Una ricerca rileva che la sicurezza di IT è una delle principali priorità dell'istruzione superiore

Gli istituti di istruzione superiore si sono trovati a navigare nell'intricato labirinto dell'innovazione e della sicurezza informatica. Il mondo accademico, rinomato per la sua etica dell'accesso aperto e del libero scambio di idee, è alle prese con un paradosso: come mantenere i suoi valori intrinseci salvaguardando i suoi beni digitali?

Studi recenti sottolineano la crescente importanza della sicurezza di IT all'interno degli istituti di istruzione superiore. Questo blog approfondisce queste recenti scoperte, evidenziando l'urgente necessità e gli approcci strategici per rafforzare le misure di cybersecurity in ambito accademico, in un contesto di minacce crescenti e paesaggi digitali in evoluzione.

Il panorama di minacce in aumento nell'istruzione superiore

Navigando nei corridoi digitali del 21° secolo, gli istituti di istruzione superiore sono diventati inavvertitamente un punto caldo per le attività dei criminali informatici. Il fascino di una grande quantità di dati sensibili, unito a difese informatiche spesso meno forti, ha fatto crescere il panorama delle minacce a livelli mai visti prima all'interno degli ambienti accademici.

Solo nel 2021, i settori dell'istruzione e della ricerca hanno registrato uno sbalorditivo aumento del 75% dei cyberattacchi, con una media di 1.605 attacchi per organizzazione a settimana. Questa ondata non è semplicemente numerica, ma incarna una sofisticazione e una strategia che ha reso vulnerabili anche le istituzioni più preparate.

I cyberattacchi sono spesso pianificati ed eseguiti in modo meticoloso, sfruttando le vulnerabilità tecnologiche e umane. Le minacce informatiche sono sfaccettate e in continua evoluzione, dagli attacchi ransomware che paralizzano intere infrastrutture IT agli schemi di phishing che sottraggono discretamente dati sensibili.

Le ripercussioni dei cyberattacchi vanno oltre le immediate implicazioni finanziarie e le interruzioni tecniche. Ad esempio, la notifica dell'FBI del maggio 2022 ha evidenziato una realtà agghiacciante in cui le credenziali di accesso sensibili di college e università sono state trovate in vendita online, aprendo le porte a potenziali attacchi informatici successivi.

Inoltre, gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) e i ransomware possono costringere le istituzioni a fermarsi, interrompendo le attività accademiche e i progetti di ricerca e causando anche un notevole danno alla reputazione che può avere un impatto sulle iscrizioni e sulle collaborazioni per anni.

La posta in gioco è innegabilmente alta. Le violazioni dei dati compromettono i dati di studenti e docenti e le informazioni sulla ricerca, compresi i dati sensibili e proprietari di agenzie governative, militari e collaboratori del settore privato. Gli effetti a catena di tali violazioni possono permeare vari settori della società, evidenziando la criticità di rafforzare la sicurezza informatica all'interno dell'istruzione superiore.

Lo sconcertante 74% degli attacchi a college e università ha avuto successo, rivelando l'urgente necessità di rafforzare le strutture di cybersecurity.

Gli istituti di istruzione superiore sono alle prese con un aumento della percentuale di attacchi riusciti e devono affrontare sfide uniche per il recupero. Con il 40% che impiega più di un mese per riprendersi da un attacco e solo il 2% delle istituzioni che si vedono restituire tutti i dati in modo sicuro anche dopo aver pagato un riscatto, il settore si trova in una posizione precaria che richiede interventi urgenti e strategici.

A seguito dell'aumento delle minacce informatiche, i leader dell'istruzione superiore hanno indicato la sicurezza come una priorità assoluta.

Perché l'istruzione superiore è un obiettivo primario per i cyberattacchi

La confluenza di dati ricchi e diversificati e un ambiente intrinsecamente aperto e collaborativo rendono gli istituti di istruzione superiore particolarmente suscettibili alle minacce informatiche. Capire perché queste istituzioni sono bersagli privilegiati è fondamentale per elaborare strategie di cybersecurity solide ed efficaci.

Ricchezza di dati diversificati

I molteplici dati che comprendono le informazioni personali, mediche e finanziarie degli studenti rappresentano un obiettivo redditizio per i criminali informatici, offrendo molteplici possibilità di sfruttamento e frode.

Le università di ricerca, in particolare, ospitano dati che riguardano agenzie governative, militari e collaboratori del settore privato, spesso con informazioni sensibili, proprietarie o addirittura classificate, il che le rende un obiettivo ad alto rischio per lo spionaggio informatico e il furto di dati.

Complessità e apertura delle reti educative

Spesso operando con sistemi legacy a causa di vincoli di budget e di una storia di adozione precoce di internet, le università possono trovarsi a dover affrontare le vulnerabilità intrinseche a tecnologie e infrastrutture obsolete.

Le vaste reti di grandi campus e una miriade di dispositivi e strumenti IoT presentano numerosi punti di accesso e vulnerabilità che gli attori malintenzionati possono sfruttare.

Budget e risorse limitate

Strette da budget spesso severi e dalla dipendenza dai fondi dei donatori, le istituzioni scolastiche possono trovarsi a competere per le risorse con altri dipartimenti critici come quello accademico e quello sportivo.

L'allocazione di risorse limitate spesso si orienta verso esigenze immediate e visibili, lasciando che la cybersicurezza venga affrontata retroattivamente in seguito a incidenti piuttosto che rafforzata in modo proattivo.

Il ruolo di Splashtop nel migliorare la sicurezza di IT nell'istruzione superiore

Nell'intricato panorama della cybersicurezza dell'istruzione superiore, Splashtop emerge come un alleato fondamentale, in grado di fornire alle istituzioni soluzioni avanzate e di facile utilizzo, progettate per rafforzare la sicurezza di IT e facilitare l'accesso remoto senza soluzione di continuità. Analizziamo le soluzioni Splashtop per l'istruzione e come sono posizionate in modo unico per migliorare la sicurezza di IT all'interno degli istituti di istruzione superiore.

Soluzioni di accesso remoto sicuro

Accesso sicuro: Splashtop offre soluzioni di accesso remoto sicure, garantendo agli utenti la possibilità di connettersi alle risorse istituzionali in modo sicuro da qualsiasi luogo, grazie a una robusta crittografia e all'autenticazione a più fattori.

Garanzia di conformità: Garantendo che l'accesso remoto sia sicuro e conforme alle normative vigenti, Splashtop protegge le istituzioni dalle violazioni della conformità e dalle relative ripercussioni.

Apprendimento accessibile: Fornendo un accesso remoto sicuro e affidabile alle risorse informatiche della scuola, Splashtop garantisce che gli ambienti di apprendimento ibridi non solo siano flessibili e accessibili, ma anche sicuri.

Migliorare la gestione e il supporto IT

Assistenza IT a distanza: Splashtop consente ai team IT di fornire Assistenza informatica a distanza,

supporto remoto, teleassistenza a studenti, docenti e personale, assicurando che i problemi IT possano essere risolti tempestivamente senza compromettere la sicurezza.

Gestione IT sicura: I team IT possono gestire le risorse IT istituzionali, eseguire la manutenzione e risolvere i problemi in modo sicuro da qualsiasi luogo, garantendo operazioni sicure e ininterrotte.

Responsabilizzare la facoltà e il personale

Lavoro remoto sicuro: I docenti e i dipendenti possono accedere alle loro risorse di lavoro in modo sicuro da qualsiasi luogo, garantendo la continuità del lavoro amministrativo e accademico e mantenendo la sicurezza informatica.

Conclusione

L'intersezione tra i progressi tecnologici e l'intensificarsi delle minacce informatiche rappresenta una sfida complessa e sfaccettata per gli istituti di istruzione superiore. Per bilanciare l'etica aperta e collaborativa del mondo accademico con l'imperativo di salvaguardare i dati e i sistemi sensibili è necessario un approccio sfumato e completo alla sicurezza informatica.

Il percorso da seguire prevede soluzioni tecnologiche solide, strategie organizzative e una cultura pervasiva di consapevolezza della cybersicurezza.

Splashtop emerge come partner strategico in questo percorso, fornendo agli istituti di istruzione superiore soluzioni di accesso remoto sicure, flessibili e facili da usare che non compromettono la sicurezza o la conformità. Dalla facilitazione di ambienti di apprendimento ibridi e sicuri al potenziamento dei team IT e alla garanzia di operazioni sicure e senza interruzioni, la suite di soluzioni Splashtop è progettata per affrontare le sfide e i requisiti unici del settore dell'istruzione superiore.

Contattaci per scoprire come Splashtop può migliorare la sicurezza di IT all'interno della tua istituzione, assicurandoti di poter navigare con fiducia nel futuro dell'istruzione superiore.

Contenuti correlati