Una ricerca rileva che la sicurezza di IT è una delle principali priorità dell'istruzione superiore

Gli istituti di istruzione superiore hanno dovuto destreggiarsi nell'intricato labirinto dell'innovazione e della cybersicurezza. Il mondo accademico, rinomato per la sua etica dell'accesso aperto e per il libero scambio di idee, è alle prese con un paradosso: come mantenere i valori intrinseci e allo stesso tempo salvaguardare i propri beni digitali?
Studi recenti mettono in evidenza la crescente importanza della sicurezza informatica negli istituti di istruzione superiore. Questo blog approfondisce queste recenti scoperte, evidenziando l'urgente necessità e gli approcci strategici per rafforzare le misure di cybersecurity in ambito accademico tra minacce crescenti e paesaggi digitali in evoluzione.
Il panorama di minacce in aumento nell'istruzione superiore
Percorrendo i corridoi digitali del XXI secolo, gli istituti di istruzione superiore sono diventati inavvertitamente un punto nevralgico per le attività dei criminali informatici. Il fascino di una grande quantità di dati sensibili, unito a difese informatiche spesso meno solide, ha fatto salire il panorama delle minacce a livelli mai visti prima all'interno degli ambienti accademici.
Solo nel 2021, i settori dell'istruzione e della ricerca hanno registrato uno sconcertante aumento del 75% degli attacchi informatici, con una media di 1.605 attacchi settimanali per organizzazione. Questa impennata non è solo numerica, ma incarna una sofisticazione e un obiettivo strategico che ha reso vulnerabili anche le istituzioni più preparate.
Gli attacchi informatici sono spesso pianificati ed eseguiti in modo meticoloso, sfruttando le vulnerabilità tecnologiche e umane. Le minacce informatiche sono sfaccettate e in continua evoluzione, dagli attacchi ransomware che paralizzano intere infrastrutture IT agli schemi di phishing che sottraggono discretamente dati sensibili.
Le ripercussioni dei cyberattacchi non si limitano solo alle più immediate implicazioni finanziarie e alle interruzioni di natura tecnica. Ad esempio, la notifica dell'FBI del maggio 2022 ha messo in luce una realtà agghiacciante: le credenziali di accesso sensibili di college e università sono state trovate in vendita online, con il risultato di aprire le porte a potenziali attacchi informatici ulteriori.
Inoltre, gli attacchi Distributed Denial of Service (DDoS) e i ransomware possono bloccare le istituzioni, interrompendo le attività accademiche, i progetti di ricerca e persino portando a danni reputazionali sostanziali che possono influenzare le iscrizioni e le partnership per anni.
La posta in gioco è innegabilmente alta. Le violazioni di dati compromettono i dati di studenti e docenti e le informazioni sulla ricerca, compresi i dati sensibili e proprietari di agenzie governative, militari e collaboratori del settore privato. Gli effetti a catena di queste violazioni possono permeare vari settori della società, evidenziando la criticità di rafforzare la sicurezza informatica nell'istruzione superiore.
Ben il 74% degli attacchi a college e università è andato a buon fine, rivelando l'urgente necessità di rafforzare le strutture di cybersecurity.
Gli istituti di istruzione superiore sono alle prese con un aumento dei tassi di successo degli attacchi e devono affrontare sfide uniche per il recupero. Con il 40% che impiega più di un mese per riprendersi da un attacco e solo il 2% delle istituzioni che si vedono restituire tutti i dati in modo sicuro anche dopo aver pagato un riscatto, il settore si trova in una posizione precaria che richiede interventi urgenti e strategici.
A seguito dell'aumento delle minacce informatiche, i leader dell'istruzione superiore hanno indicato la sicurezza come una priorità assoluta.
Perché l'istruzione superiore è un obiettivo primario per i cyberattacchi
La confluenza di dati ricchi e diversificati e un ambiente intrinsecamente aperto e collaborativo rendono gli istituti di istruzione superiore particolarmente suscettibili alle minacce informatiche. Capire il motivo per cui queste istituzioni siano un obiettivo primario è fondamentale per elaborare strategie di cybersecurity solide ed efficaci.
Ricchezza di dati diversificati
Le numerose informazioni personali, mediche e finanziarie riguardanti gli studenti rappresentano un obiettivo redditizio per i criminali informatici, in quanto offrono molteplici possibilità di sfruttamento e di frode.
Le università di ricerca, in particolare, ospitano dati che riguardano agenzie governative, militari e collaboratori del settore privato, spesso con informazioni sensibili, proprietarie o addirittura classificate, il che le rende un obiettivo ad alto rischio per lo spionaggio informatico e il furto di dati.
Complessità e apertura delle reti educative
Le università, che spesso operano con sistemi legacy a causa di restrizioni economiche e di una storia di adozione precoce di Internet, possono trovarsi ad affrontare le vulnerabilità intrinseche a tecnologie e infrastrutture obsolete.
Le vaste reti di grandi campus e una miriade di dispositivi e strumenti IoT presentano numerosi punti di accesso e vulnerabilità che gli attori malintenzionati possono sfruttare.
Budget e risorse limitate
A causa dei bilanci spesso rigidi e di una dipendenza dalle donazioni, gli istituti scolastici possono trovarsi a competere per le risorse con altri dipartimenti critici come quello accademico e quello sportivo.
L'allocazione di risorse limitate spesso si orienta verso esigenze immediate e visibili, lasciando che la cybersicurezza venga affrontata retroattivamente in seguito a incidenti piuttosto che rafforzata in modo proattivo.
Il ruolo di Splashtop nel migliorare la sicurezza di IT nell'istruzione superiore
Nel complesso intricato della cybersecurity nell'istruzione superiore, Splashtop emerge come un alleato fondamentale, fornendo alle istituzioni soluzioni avanzate e facili da usare progettate per rafforzare la sicurezza IT facilitando al contempo l'accesso remoto senza intoppi. Esploriamo le soluzioni educative di Splashtop e come sono unicamente posizionate permigliorare la sicurezza IT all'interno delle istituzioni di istruzione superiore.
Soluzioni di accesso remoto sicuro
Accesso sicuro: Splashtop offre soluzioni di accesso remoto sicuro, garantendo agli utenti la possibilità di connettersi alle risorse istituzionali in modo sicuro da qualsiasi luogo, grazie a una robusta crittografia e all'autenticazione a più fattori.
Garanzia di conformità: garantendo che l'accesso remoto sia sicuro e conforme alle normative vigenti, Splashtop protegge le istituzioni dalle violazioni della conformità e dalle relative ripercussioni.
Apprendimento accessibile: offrendo un accesso remoto sicuro e affidabile alle risorse informatiche scolastiche, Splashtop garantisce che gli ambienti di apprendimento ibrido siano non solo flessibili e accessibili, ma anche sicuri. Per i responsabili IT che stanno valutando il proprio livello di sicurezza, il software remoto sicuro per l'istruzione offre un modo per standardizzare le protezioni su ogni dispositivo del campus.
Migliorare la gestione e il supporto IT
Assistenza IT a distanza: Splashtop permette ai team IT di fornire supporto remoto a studenti, docenti e personale, assicurando che i problemi IT possano essere risolti tempestivamente senza compromettere la sicurezza.
Gestione IT sicura: I team IT possono gestire le risorse IT istituzionali, eseguire la manutenzione e risolvere i problemi in modo sicuro da qualsiasi luogo, garantendo operazioni sicure e ininterrotte.
Responsabilizzare la facoltà e il personale
Lavoro remoto sicuro: i docenti e i dipendenti possono accedere alle loro risorse di lavoro in modo sicuro da qualsiasi luogo, garantendo la continuità del lavoro amministrativo e accademico e mantenendo la sicurezza informatica.
Conclusione
Gli sviluppi tecnologici e l'intensificarsi delle minacce informatiche rappresentano una sfida complessa e sfaccettata per gli istituti di istruzione superiore. Bilanciare l'etica aperta e collaborativa del mondo accademico con l'imperativo di salvaguardare i dati e i sistemi sensibili richiede un approccio sfumato e completo alla sicurezza informatica.
Il percorso da seguire prevede soluzioni tecnologiche robuste, strategie organizzative e una cultura pervasiva di consapevolezza della cybersicurezza.
Splashtop si propone come partner strategico in questo percorso, fornendo agli istituti di istruzione superiore soluzioni di accesso remoto sicure, flessibili e di facile utilizzo che non compromettono la sicurezza o la conformità. Dalla facilitazione di ambienti di apprendimento ibridi e sicuri al potenziamento dei team IT e alla garanzia di operazioni sicure e senza interruzioni, la suite di soluzioni Splashtop è progettata per affrontare le sfide e i requisiti unici del settore dell'istruzione superiore.
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