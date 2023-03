Splashtop Business - App per desktop remoto - nominata "App del giorno".

App Of The Day, un importante blog di software, ha nominato Splashtop Business "App del giorno" per il 5 settembre 2019. L'App Splashtop Business offre accesso remoto ai computer da dispositivi mobili.

L'App Splashtop Business ti offre il modo più semplice e veloce per accedere e controllare in remoto i tuoi computer da un dispositivo mobile. Con una semplice connessione a internet, puoi collegarti al tuo computer remoto in qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo.

Una volta collegato, ti sembrerà di essere seduto davanti al tuo computer. L'interfaccia dell'App Splashtop Business consente di controllare facilmente il computer da remoto, anche da un iPhone o uno smartphone Android.

Inoltre, è la soluzione più conveniente per i professionisti che hanno bisogno di accedere ai loro computer in movimento e di lavorare da remoto.

Per questi motivi, Splashtop Business è stata nominata "App del giorno"! App Of The Day è una sezione del blog di DownloadAstro, un sito web di tecnologia che attira più di 10 milioni di visitatori al mese.

L'app del giorno - Splashtop Business

L'applicazione Splashtop Business è l'applicazione client per Splashtop Business Access e Splashtop Remote Support. L'App Splashtop Business viene installata sul tuo computer, tablet o smartphone. Poi, quando vorrai accedere al computer remoto, dovrai semplicemente aprire l'applicazione sul tuo dispositivo e selezionare il computer che vuoi raggiungere in remoto.

Puoi leggere il post completo e l'intervista a Kevin Zheng, uno degli sviluppatori di Splashtop, nel blog App Of The Day. Ecco alcuni dei nostri estratti preferiti:

Qual è stato l'aspetto più impegnativo dello sviluppo dell'app mobile? Splashtop Business è l'applicazione client del pluripremiato prodotto di Splashtop per l'accesso e l'assistenza remota; il prodotto supporta il remoting in Windows, Mac, Android e persino iOS con qualità HD. Quindi, gli aspetti impegnativi dello sviluppo di questa applicazione mobile sono come garantire la fluidità dell'esperienza remota con una latenza bassissima e anche la robustezza. Sfruttiamo il più possibile l'NDK e l'SDK di Android per creare queste funzionalità. Quali esigenze dell'utente avevi in mente quando hai sviluppato questa applicazione? Con la combinazione di Internet tradizionale, come l'era dei PC, e Internet mobile, gli utenti hanno sempre avuto una forte richiesta di poter accedere ai loro PC di lavoro o di supportarli da remoto dai dispositivi mobili. In che modo pensi che la tua applicazione sia migliore di altre simili presenti sul mercato? Abbiamo sempre considerato la facilità d'uso, la qualità HD, la bassa latenza e la robustezza come le principali priorità dell'app. Abbiamo ancora margini di miglioramento, ma stiamo migliorando sempre di più: la valutazione media dell'app è superiore a 4,2 e gli ultimi aggiornamenti hanno ottenuto una media di 4,6 sul Play Store. Supponendo che i nuovi utenti della tua applicazione stiano leggendo questa pagina, cosa vuoi chiedere loro di fare? Ci piace sempre ascoltare i feedback dei nostri clienti, come le recensioni sul Play Store, i ticket di assistenza, ecc. Con loro, sappiamo cosa abbiamo fatto di buono o di sbagliato. Ci piacerebbe sapere, soprattutto dai nuovi utenti, se l'applicazione è facile da usare e dove possiamo migliorare.

Informazioni sull'Splashtop Business Access

Splashtop Business Access è la soluzione migliore per i professionisti che lavorano in movimento. Business Access ti consente di accedere in remoto ai tuoi computer Windows e Mac da un numero illimitato di dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Otterrai connessioni rapide con qualità HD e audio e visualizzerai lo schermo del tuo computer remoto in tempo reale. Apri qualsiasi file o app e controlla il tuo computer con facilità, anche da tablet o smartphone. Tutte le connessioni desktop remoto sono sicure e crittografate.

Informazioni sul Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support è dedicato agli informatici e a MSPs che hanno bisogno di poter accedere da remoto ai computer dei loro clienti da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento per fornire assistenza remota. Accedi da computer, tablet o smartphone con l'App Splashtop Business.

Una volta connesso, puoi svolgere le attività IT quotidiane con facilità grazie a funzioni utili come il trasferimento di file, la chat, il riavvio remoto e molto altro.

