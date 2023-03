Accesso remoto sicuro - Perché Splashtop è il più sicuro

Splashtop assicura che gli utenti, i dati e l'azienda siano al sicuro da minacce esterne. Scopri in che modo Splashtop offre la sicurezza dell'accesso remoto leader del settore.

La sicurezza informatica è più importante che mai. Le aziende vulnerabili cadono ogni giorno vittime di criminali informatici che cercano di rubare dati, paralizzare sistemi o chiedere riscatto.

Con un numero maggiore di persone che lavorano in remoto, è necessario un modo per consentire ai dipendenti di accedere ai propri computer di lavoro senza compromettere la sicurezza.

Questo si può dire anche per IT, team di help desk e provider di servizi gestiti che hanno bisogno di accedere a computer gestiti e dispositivi personali per fornire supporto. E per gli studenti che hanno bisogno di accedere a risorse scolastiche come i computer di laboratorio da casa.

L'accesso remoto è un componente essenziale di qualsiasi lavoro da casa, supporto remoto o piano di apprendimento a distanza. Oltre all'accesso remoto rapido e affidabile, è necessario garantire che lo strumento utilizzato dall'organizzazione disponga del massimo livello di sicurezza.

Splashtop offre il software di accesso remoto più sicuro e utilizzato da migliaia di organizzazioni, tra cui agenzie governative, college, distretti scolastici K-12, MSP e molto altro ancora.

Cosa rende Splashtop sicuro?

Splashtop protegge la tua rete, i tuoi dati e le tue informazioni con un'infrastruttura sicura , la prevenzione delle intrusioni e la sicurezza delle app.

Infrastruttura sicura

Un'infrastruttura sicura è una delle cose che rende Splashtop l'opzione di accesso remoto più sicura. Ciò significa che firewall robusti, crittografia dei dati, mitigazione degli attacchi DDoS e altro ancora contribuiscono a fornire un ambiente di elaborazione sicuro.

Prevenzione delle intrusioni

Anche gli ambienti informatici più sicuri devono stare attenti alle intrusioni. Splashtop dispone di meccanismi di rilevamento delle intrusioni e di difesa 24x7. Seguiamo inoltre i più recenti standard del settore per la progettazione e la manutenzione del nostro ambiente cloud per garantire la massima sicurezza.

Sicurezza delle app

Le app di accesso remoto di Splashtop hanno più livelli di sicurezza, tra cui autenticazione del dispositivo, verifica a due fattori e TLS (incluso TLS 1.2) e crittografia AES a 256 bit.

Un'ampia gamma di funzioni di sicurezza

Per mantenere al sicuro i tuoi dispositivi e i tuoi dati, Splashtop offre anche sicurezza password multilivello, blocco automatico dello schermo, timeout di inattività della sessione, notifica della connessione remota, autenticazione del server proxy e applicazioni con firma digitale.

Tutti questi dati insieme significano che è possibile usufruire di connessioni remote dai dispositivi personali ai computer di lavoro senza sacrificare la sicurezza.

Vedi tutte le caratteristiche di sicurezza di Splashtop

Provalo per te stesso

Scopri perché le grandi aziende, le grandi banche, le forze dell'ordine, le agenzie governative, le amministrazioni locali e gli appaltatori governativi si affidano a Splashtop per un accesso remoto sicuro. Iscriviti per la tua versione di prova gratuita oggi stesso. Non è richiesta alcuna carta di credito o impegno, e si può essere operativi in pochi minuti.

Prova gratuita

In alternativa, controlla tutte le soluzioni di accesso remoto Splashtop.