Trasformare l'accesso sicuro con Splashtop Secure Workspace

Yanlin Wang, vicepresidente della divisione Advanced Technology, spiega come rompere gli schemi di sicurezza per consentire l'accesso sicuro alle risorse ovunque e in qualsiasi momento.

A cura di Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop

Quando più di dieci anni fa abbiamo lanciato la nostra linea di prodotti Splashtop accesso remoto e supporto, ci siamo concentrati sull'obiettivo di offrire le prestazioni più elevate e la migliore esperienza utente disponibile per accedere alle risorse informatiche ovunque. Dopo 250.000 clienti e 30 milioni di utenti, il mercato è sicuramente d'accordo. Con la maturazione dei nostri prodotti, la nostra enfasi sulla sicurezza si è evoluta ed espansa in quello che è diventato il nostro fondamento per il futuro dell'accesso remoto, con l'obiettivo di fornire una produttività senza preoccupazioni indipendentemente dalla posizione, dal dispositivo o dall'identità. Lavorando a stretto contatto con i nostri clienti e con i partner dei provider di servizi gestiti, hanno espresso il desiderio di avere una serie più ricca di metodi di accesso a diversi dispositivi informatici, con un controllo granulare. Inoltre, volevano una maggiore visibilità per la sicurezza e la conformità. Una parte della nostra risposta è stata l'acquisizione, annunciata di recente da , di Foxpass, una piattaforma di sicurezza per l'accesso locale (Wi-Fi) e server. Una parte più ampia dei nostri piani di sicurezza è stata meno visibile, fino ad oggi. Due anni fa abbiamo dato il via a un'iniziativa sui prodotti di sicurezza reclutando i migliori e più brillanti architetti e ingegneri della sicurezza dalle principali aziende di sicurezza della Silicon Valley. Liberato dai vincoli di una mentalità a settori e alleggerito dal bagaglio di architetture e basi di codice obsolete, il nostro team di sicurezza ha fatto rapidi progressi. Siamo finalmente pronti a svelare le basi del nostro nuovo prodotto di sicurezza e a estendere il nostro programma di accesso anticipato a clienti selezionati. Ma soprattutto, sono orgoglioso di presentare il nostro blog fondamentale che introduce le basi della nostra architettura di sicurezza. Scritto da Yanlin Wang, il nostro VP della Tecnologia Avanzata (e architetto della nostra piattaforma di sicurezza), IT stabilisce i pilastri dello Splashtop Secure Workspace e mostra come il nostro approccio più completo inauguri una nuova ondata di soluzioni di accesso remoto più facili da usare e più sicure. Nelle prossime settimane aggiorneremo questo blog, mostrando come i problemi di accesso IT più comuni possono essere risolti con Secure Workspace e mettendo in evidenza alcune caratteristiche uniche della piattaforma. Se la lettura dei blog di Yanlin ti ha incuriosito o se ti senti ispirato dalla nostra visione, puoi esprimere il tuo interesse unendoti alla nostra lista d'attesa per l'accesso anticipato sulla pagina Splashtop Secure Workspace .

Perché Splashtop Secure Workspace?

Splashtop Secure Workspace è una soluzione innovativa che affronta i problemi principali delle organizzazioni nell'era digitale. È stato progettato per affrontare le moderne sfide legate alla presenza di una forza lavoro remota, alla migrazione multi-cloud, all'accesso complesso alle risorse di rete e alla gestione disordinata di credenziali e segreti: tutti problemi comuni ai team IT, grandi e piccoli.

Oggi i professionisti dell'IT sono alle prese con una serie di problemi continui. Si va dalle laboriose attività di provisioning, de-provisioning e onboarding degli utenti, fino alla gestione delle complessità di più soluzioni che non necessariamente funzionano insieme. A questo si aggiungono i severi requisiti di conformità, la necessità di salvaguardare le risorse da fughe e attacchi e l'esigenza vitale di una visibilità più completa. Poi c'è la sfida di bilancio di acquistare e gestire più strumenti di accesso e sicurezza diversi e sovrapposti.

A tutto ciò si aggiunge il panorama in continua evoluzione delle minacce alla sicurezza informatica, complicato dalle incertezze geopolitiche e dall'ascesa dei gruppi organizzati di criminalità informatica. È chiaro perché i responsabili IT sono tormentati dalle notti insonni.

Per superare questi ostacoli, il team di Splashtop ha analizzato il problema dell'accesso sicuro dal punto di vista degli utenti, tenendo conto sia degli utenti finali che degli amministratori IT. La nostra filosofia di progettazione va oltre il semplice inserimento in paradigmi di sicurezza o di accesso obsoleti, rigidi e irrilevanti stabiliti anni fa, concentrandosi invece sulla soluzione di casi d'uso aziendali reali.

L'obiettivo della nostra architettura, che approfondiremo di seguito, è quello di fornire un ambiente completo e sicuro ai dipendenti, agli appaltatori e ai partner per lavorare da qualsiasi luogo, garantendo un accesso continuo a risorse e servizi pubblici e privati.

Lo stato dell'accesso remoto oggi

Le difficoltà riscontrate nella gestione degli accessi possono essere ricondotte a una semplice causa principale. Molte organizzazioni si affidano a un mosaico di soluzioni puntuali e scollegate per soddisfare le loro esigenze di accesso. Questo mix comprende sistemi di gestione delle identità, di gestione e accesso remoto, VPN, firewall e caveau segreti, tutti liberamente integrati. Questo approccio dà luogo a diverse sfide e amplifica la frustrazione associata alla gestione degli accessi.

La frammentazione genera complessità e insicurezza

Uno dei principali colpevoli dell'attuale stato del mercato dell'accesso è la mancanza di integrazione e coesione tra questi componenti disparati. Ogni soluzione opera in modo indipendente, con una visibilità limitata sull'intero contesto di accesso. Ad esempio, lo strumento di accesso remoto potrebbe non avere piena conoscenza dei diritti degli utenti memorizzati nel sistema di gestione delle identità o della sicurezza dei dispositivi e della rete controllata dai sistemi di gestione degli endpoint. Questo approccio frammentato porta alla mancanza di una comprensione e di un controllo completi sulle richieste di accesso.

Inoltre, la natura disconnessa di queste soluzioni puntuali ostacola l'esperienza dell'utente senza soluzione di continuità. Gli utenti si imbattono spesso in molteplici richieste di accesso, in noiosi passaggi di autenticazione e in confusione sui loro diritti di accesso e sulle risorse disponibili. Questo si traduce in un'esperienza utente non ottimale che ostacola la produttività e la soddisfazione.

La natura isolata di queste soluzioni puntuali porta anche a misure di sicurezza incomplete. Ogni componente agisce da solo, complicando l'applicazione di politiche di sicurezza coerenti e l'implementazione di solidi controlli di sicurezza nell'intero panorama degli accessi. Questo espone le organizzazioni a vulnerabilità di sicurezza e a rischi di conformità.

Destreggiarsi tra soluzioni separate crea problemi

Oltre a queste sfide, le attività manuali associate alla gestione di una moltitudine di strumenti creano un'inutile complessità per gli amministratori IT. Le loro giornate vengono appesantite dalla necessità di destreggiarsi tra più strumenti, eseguire attività ripetitive e integrare manualmente i flussi di lavoro per soddisfare le esigenze di accesso. Questo sforzo manuale richiede molto tempo, è soggetto a errori e non è efficiente. Per le piccole e medie imprese con team IT ridotti, questo comporta un'ulteriore pressione sulle risorse.

Per superare questi ostacoli e modernizzare la gestione degli accessi nell'era digitale, è necessario un approccio greenfield. Le organizzazioni devono passare da un approccio legacy "best-of-breed" basato su tecnologie isolate a una soluzione integrata e unificata. La soluzione ideale dovrebbe fornire un'integrazione perfetta, una visibilità completa e un controllo centralizzato sulla gestione degli accessi, garantendo che sia la sicurezza che l'esperienza dell'utente abbiano la priorità.

Il futuro dell'accesso remoto: L'architettura senza silos di Splashtop

Splashtop Secure Workspace adotta un approccio completo per affrontare i difficili problemi legati alla gestione degli accessi. La nostra architettura considera attentamente i molteplici fattori in gioco nel fornire l'accesso. Quando un utente si connette con successo, IT indica che possiede l'identità corretta, i diritti, la conformità del dispositivo, il networking e le credenziali convalidate per la risorsa o il servizio di destinazione. Questi elementi sono interconnessi e costituiscono la base del sistema di gestione unificata degli accessi di Splashtop Secure Workspace.

Quella sopra riportata è una rappresentazione dei componenti che costituiscono l'Architettura Olistica di Splashtop. Nelle prossime settimane spiegheremo in modo più dettagliato come questi componenti lavorano insieme per consentire un accesso sicuro e conveniente.

L'architettura di Splashtop Secure Workspace garantisce l'interconnessione di questi livelli fondamentali: identità, dispositivo, rete e segreti. Questa coesione consente una comprensione completa e contestuale delle richieste di accesso in qualsiasi scenario.

Ad esempio, quando un utente richiede l'accesso, il sistema può valutare la sua identità e le autorizzazioni memorizzate nel sistema di gestione delle identità, lo stato di sicurezza del dispositivo gestito dal sistema di gestione degli endpoint e la posizione di sicurezza della rete. Questa comprensione approfondita del contesto di accesso apre la strada a decisioni di controllo degli accessi più efficaci e sicure.

La natura interconnessa dell'Architettura Olistica di Splashtop comporta una serie di vantaggi, grazie alla sua natura interconnessa. IT crea un ambiente che migliora l'esperienza degli utenti, offrendo prestazioni eccezionali e accesso continuo ai dipendenti, indipendentemente dalla loro posizione. Gli utenti possono godere di esperienze ricche e di alta qualità durante tutto il loro percorso lavorativo.

Inoltre, l'architettura consente alle organizzazioni di applicare solide misure di sicurezza, tra cui i principi Zero Trust end-to-end e i controlli di accesso condizionato. Questo facilita l'accesso continuo e sicuro a tutte le applicazioni, siano esse on-premise, in cloud o basate su SaaS.

Di conseguenza, le aziende beneficiano di un quadro di sicurezza completo ed estremamente efficace che consente agli utenti di accedere a qualsiasi applicazione da qualsiasi dispositivo in tutta tranquillità.

Rimani sintonizzato per le applicazioni reali dello spazio di lavoro sicuro di Splashtop

Questo conclude il nostro primo post sul blog che introduce il nostro nuovo approccio all'accesso sicuro. Il mio prossimo post spiegherà come questa architettura risolve i punti dolenti e le sfide di accesso più comuni. Rimani sintonizzato per questo!

Fino ad allora, dai un'occhiata alla pagina Splashtop Secure Workspace e iscriviti alla nostra lista d'attesa per l'accesso anticipato.