I laboratori CTE a distanza sono un vantaggio per studenti e docenti

Gli istituti scolastici di tutto il paese hanno trovato un modo per risolvere tutte le loro esigenze di accesso remoto con l'utilizzo di Splashtop Enterprise.

Economico - Sicuro - Facile - Supporta dispositivi mobili, Windows, Mac e Chromebook

Le università, i college e le scuole hanno molte variabili da considerare quando scelgono una soluzione software remota, come la larghezza di banda, la varietà di sistemi operativi, la sicurezza, il costo, i dispositivi degli studenti e l'implementazione nell'attuale infrastruttura IT.

Ad esempio, la VPN non è una soluzione praticabile per gli studenti con computer non abbastanza potenti per eseguire applicazioni come Autodesk, Adobe e SolidWorks. Si tratta di una sfida particolarmente impegnativa dal momento che molti studenti utilizzano i Chromebook per l'apprendimento a distanza. Ecco perché gli istituti di istruzione secondaria e superiore hanno incorporato Splashtop come soluzione olistica che soddisfa tutte le esigenze di studenti, educatori e amministratori IT. È veloce, facile e supporta quasi tutti i dispositivi utilizzati dagli studenti, compresi i Chromebook.

Splashtop Enterprise risolve il problema dell'accesso remoto degli istituti scolastici

Utilizzando Splashtop Enterprise come soluzione remota per i laboratori di informatica, puoi sfruttare l'hardware e le licenze dei computer esistenti; gli studenti devono semplicemente accedere dal loro dispositivo remoto e utilizzare il computer come se fossero in laboratorio. Puoi anche gestire gli orari dei laboratori, creando delle fasce orarie in cui gli studenti possono registrarsi.

È facile per i dipartimenti IT implementare rapidamente Splashtop non solo per l'accesso remoto ai computer, ma anche per l'accesso remoto ai dispositivi di studenti e insegnanti per fornire assistenza tecnica.

Come altri istituti scolastici hanno implementato Splashtop come loro soluzione

In questo video scoprirai come cinque istituti scolastici hanno creato soluzioni per laboratori informatici remoti e soluzioni di assistenza tecnica con Splashtop.

Splashtop at ISTE20 Live

