma qui. Infatti, semplifica la vita degli amministratori IT offrendo un sistema di policy unificato. Dall'autenticazione e l'autorizzazione alle condizioni di accesso alle applicazioni e al filtro web, i criteri possono essere impostati e gestiti in un unico luogo consolidato. Questo garantisce pratiche di gestione degli accessi standardizzate in tutta l'organizzazione. Inoltre, la soluzione controlla l'iscrizione dei dispositivi, consentendo controlli approfonditi basati sui certificati per convalidare le identità dei dispositivi, risolvendo un problema di vecchia data per molti amministratori IT.
In sostanza, Splashtop Secure Workspace è più di un semplice prodotto: è una soluzione completa che affronta le sfide del mondo reale in materia di accesso, snellendo i processi e garantendo la sicurezza in ogni fase. Che si tratti di semplificare le procedure di onboarding e offboarding dei dipendenti, di garantire l'accesso senza VPN a diversi ambienti cloud o di sfruttare l'automazione IT, Splashtop Secure Workspace è una vera e propria svolta nella gestione degli accessi.
Perché Splashtop Secure Workspace fa la differenza
In un mercato saturo di soluzioni di accesso, cosa rende Splashtop Secure Workspace davvero unico?
Approccio olistico alla sicurezza
L'approccio olistico di Splashtop Secure Workspace costituisce le sue fondamenta. Mentre molte soluzioni si concentrano su aspetti di sicurezza isolati, il nostro prodotto offre una visione completa, integrando vari componenti in un unico sistema coeso. Questa architettura interconnessa elimina i silos che spesso affliggono le operazioni IT, garantendo un'esperienza utente continua senza compromettere la sicurezza.
Design incentrato sull'utente
Diamo priorità alla soddisfazione degli utenti, garantendo un accesso continuo ai dipendenti, a prescindere dalla loro posizione, e offrendo un'esperienza ricca e di alta qualità. Questa attenzione all'esperienza dell'utente, unita a solide misure di sicurezza, rappresenta il perfetto equilibrio tra accessibilità e protezione.
Misure di sicurezza robuste
Grazie ai principi zero trust e zero knowledge, Splashtop Secure Workspace offre una struttura di sicurezza formidabile. In questo modo, gli utenti possono accedere con sicurezza a qualsiasi applicazione da qualsiasi dispositivo, con la consapevolezza che i loro dati e le loro credenziali sono salvaguardati in ogni momento.
Affrontare le sfide del mondo reale
Ciò che distingue Splashtop Secure Workspace è la sua capacità di affrontare le sfide del mondo reale. Dalla semplificazione dell'onboarding e dell'offboarding dei dipendenti alla protezione degli accessi di terze parti e all'automazione dell'IT, la nostra soluzione risponde alle problematiche che molte organizzazioni affrontano quotidianamente.
Maggiori informazioni su Splashtop Secure Workspace
Nel dinamico mondo della sicurezza digitale, essere all'avanguardia non è solo un obiettivo, ma una necessità. Noi di Splashtop, con il nostro incrollabile impegno verso l'innovazione, l'esperienza utente e le solide misure di sicurezza, ci siamo sempre spinti a superare i limiti e a stabilire nuovi parametri di riferimento. Il riconoscimento di Splashtop Secure Workspace da parte di Security Today non è solo un titolo di merito, ma una testimonianza del duro lavoro, della dedizione e della lungimiranza che contraddistinguono il nostro team.
Se ti interessa conoscere le funzionalità di Splashtop Secure Workspace ed esplorare il suo potenziale di trasformazione, ti invitiamo ad approfondire l'argomento. Scopri come la nostra soluzione pluripremiata può ridefinire il tuo approccio alla sicurezza digitale e alla gestione degli accessi.
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